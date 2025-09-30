Amazon presenta el nuevo Fire TV 4K Stick, más económico y con software de última generación, además de nuevos televisores Fire TV muy asequibles

Amazon presenta el nuevo dispositivo de streaming Fire TV 4K Select por 39,99 dólares.

También ha renovado su gama de televisores, incluyendo un nuevo modelo «insignia» Omni QLED.

Alexa+ llegará a múltiples dispositivos, con un control por voz más inteligente.

El evento de lanzamiento de Amazon nos dejo grandes sorpresas, una de ellas de la mano de sus nuevos televisores Fire TV, además de un nuevo Fire TV Stick 4k más económico, llamado Fire TV 4K Select.

Así que vamos por partes, primero, el Fire TV 4K Select, que según Amazon es "el dispositivo 4K más rápido por menos de 40 dólares", concretamente, cuesta 39,99 dólares (1,199 pesos mexicanos). Se parece mucho a los actuales Fire TV Sticks, pero hay algo nuevo en su interior: el sistema operativo Vega.

Se trata del nuevo sistema operativo de Amazon para sus dispositivos Fire TV Stick y Echo, y Amazon afirma que es «muy receptivo y súper eficiente», y que era esencial para crear un dispositivo de streaming receptivo y elegante a un precio tan bajo.

Será compatible con Alexa+, y Amazon ha mostrado cómo se le puede pedir a Alexa+ las estadísticas de un partido de béisbol, y no solo te las dirá, sino que te llevará directamente al momento más destacado.

Del mismo modo, puedes pedirle una escena concreta de una película y te llevará directamente a ella. Amazon afirma que ha indexado decenas de miles de escenas de miles de películas y que pronto lo hará con series de televisión. También se le puede pedir información sobre los actores de una escena o recomendaciones basadas en solicitudes matizadas.

Amazon afirma que cuenta con los principales servicios de streaming para el nuevo sistema operativo Vega y destacó el apoyo de todos los siguientes durante el evento o en su comunicado de prensa (aunque hay algunas omisiones notables, como Mubi o Shudder):

YouTube

Prime Video (obvio)

Peacock

Fubo

Sling TV

DirecTV

Hulu

Tubi

ESPN

Paramount+

Plex

Disney+

Starz

HBO Max

Pluto

BBC

Xbox

Apple TV+ (no se mencionó en el escenario, pero aparece en las imágenes del producto)

Amazon Luna (no es una sorpresa, pero no se mencionó en el escenario)

Amazon también anunció una gama renovada de televisores en tres ofertas: los televisores Amazon Fire TV Serie 2, los más económicos; los televisores Amazon Fire TV Serie 4, de gama superior, y la serie Amazon Omni QLED.

Amazon afirma que el Omni TV es su «nuevo buque insignia», lo que sugiere que el impresionante Amazon Fire TV Omni Mini-LED está desapareciendo de la gama.

Todos estos televisores contarán con la tecnología Omnisense de Amazon, que permite que el televisor se encienda cuando entras en una habitación y se apague cuando sales de ella, y un nuevo modo Dialogue Boost para que sea más fácil entender lo que está sucediendo.

La serie 2 estará disponible en tamaños de 32 y 40 pulgadas, con precios a partir de 159 dólares. Son modelos HD (no 4K) y cuentan con un chipset un 30 % más rápido que antes, lo que los hace más receptivos.

La serie 4 estará disponible en tamaños de 43, 50 y 55 pulgadas, con precios a partir de 329 dólares. Todos son modelos 4K y también cuentan con el chipset un 30 % más rápido.

El nuevo televisor Omni QLED está disponible en tamaños de 50, 55, 65 y 75 pulgadas, con precios a partir de 479 dólares. Cuenta con un chip un 40 % más rápido para un funcionamiento más fluido y promete ser un 60 % más brillante que el modelo anterior, con casi el doble de zonas de atenuación, para un mejor contraste.

Incluye compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+ Adaptive, con ajustes automáticos de la imagen en función de los niveles de luz ambiental. No se menciona si será compatible con juegos 4K a 120 Hz, como lo es el modelo Omni Mini-LED.

El nuevo modelo Omni QLED también está «diseñado para Alexa+», pero no se menciona la compatibilidad con Alexa+ en las series 2 y 4. Amazon también ha añadido que Alexa+ llegará a algunos televisores Fire TV de Hisense y Panasonic.

Los nuevos modelos se pueden reservar hoy mismo y se enviarán "el próximo mes".

