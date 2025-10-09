Esta actualización de iOS 26 soluciona uno de los aspectos más molestos del CarPlay inalámbrico para los propietarios de AirPods
Evita el traspaso automático del audio a CarPlay y la posible vergüenza
- Apple ha lanzado una solución en iOS 26 para un molesto problema de audio en CarPlay.
- Ahora los usuarios pueden mantener la privacidad de sus hábitos de escucha.
- También funciona con otros dispositivos de audio Bluetooth.
¡Atención! Apple agregó una nueva función a iOS 26 que ofrece a los propietarios de AirPods u otros audífonos Bluetooth un mayor control sobre el traspaso autimático a dispositivos inalámbricos incluido Apple CarPlay.
Imagina la siguiente situación: estás disfrutando alegremente de la banda sonora de KPop Demon Hunters mientras te acercas al coche, pero Apple CarPlay se activa y te roba automáticamente la transmisión de audio, transmitiendo tu placer culpable a cualquiera que vaya en el asiento del copiloto.
Vale, probablemente no sea el fin del mundo, pero puede resultar frustrante cuando, en medio de una llamada telefónica importante o una reunión de Zoom, Apple CarPlay decide tomar el control, el micrófono se silencia y tú te apresuras a solucionar los problemas técnicos.
Afortunadamente, Apple ha facilitado mucho evitar que esto suceda, gracias a una nueva función de iOS 26 que fue descubierta originalmente por MacRumors. Funciona con cualquier audífono inalámbrico, no solo con los AirPods.
En la aplicación Ajustes del iPhone, hay una sección llamada AirPlay y Continuidad que se encuentra en la pestaña General. Apple ha añadido una opción llamada «Mantener audio con audífonos» (ver más abajo) que hace exactamente lo que dice.
Después de seleccionar la opción, es posible activar Apple CarPlay, el sistema de sonido Bluetooth de un vehículo o los altavoces Bluetooth sin que el audio cambie automáticamente.
No más transferencias de audio
Todos hemos pasado por eso: ver un video en YouTube sin hacer nada más, solo para que el audio se transmita de forma molesta a un altavoz Bluetooth en casa o a un sistema compatible con Apple CarPlay en el coche. Cualquiera que se dedique a algo más inapropiado puede acabar muy avergonzado.
La nueva función «Mantener audio con audífonos» evita que eso suceda, al tiempo que permite el traspaso manual del audio a través del Centro de control de iOS.
Sin embargo, cabe señalar que conducir con audífonos es ilegal en muchos estados de EE. UU. y está mal visto en muchos otros países europeos, ya que reduce la conciencia situacional.
Por lo tanto, transferir automáticamente el audio a Apple CarPlay inalámbrico podría salvarte el pellejo.
