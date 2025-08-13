¿Recuerdas las turbulentas semanas de 2023 cuando el cofundador y director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, fue despedido y luego regresó a su puesto en la popular compañía de inteligencia artificial?

Tal vez no sea sorpresa que un giro de acontecimientos tan impactante ahora sea materia prima para una gran producción cinematográfica.

Se sabe poco sobre la producción de Amazon Studios/MGM, más allá de algunos anuncios y rumores de reparto. Lo que sí se conoce es que Andrew Garfield (protagonista de The Social Network) interpretará a Sam Altman, y Monica Barbaro dará vida a la exdirectora ejecutiva interina de OpenAI, Mira Murati. Más allá de eso, hay un puñado de estrellas —incluidos Cooper Hoffman, Jason Schwartzman y Billie Lourd— que aún no tienen un papel asignado (y ninguno parece encajar como el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella). El martes, Chris O'Dowd (Black Mirror, The IT Crowd) se sumó a la lista, aunque sin detalles sobre qué personaje interpretará el actor irlandés.

Sin duda, la película estará llena de drama intenso, algo de absurdo y papeles jugosos, pero quizá ninguno combine todo eso como el del dueño de X y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk.

Musk, quien cofundó OpenAI en 2015 junto con Altman antes de retirarse en 2018, ha sido una espina en el costado de Altman durante casi una década, incluso durante la crisis por su despido. En ese entonces, Musk intervino, destacando una carta sin firmar llena de acusaciones contra Altman.

La relación entre ambos no ha mejorado. En los últimos días, Altman y Musk han chocado por la posición de ChatGPT en la App Store de Apple. Musk sostiene que Apple está destacando y promocionando de forma injusta a su socio de IA por encima de la oferta de IA de X, la recientemente actualizada Grok.

Las chispas están volando

Musk tuiteó esta semana: «Apple se está comportando de una manera que hace imposible que cualquier empresa de IA, excepto OpenAI, alcance el número 1 en la App Store, lo que constituye una violación inequívoca de las leyes antimonopolio. xAI emprenderá acciones legales de inmediato».

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

A lo que Altman respondió: «Es una afirmación sorprendente, teniendo en cuenta lo que he oído sobre lo que supuestamente hace Elon para manipular a X en beneficio propio y de sus empresas, y en detrimento de sus competidores y de las personas que no le agradan».

Es evidente que una representación en pantalla de su tóxica relación podría ser un éxito cinematográfico. Pero, ¿quién interpretará a Musk junto a Altman, interpretado por Garfield?

Se rumorea que podría ser Ike Barinholtz (The Studio), pero no hay nada confirmado. ¿Podría ser O'Dowd el verdadero «Musk» en espera?

Desde nuestro punto de vista, sin embargo, no hay duda de cuál de los dos debería interpretar a Musk. Cualquiera que haya pasado algún tiempo con él sabe que Musk tiene una energía extraña, peculiar y desequilibrada. O'Dowd es demasiado discreto, pero ¿Barinholtz? Si has visto alguna parte de The Studio, la serie de Apple TV+ nominada a los Emmy, sabes que Barinholtz, que interpreta al ejecutivo del estudio Sal Saperstein, tiene la mezcla perfecta de energía cinética, imprevisibilidad y extraño patetismo para llevarlo a cabo.

Al menos, eso esperamos. Una película llamada Artificial sobre los días más oscuros de la historia de OpenAI no valdrá la pena verla a menos que sea muy, muy realista.