El gran evento de Amazon en directo: todas las últimas noticias sobre Echo, Kindle, Alexa, Fire TV y mucho más

¡Bienvenidos! Bienvenidos a nuestro blog en vivo, donde compartiremos todas las noticias del evento de hardware de Amazon 2025 tan pronto como sucedan. Los miembros de nuestro equipo, Lance Ulanoff y Jakob Krol, se dirigen en este momento a Spring Studios en Tribeca, pero hasta entonces compartiremos todas nuestras predicciones sobre lo que está por venir.

Alexa+ en bocinas inteligentes (Image credit: Amazon) Por ahora, Alexa+ solo está disponible en las nuevas pantallas inteligentes Amazon Echo Show, pero espero que eso esté a punto de cambiar. La imagen promocional del evento de hardware de hoy incluye el característico anillo LED azul de un altavoz inteligente Alexa. Tengo curiosidad por ver (y escuchar) cómo es la experiencia Alexa+ sin pantalla, y espero que estemos a punto de ver un nuevo altavoz Echo que ofrezca precisamente eso. A principios de este año, Amazon prometió que Alexa+ llegaría a casi todos los dispositivos Echo antiguos, por lo que sería estupendo saber qué podemos esperar cuando eso ocurra.

¿Kindle Scribe con color? (Image credit: Philip Berne / Future) La imagen promocional de Amazon para este evento era bastante críptica, pero en la parte inferior derecha se ve claramente algún tipo de nuevo Kindle con pantalla a color. El Kindle Colorsoft se lanzó el año pasado y, ahora que Amazon ha resuelto algunos problemas iniciales con su pantalla, es posible que esté listo para ampliar la gama. Puede que sea una coincidencia, pero el pequeño fragmento de texto que se ve en la pantalla menciona escribir con lápiz sobre papel. ¿Podría tratarse de una actualización en color del Kindle Scribe? No estamos seguros, pero por ahora es nuestra mejor apuesta.

Fire TV sticks Los nuevos Amazon Fire TV Sticks son otra posibilidad. A principios de este año, escuchamos rumores de que Amazon podría estar planeando cambiar a un nuevo sistema operativo (Vega OS), lo que probablemente resultaría controvertido. No está claro si eso significaría nuevo hardware, pero podría ser.

Margen de mejora (Image credit: Future / Philip Berne) Los usuarios de Reddit han estado compartiendo sus listas de deseos para el próximo lector electrónico de Amazon en r/kindle. A algunos usuarios les gusta la idea de un Kindle Scribe en color, pero otros no están tan seguros. «Amazon tiene mucho que mejorar en el Scribe, y añadir color no es una de mis prioridades. Simplemente hacer que la función de tomar notas sea útil y práctica ya sería un buen comienzo», escribió johnwinstanley. «Estoy de acuerdo», escribió elizable9. «Prefiero tener mucha más flexibilidad a la hora de tomar notas y poder descargar plantillas en las notas antes que tener color».

Nueva generación de los Echo Buds (Image credit: Future) Un nuevo juego de Echo Buds sería música para nuestros oídos. El juego original se lanzó en 2019, el Echo Buds 2 le siguió dos años después, en 2021, y el Echo Buds 3 en 2023. Ya es hora de una actualización. Los últimos audífonos nos parecieron sólidos por su precio, pero nada espectaculares. Además de la cancelación activa del ruido y los graves adicionales, nos gustaría que los controles fueran menos complicados. ¿Aparecerá también Alexa+?

Color Oasis (Image credit: Amazon) Un Kindle Scribe a color es una posibilidad, pero ¿qué hay de una versión a color del Kindle Oasis? El lujoso Kindle hace que leer sea un placer gracias a su pantalla extrabrillante y sus botones físicos para pasar las páginas, y una actualización a color lo haría aún mejor para las novelas gráficas. El Oasis también es resistente al agua, por lo que puedes disfrutar de la lectura mientras te das un largo baño.

