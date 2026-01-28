Es oficial: los vehículos eléctricos han superado por primera vez en ventas a los coches de gasolina en Europa. Aquí tienes tres razones que lo explican

Las matriculaciones de automóviles de gasolina cayeron un 18,7 % a finales de 2025.

Los vehículos eléctricos superaron las ventas de automóviles de gasolina en diciembre del año pasado.

BYD tuvo un año especialmente bueno en Europa.

Las últimas cifras de ventas de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles han revelado que, por primera vez, los vehículos eléctricos de batería superaron en ventas a los automóviles de gasolina en Europa en diciembre del año pasado, lo que supone un hito para esta tecnología.

En general, los automóviles de gasolina siguieron dominando si se tienen en cuenta los datos de enero a diciembre de 2025, con un 26,6 % frente al 17,4 % de las ventas de vehículos eléctricos de batería. Sin embargo, los vehículos híbridos, que combinan un pequeño motor de gasolina con baterías y motores eléctricos, fueron los favoritos en general, ya que representaron el 34,5 % de todas las ventas europeas en 2025.

Quizás la cifra más reveladora es que las matriculaciones de automóviles de gasolina cayeron un 18,7% a finales del año pasado, con descensos en todos los principales mercados. A los diésel les fue aún peor, con una caída de las matriculaciones del 24,2%, lo que se tradujo en una escasa cuota del 8,9% en 2025.

Esta tendencia parece respaldar las recientes noticias de que algunas gasolineras de Europa y el Reino Unido podrían dejar de vender diésel ya en 2030, ya que las matriculaciones de vehículos nuevos se han desplomado.

A pesar de que la Unión Europea ha relajado su prohibición de vender automóviles de gasolina pura, retrasando la fecha de 2030 a 2035, la tendencia hacia una mayor electrificación está muy en marcha, ya que los europeos compraron más de 300 000 vehículos eléctricos solo el mes pasado.

Hay varias razones que lo justifican. La primera y más obvia es que los europeos tienen una de las mayores ofertas de vehículos eléctricos puros fuera de mercados como China y Asia, y ahora incluso los fabricantes de automóviles «tradicionales» ofrecen de todo, desde coches eléctricos compactos para la ciudad hasta grandes SUV de siete plazas.

Peugeot, por ejemplo, comercializa una versión totalmente eléctrica de todos los automóviles y vehículos comerciales ligeros de su gama, lo que ofrece a los clientes la sencilla opción de elegir entre un vehículo totalmente eléctrico o híbrido en muchos modelos.

En segundo lugar, junto con el rápido aumento de la oferta de modelos en Europa, el costo de los vehículos eléctricos también se ha reducido drásticamente, y ahora hay en el mercado coches eléctricos más pequeños y asequibles.

Modelos como el superventas Renault 5 E-Tech, por ejemplo, cuestan menos de 23 000 libras esterlinas en el Reino Unido, lo que equivale a unos 32 000 dólares estadounidenses o 45 500 dólares australianos.

Del mismo modo, marcas chinas como BYD, Omoda, Jaecoo y Leapmotor han llegado a Europa ofreciendo ofertas excepcionalmente buenas en vehículos eléctricos nuevos.

BYD, por ejemplo, vio aumentar sus ventas en un astronómico 228% en 2025, pasando de 39 000 a 129 000 coches vendidos a lo largo del año.

Los híbridos hacen el trabajo pesado

Dado que la mayoría de los principales fabricantes de automóviles están apostando por una gama cada vez más electrificada, los compradores simplemente no tienen tantas opciones en Europa en lo que respecta a los coches puramente de gasolina o diésel. De hecho, estos últimos han desaparecido de la mayoría de las gamas de modelos.

En su lugar, los automóviles híbridos se han considerado la forma de salvar la brecha entre los combustibles fósiles y la electrificación pura, ya que ofrecen una mayor autonomía en comparación con los vehículos eléctricos de batería (BEV) y la posibilidad de llenar rápidamente el depósito de gasolina en una gasolinera tradicional si es necesario.

Las cifras de ventas europeas de automóviles híbridos hablan por sí solas, pero los vehículos eléctricos puros les están ganando terreno rápidamente. Es más, muchos fabricantes están apostando por los híbridos de autonomía extendida, en los que el motor actúa únicamente como generador para cargar las baterías, en lugar de impulsar las ruedas.

Esto ayuda a reducir el consumo de combustible y las emisiones, al tiempo que ofrece una autonomía superior a los 1,600 km sin parar en el caso del formidable SUV G7 y el sedán P7+ de Xpeng, ambos disponibles próximamente en Europa.

