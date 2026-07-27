Probé la nueva Mercedes VLE y su comodidad digna de una limusina cambió mi idea de un vehículo familiar

Ya sea que hayas visto uno dejar a un empresario adinerado en el aeropuerto o llegar a la alfombra roja para bajar a las celebridades, la Clase V de Mercedes-Benz ha sido desde hace mucho tiempo el vehículo preferido para transportar a varias personas en un ambiente de lujo.

Si bien las generaciones anteriores han compartido muchas características con la Vito comercial, la Clase V siempre ha buscado inspiración en la opulenta Clase S, en lugar de limitarse a rediseñar una camioneta de trabajo.

Ahora hay un nuevo modelo en el mercado y funciona exclusivamente con baterías y motores eléctricos. Mercedes considera que es tan elegante que la empresa no se refiere a él como una camioneta ni siquiera como un monovolumen, sino que repite la expresión «Gran Limusina» en sus materiales promocionales.

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Se basa en una plataforma completamente nueva y cuenta con una enorme batería NMC de 115 kWh en los modelos de lanzamiento, que ofrece más de 400 millas en el ciclo oficial WLTP.

También cuenta con el más reciente sistema de infoentretenimiento de Mercedes-Benz en su interior y toda una gama de variantes que van desde las más cotidianas hasta lo que podría considerarse la última palabra en lujo automotriz.

Diseñado para recorrer muchos kilometros

(Image credit: Mercedes-Benz)

A pesar de su utilidad práctica inherente en el día a día, el mercado de las camionetas y los vehículos comerciales ha tardado relativamente en adoptar la electrificación.

Hasta ahora, ha habido unos cuantos modelos con una autonomía eléctrica que está bien para soluciones de entrega de última milla, pero que se vuelve un poco molesta cuando realmente quieres recorrer una distancia considerable.

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El ID Buzz de VW es probablemente el rival más cercano de la gran Mercedes (si no se toma en cuenta la Transporter eléctrica), pero su interior no se siente tan espacioso ni cuenta con un equipamiento tan lujoso. También está el Kia PV5, que ha tenido muy buena acogida, pero que tampoco cuenta con un acabado de alta gama.

Además, te costará mucho lograr una autonomía eléctrica realista para viajes por carretera con las ofertas tanto de VW como de Kia, ya que la cifra en el mundo real ronda las 200-250 millas antes de que sea necesario recargar.

(Image credit: Mercedes-Benz)

El VLE 300, de un solo motor y ligeramente menos potente, puede alcanzar una autonomía declarada de 435 millas entre recargas gracias a que cuenta con la batería más grande, de 115 kWh.

El VLE 300, de un solo motor y ligeramente menos potente, puede alcanzar una autonomía declarada de 435 millas entre recargas gracias a la presencia de la batería más grande, de 115 kWh, y a los conocimientos sobre eficiencia adquiridos con el CLA.

Es cierto que se trata de un vehículo mucho más grande y con forma de ladrillo que debe desplazarse por el aire, pero Mercedes ha redondeado tantos bordes como ha sido posible y ha habilitado que la suspensión neumática baje 40 mm a altas velocidades en busca de un mejor rendimiento aerodinámico.

Si conduces con prudencia, estoy seguro de que no será muy difícil acercarte a esas impresionantes cifras de autonomía declaradas.

Si a esto le sumas las velocidades de carga ultrarrápidas de hasta 300 kW, tienes un vehículo diseñado para recorrer largas distancias de manera habitual. Y vaya que los ocupantes estarán muy cómodos.

El VLE mide más de 5,3 metros de largo y es casi tan ancho como alto, lo que ofrece mucho espacio para la cabeza, las piernas y los hombros en el interior. Las opciones de asientos van de cinco a ocho, y la mayoría de ellos se pueden configurar exactamente como quieras —dependiendo de la versión, claro está…

Cuando decidir se vuelve un problema

(Image credit: Mercedes-Benz)