Lista de deseos de Kindle Lance Ulanoff, nuestro editor general, ha elaborado una lista con las actualizaciones que le gustaría ver en el próximo Kindle. Por ejemplo, aunque le encanta el diseño minimalista del Kindle, le gustaría que el botón de encendido estuviera en otro lugar para que fuera más difícil pulsarlo accidentalmente. También le gustaría que tuviera un soporte integrado que mantuviera el dispositivo estable sin necesidad de una funda voluminosa. «Apuesto a que todos los amantes del Kindle lo apreciarían un poco más con un sencillo soporte fabricado con el mismo material que el chasis», afirma.

¿Alexa+ con anuncios? (Image credit: Lance Ulanoff / Future) Estoy emocionado por conocer los planes de Amazon para Alexa+, pero también me preocupa un poco la última conferencia con inversores de Amazon, en la que el director ejecutivo Andy Jassy sugirió que sus respuestas podrían incluir anuncios próximamente. "Creo que, con el tiempo, a medida que las personas participen en conversaciones más complejas, surgirán oportunidades para que la publicidad desempeñe un papel importante a la hora de ayudar a las personas a descubrir cosas nuevas y también como palanca para impulsar los ingresos", afirmó Jassy. "Básicamente, si le pides a Alexa+ recomendaciones de compras, algunas de sus respuestas podrían acabar estando patrocinadas".

Cariño, he encogido el Kindle El mes pasado, escuchamos un rumor de que Amazon podría estar probando una versión más pequeña del Kindle Colorsoft llamada Kindle Petit Color. Sin embargo, los detalles no cuadraban del todo. "Por lo que puedo deducir de la mención del filtrador sobre una resolución de color de 150 ppp en el hilo, es probable que este nuevo Kindle utilice la pantalla E Ink Kaleido 3, que limita la cantidad de saturación que puede mantener", afirmó nuestra editora jefe para APAC, Sharmishta Sarkar. "Según mi experiencia, los mejores colores en esta tecnología de pantalla siempre se consiguen a costa de la nitidez del texto. El tamaño más pequeño de la pantalla de este lector electrónico filtrado debería ayudar inadvertidamente a que el texto se vea menos borroso en comparación con los dispositivos más grandes, pero esto es algo que tendré que comprobar por mí misma antes de recomendarlo como uno de los mejores Kindles. La "filtración" también afirmaba que el nuevo lector electrónico tendrá biseles extraíbles, algo que ningún otro fabricante ha probado antes. Mmm...

¡Llegamos! (Image credit: Future) Nuestro editor general, Lance Ulanoff, ha llegado al lugar donde se celebrará la conferencia de hoy. Amazon claramente no está dando ninguna pista en este momento, pero el evento comenzará en menos de dos horas, así que no queda mucho tiempo para esperar.

¿Qué viene para Alexa+? Además de los posibles nuevos Kindles a color o los nuevos altavoces inteligentes, estamos muy emocionados por ver qué pasa hoy con Alexa+. Cuando se anunció en marzo, nuestro editor sénior de IA, Graham Barlow, dijo que Alexa+ «tiene mucha más personalidad que las respuestas que obtienes de ChatGPT, Siri y Gemini». Le impresionó que la nueva IA Alexa hiciera bromas y comentarios divertidos, pero los demás chatbots han seguido evolucionando en los últimos meses, mientras él sigue esperando la prometida actualización de Alexa+ para sus dispositivos domésticos Alexa. "Empiezo a preguntarme si alguna vez veré Alexa+ en acción. Espero que se lance al mercado pronto y no quiero que sea solo para los nuevos dispositivos. Esta es la oportunidad de Amazon para adelantarse a Siri antes de que reciba una actualización de IA que podría cambiarlo todo".

Grandes ofertas por delante Si los dispositivos anunciados en el evento de hoy son demasiado caros, no te preocupes: el próximo mes se celebra el Amazon Prime Big Deal Days, y esperamos grandes descuentos en los productos de hardware actuales de la empresa. Es probable que los altavoces Amazon Echo, los Kindles, los timbres Ring y los Fire TV Sticks sufran importantes recortes de precio. El evento se celebrará del 7 al 8 de octubre, pero si no puedes esperar tanto, hemos recopilado algunas ofertas anticipadas de Prime Big Deal Days que ya están disponibles.

Ya no falta mucho... (Image credit: Future) El ambiente en el recinto es tranquilo en este momento. Los invitados acaban de entrar y están disfrutando de unos aperitivos antes de que comience el evento, dentro de poco más de media hora.

