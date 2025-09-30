Amazon acaba de presentar cuatro nuevos altavoces Echo con tecnología de inteligencia artificial. Aquí tienes la gama completa y sus precios

Amazon tiene cuatro nuevos altavoces Echo para que los consideres.

Son el Echo Studio, el Echo Dot Max y dos Echo Shows.

Todos estos altavoces vienen con Alexa+ de fábrica.

Después de la llegada de Alexa+, finalmente tenemos cuatro nuevos y brillantes bocinas o altavoces Echo para sacarle el máximo provecho a su asistente de inteligencia artificial.

Se trata de los: Echo Dot Max, Echo Show (en tamaños de 8 y 11 pulgadas) y Echo Studio.

Los cuatro modelos son versiones mejoradas de altavoces ya existentes, con procesadores más rápidos, más memoria y capacidades de detección avanzadas destinadas a ofrecer «experiencias de IA ambiental que se funden con el fondo de la vida cotidiana», como, por ejemplo, los recordatorios que se escuchan al entrar en una habitación.

En primer lugar, el Echo Dot Max, una nueva versión del Echo Dot de quinta generación que incorpora un nuevo diseño, el triple de potencia de graves, dos altavoces internos y todas las mejoras internas. Puede ser suyo por 99,99 $ / 99,99 £ / 199 AU$.

Luego tenemos el nuevo Echo Studio, que cuesta 219,99 dólares/219,99 libras esterlinas/429 dólares australianos, y que sustituye al antiguo Echo Studio. Es un 40 % más pequeño, se parece mucho al Echo Dot Max e incluye un woofer de alta excursión y tres controladores de rango completo. Es compatible con el audio espacial y Dolby Atmos y, al igual que su predecesor, es ideal para los amantes del sonido.

Como ventaja adicional, Amazon afirma que se pueden configurar fácilmente hasta cinco dispositivos Echo Studio y Echo Dot Max como sistema de sonido envolvente para Fire TV. Esto ya era posible con el hardware existente, pero el límite era un sistema de 2.1 canales. Ya se pueden realizar pedidos por adelantado y estará disponible a partir del 29 de octubre.

Muéstrame las nuevas bocinas o altavoces

A continuación, están los dos nuevos modelos Echo Show, con pantallas de 8 y 11 pulgadas. El diseño se ha renovado con respecto a las versiones anteriores y ahora tienen un aspecto más moderno y pantallas táctiles mejoradas.

Cuentan con una cámara de 13 megapíxeles que puede reconocerte y personalizar la información (como las citas del calendario) que se muestra en la pantalla. Con dos altavoces frontales y un woofer personalizado, Amazon promete un sonido superior también en estos dispositivos.

El software integrado también se ha reconfigurado para mostrar más información y datos más relevantes, tanto en entretenimiento como en compras y hogares inteligentes. Ahora también puedes conectar tu cuenta de Oura para obtener datos de salud y bienestar en la pantalla de tu Echo Show, y se añadirán más socios en el futuro.

Estos dos altavoces estarán disponibles a partir del 12 de noviembre, aunque ya se pueden reservar. El modelo de 8 pulgadas cuesta 179,99 $ / 179,99 £ / 349 AU$, mientras que el modelo de 11 pulgadas, que en realidad es un nuevo tamaño de pantalla para la serie, cuesta 219,99 $ / 219,99 £ / 429 AU$.

Según Amazon, todos estos nuevos productos vienen con Alexa+ de serie, lo que significa que tendrás a tu disposición un asistente de IA más inteligente, más conversacional y más natural, algo más parecido a Google Gemini que a Google Assistant.