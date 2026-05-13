Android Auto recibe una importante actualización basada en inteligencia artificial con YouTube, Dolby Atmos y mapas 3D inmersivos

Google está llevando a cabo el mayor rediseño de Android Auto hasta la fecha

Llegarán widgets, navegación inmersiva en 3D con Google Maps y reproducción de video

La IA Gemini se está integrando profundamente en Android Auto y en los autos con Google integrado

Google ha anunciado importantes mejoras en su producto Android Auto, y la empresa ha señalado que la próxima generación del software ofrece una «nueva y espectacular experiencia, entretenimiento de primera calidad y un Gemini más útil».

Además, Google ha estado colaborando con la mayoría de los principales fabricantes de automóviles para mejorar la oferta en los más de 100 modelos de 16 marcas que cuentan con un sistema de infoentretenimiento que funciona con el sistema operativo Android Automotive.

La mejora más evidente es el rediseño en sí mismo. Android Auto está adoptando el lenguaje de diseño Material 3 Expressive de Google, lo que aporta animaciones más fluidas, una tipografía más llamativa y más opciones de personalización al panel de control.

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También llegan los widgets, que permiten a los conductores fijar información clave directamente en la pantalla de inicio. Piensa en actualizaciones del clima, los contactos más utilizados e incluso accesos directos para el hogar inteligente, como los controles de la puerta del garaje.

Pero el mayor avance visual es el nuevo modo «Navegación inmersiva» de Google Maps. Google lo describe como la mayor actualización de Maps en más de una década, ya que añade imágenes 3D elegantes y detalladas de carreteras, edificios y terreno, junto con una guía de carriles mejorada, indicadores de semáforos y superposiciones de señales de alto.

Para los conductores que utilizan pantallas de infoentretenimiento cada vez más grandes —especialmente en los vehículos eléctricos modernos—, esto podría hacer que la navegación sea mucho más clara e intuitiva.

Dolby Atmos llega al tablero

(Image credit: Google)

Tras una larga espera, la reproducción de video llega por fin a Android Auto, lo que permite a los conductores estacionados reproducir aplicaciones como YouTube en Full HD a 60 fps directamente en las pantallas compatibles de los automóviles.

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Las marcas compatibles en el lanzamiento incluyen BMW, Ford, Genesis, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Renault, Skoda y Volvo.

Lo más importante es que, según Google, la reproducción no se interrumpirá simplemente al comenzar a conducir. En cambio, las aplicaciones compatibles, como Spotify y otros reproductores de podcasts, pueden pasar del modo de video al modo de solo audio, ideal para podcasts y contenido de YouTube de larga duración.

El audio también se está actualizando, con la llegada del soporte de sonido espacial Dolby Atmos a los vehículos y aplicaciones compatibles.

En combinación con los sistemas de altavoces cada vez más impresionantes de los vehículos eléctricos premium y los vehículos de lujo, esto podría convertir las paradas para recargar en auténticas experiencias al estilo de una sala de cine.

Gemini recibe un gran impulso

(Image credit: Google)

Gemini ya se está implementando de forma más amplia en Android Auto, pero a finales de este año, los usuarios con teléfonos compatibles con Gemini Intelligence tendrán acceso a funciones contextuales más avanzadas.

La idea es que el asistente de tu auto sea proactivo en lugar de reactivo.

El ejemplo de Google incluye que Gemini comprenda automáticamente el mensaje de texto de un amigo en el que te pide una dirección, busque la información relevante en tus correos electrónicos, mensajes o calendario, y luego te sugiera una respuesta con un solo toque.

El sistema incluso se encargará de los pedidos de comida mientras conduces. Google mostró a usuarios pidiéndole a Gemini que volviera a pedir comida a través de DoorDash, con el pedido listo para recoger al llegar.

Además, los vehículos con Google integrado disfrutarán de una mayor integración entre Gemini y el propio vehículo, ya que el asistente de IA podrá acceder a la información del vehículo.

En definitiva, esto significa que podrás hacerle preguntas a Gemini sobre el auto, como qué puede significar una luz de advertencia o, tal como lo demostró Google, si algo cabrá en el maletero.

Google Maps también podrá acceder a las cámaras frontales del vehículo (si las tiene), para comprender mejor la posición en el carril y poder ofrecer así la orientación adecuada en tiempo real.

El gigante del software no ha dado una fecha específica para la llegada de estas actualizaciones, limitándose a indicar que llegarán a tu auto "a lo largo del año".

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