Bocadillos para el desayuno (Image credit: Future) Amazon está sirviendo unos deliciosos desayunos antes de dejar entrar a los asistentes a la sala de conferencias. Los tazones tropicales de chía tienen muy buena pinta.

Kindles y accesibilidad Puede que sea una coincidencia, pero Amazon acaba de actualizar su sitio web oficial de noticias con un artículo sobre cómo Kindle ayuda a los lectores con discapacidades. No menciona ningún dispositivo aún no lanzado, pero el momento es interesante. ¿Estamos a punto de ver un nuevo Kindle que será más accesible de alguna manera? ¿Quizás algo que sea más fácil de usar con una sola mano o que tenga botones físicos con un diseño diferente?

Comienza la cuenta regresiva Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) ¡Ya estamos dentro! La configuración del recinto es similar a la del evento de lanzamiento de Alexa+ a principios de este año, con un fondo azul brillante.

Caras familiares Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Future) (Crédito de la imagen: Future) Acabamos de encontrarnos con el ex diseñador de Microsoft Ralf Groene, quien nos trajo todos los dispositivos Microsoft Surface y lleva ya ocho meses en Amazon. Lance también charló con Panos Panay, líder del equipo de dispositivos y servicios de Amazon. Está tan emocionado como siempre y promete cosas interesantes.

Cinco minutos solamente... (Image credit: Future) A solo cinco minutos del inicio del espectáculo y con las computadoras portátiles listas, la emoción va en aumento...

Es hora del show (Image credit: Future) ¡Comenzamos!

Un inicio muy misterioso (Image credit: Future) "Creemos que la tecnología debe pasar a un segundo plano", dice una voz en off. "Cuando cumplimos, toda la complejidad se desvanece".

IA ambiental (Image credit: Future) Panos Panay ha subido al escenario y quiere hablar sobre la mesa del comedor. Quiere que las familias dejen a un lado los teléfonos. "Algo sucede cuando todos sacamos nuestros teléfonos", dice. "En ese momento, absortos en nuestros teléfonos, perdemos el momento". Afirma que Alexa+ ha provocado un cambio. "El truco está en que todos permanezcamos presentes. Eso es la IA ambiental".

Nuevo hardware en camino (Image credit: Future) Se avecinan nuevos dispositivos Ring, Blink, Fire TV y Echo, empezando por Ring y un nuevo timbre. Nos dicen que Ring está redefiniendo el significado de la seguridad en el hogar, literalmente.

Mayor resolución Ahora Amazon está incorporando la tecnología Retinal 2K y Retinal 4K a los timbres Ring. Amazon ha llegado relativamente tarde al mercado de los timbres con vídeo 4K, así que tengo curiosidad por saber más.

Timbres y cámaras Ring presenta una nueva tecnología llamada Retinal Tuning, que ajusta la claridad de la cámara. Utiliza inteligencia artificial para muestrear la calidad del video varias veces al día durante dos semanas y, a continuación, realiza los ajustes necesarios. @techradar ♬ original sound - TechRadar

Identificar a las personas (Image credit: Future) Una nueva función llamada «Rostros conocidos» identificará a personas específicas, y hay nuevos saludos de Alexa. Los nuevos dispositivos pueden «tomar decisiones sobre cómo tratar a diferentes visitantes». La tecnología funcionará en dispositivos 2K y 4K, y se lanzará en diciembre.

Nuevos dispositivos Ring Conoce el nuevo Ring Wired Doorbell Plus y la Indoor Camera 2K. @techradar ♬ original sound - TechRadar

Búsqueda de perros Ahora estamos viendo cómo un "grupo de búsqueda" puede utilizar la red de la aplicación Ring para encontrar un perro perdido. Esto es posible gracias a la red de cámaras de Ring. La IA puede ayudar a identificar al perro. Esto es algo que "solo podría suceder en un mundo con IA". El grupo de búsqueda de perros se pondrá en marcha en noviembre, seguido de los gatos y otras mascotas.

Saludos de Alexa+ Así es como funcionarán los nuevos saludos de Alexa+ para los timbres Ring. @techradar ♬ original sound - TechRadar