El Tesla Model Y Performance, a pesar de ser un gran coche, ya no es tan emocionante como antes

Los modelos de alto rendimiento de Tesla sorprendieron al mundo con su capacidad para superar a algunos de los deportivos más competentes del mercado. ¿Recuerdas cuando un Model S Plaid de serie estableció un récord de vuelta en Nürburgring en 2021? Superó al Porsche Taycan por unos siete segundos.

Esta fue una noticia importante en el mundo automotriz, ya que lo que era esencialmente una empresa tecnológica logró vencer a un fabricante con más de 100 años de experiencia en carreras en una de las pistas más desafiantes del mundo.

Dos años más tarde, rompió su propio récord con un Track Package especial , estableciendo un tiempo de 7:25.231 que lo convirtió una vez más en el EV de producción más rápido del mundo en el 'Ring'.

Incluso antes de que Tesla presentara el desafío del rendimiento de los vehículos eléctricos a los fabricantes de automóviles consolidados, los propietarios de las versiones Plaid, que representaban la mayor potencia, ya habían estado reorganizando los órganos internos de sus amigos a cambio de visualizaciones en YouTube. Tesla aprovechó al máximo el potencial de rendimiento del motor eléctrico.

Unos cuantos años después, tenemos versiones Performance tanto del renovado Model 3 como del Model Y (este último lo he estado conduciendo durante la última semana).

Las estadísticas hablan por sí solas: el sprint de 0 a 60 mph toma solo 3,3 segundos, y este SUV familiar de tamaño mediano con motor económico y tracción en las cuatro ruedas puede alcanzar una velocidad máxima limitada de 155 mph.

Es innegablemente rápido, pero la configuración revisada de la batería y el motor significa que todavía puede recorrer 360 millas con una sola carga, con un descanso de 15 minutos en uno de los Supercargadores de Tesla que suma hasta 151 millas de autonomía.

Basado en el recientemente renovado Model Y, es posiblemente el más atractivo hasta la fecha, con alerón trasero, carrocería más agresiva y llantas de aleación gigantescas. Con pintura Ultra Red (como la del vehículo de prueba), destacaba en la carretera.

A pesar de esto, todavía me dejó un poco frío después de una semana en el banquillo.

El mundo se ha vuelto más rápido

Uno de los mayores problemas que enfrenta Tesla es que la otrora pionera empresa ahora está siendo superada tanto por los fabricantes de automóviles tradicionales, que finalmente la han alcanzado, como por la nueva competencia de China y otros lugares.

Su tecnología, que sigue siendo excelente, no es tan impresionante como parecía antes, y el rendimiento total del, digamos, modelo Performance no es tan impactante como antes.

Presiona todos los botones necesarios, selecciona el modo correcto, pisa el freno a fondo, pisa el acelerador a fondo, y de repente, te encuentras en un Porsche Taycan Turbo S, un Audi RS E-Tron GT o el último Porsche Cayenne eléctrico, y te duele físicamente. La aceleración es casi desagradable.

El último Tesla Model Y Performance ofrece una experiencia similar, pero después de haber probado todos los vehículos mencionados anteriormente, ya no se siente tan salvaje.

No me malinterpreten, sigue siendo rápido, pero hay otros SUV familiares electrificados que pueden ser igual de violentos.

Es más, los ajustes de ingeniería que se han producido debajo de la piel, incluida la suspensión adaptativa, nuevos bujes y amortiguadores, dirección modificada, neumáticos más anchos en la parte trasera y mayor aerodinámica, solo han ayudado a refinar la conducción, en lugar de revolucionarla.

Claro, se mueve con facilidad por una carretera rural sinuosa, pero a pesar de la incorporación de nuevos modos de conducción, la sensibilidad del volante sigue siendo nula. Los frenos son potentes, pero no los más progresivos (y muy chirriantes en el coche de prueba). Al mismo tiempo, los asientos ofrecen un buen soporte, pero la posición de conducción no es para nada deportiva.

Se te revuelve el estómago

La verdad es que la familia realmente no quiere, necesita o incluso disfruta este tipo de nivel de rendimiento a diario.

Mi hijo menor se entusiasma físicamente con este tipo de cosas, pero después de mostrar la aceleración una o dos veces, que según él se siente como una "montaña rusa", pronto admitió que le hizo sentir mareos.

Con un Model Y completamente cargado con equipo para un paseo de fin de semana y una valiosa carga a bordo, ¿por qué querrías emprender el viaje con el entusiasmo de Lando Norris en busca de un título de F1?

No tiene mucho sentido, lo cual es una pena, porque el interior de este Performance es encantador, aunque un poco poco práctico.

Cuero vegano perforado de color blanco brillante y decoración de fibra de carbono cubrían el interior del modelo de prueba, que, si bien era muy cómodo y atractivo a la vista, resultó ser un imán para las manchas.

Hay asientos con calefacción en todo el vehículo, iluminación LED adaptable en la cabina, un enorme techo panorámico y, por supuesto, una pantalla táctil trasera que permite a los niños ver YouTube en streaming a través de los potentes altavoces traseros.

Es un paquete atractivo, y el kit de carrocería le sienta de maravilla al estilo desgarbado del Model Y, pero durante mi mandato, recibí un correo electrónico anunciando que el Model Y Standard bajaba su precio a 41.990 libras en el Reino Unido (sigue costando 39,99 dólares en EE. UU. y 58.900 dólares australianos en Australia). Eso es 20.000 libras menos que esta edición Performance en mi mercado.

Por ese dinero podrías comprar otro vehículo eléctrico nuevo, aunque muy pequeño y básico, y usarlo para ir a las tiendas o dejar al perro cuando no quieras ensuciar el Tesla.

Además, con el modelo Premium Long Range Real-Wheel-Drive que ofrece aproximadamente 387 millas (27 más que la edición Performance) y un costo de £48,990 libras, ahorrar dos segundos en el tiempo de 0 a 60 mph comienza a parecer un poco tonto, ¿no?

Si quieres un vehículo eléctrico que realmente ofrezca emociones, prueba un Hyundai Ioniq 5 N o el nuevo Kia EV6 GT, mientras que el BMW iX2 xDrive30 es un SUV dinámicamente más logrado, aunque sea un nombre horrible de decir.

En otras palabras, los modelos Y estándar y premium ahora ofrecen una excelente relación calidad-precio y siguen siendo de los vehículos eléctricos más fáciles de manejar. Olvídate del rendimiento y apuesta por la practicidad.