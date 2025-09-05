Por fin se va a rodar una película de Call of Duty en Paramount. Estas son mis 5 mayores expectativas para la adaptación

¿Qué opinas de las adaptaciones de videojuegos a películas o series? ¿Estás a favor o en contra? Antes de darnos tu respuesta, debes de saber que Paramount confirmó un acuerdo para llevar la popular franquicia Call of Duty a la pantalla grande.

El estudio, que recientemente cerró una importante fusión con Skydance, firmó un acuerdo con la editorial de videojuegos Activision, propiedad de Microsoft, para convertir la longeva franquicia en una película de acción real. Según Variety, el pacto podría extenderse a más películas e incluso a series de televisión para reforzar uno de los mejores servicios de streaming, Paramount+. ¿Alguien se apunta a CoDCU?

David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount, dijo que el acuerdo era «un sueño hecho realidad» y prometió a los fans «una experiencia cinematográfica que honra el legado de esta marca única, emocionando a los fans de toda la vida de Call of Duty y cautivando a toda una nueva generación».

Parece que la franquicia está en buenas manos, sobre todo teniendo en cuenta que Ellison ha mencionado en su declaración una de las mejores películas de Paramount+, Top Gun: Maverick, pero con cerca de 30 juegos en los que inspirarse, que abarcan desde la Segunda Guerra Mundial hasta un futuro lejano, nadie sabe exactamente cómo será la película. Hay muchas especulaciones sobre cómo podría acabar siendo la película final, pero aquí están las cinco cosas que creo que son imprescindibles para la película.

Adaptar una historia anterior

(Image credit: Activision)

Paramount ha declarado que la adaptación cinematográfica de Call of Duty ofrecerá «los elementos característicos que los fans adoran de la emblemática serie, al tiempo que ampliará audazmente la franquicia a un público completamente nuevo».

Ahora bien, esto me parece preocupantemente similar a la táctica empleada por la decepcionante película Assassins Creed, que se empantanó tanto en ampliar la tradición de la franquicia que no logró ofrecer la diversión histórica y el parkour que tanto gusta a los jugadores.

Sea cual sea la dirección que tome Paramount con CoD, sería prudente que se basaran en lo que ha venido antes, ya sean los viscerales juegos de la Segunda Guerra Mundial, la alucinante serie Black Ops o el thriller de acción de Modern Warfare. Incluso podrían crear una mezcla de las tres generaciones, algo que los juegos han abordado con las conexiones entre Vanguard y Black Ops.

Por ahora, no hay nada confirmado con respecto a la trama de la película, pero no esperen ver la infame misión «No Russian» en la gran pantalla en un futuro próximo.

Trae de vuelta al elenco de grandes nombres

Aunque Call of Duty no se promociona necesariamente con estrellas de renombre como Keanu Reeves en Cyberpunk 2077 o Norman Reedus en Death Stranding, sí ha contado con algunos grandes nombres de Hollywood que han prestado su voz o su imagen a personajes importantes de los juegos.

A lo largo de los años, hemos visto a Josh Duhamel (Pierson, Segunda Guerra Mundial), Idris Elba (Truck, Modern Warfare 3), Ice Cube (Bowman, Black Ops), Jason Statham (Waters, Call of Duty), Helena Bonham Carter (Madame Mirela, Black Ops 4: Zombies), Gary Oldman (Reznov, World at War y Black Ops) y Kit Harrington (Kotch, Infinite Warfare) apareciendo en los juegos, y sería estupendo ver a algunos de estos actores volver, ya sea repitiendo papeles icónicos o incluso en un cameo. Sería especialmente emocionante ver a Oldman volver a un papel que muchos consideran la mejor interpretación en un juego de CoD, pero todo dependería de la línea temporal que elija la película.

Sin embargo, el actor que más me gustaría ver regresar es la estrella de Avatar, Sam Worthington, que interpretó al agente de la CIA Alex Mason en Black Ops. Mason es el protagonista principal de la primera entrega de la serie Black Ops y sigue siendo un personaje bastante importante a lo largo de toda la saga. Como es lo más parecido que tiene la franquicia a un protagonista principal, me sorprendería que Mason no apareciera en la película de alguna forma, y es obvio que Worthington volvería a interpretar el papel.

Caos en primera persona

(Image credit: Activision Blizzard)

La franquicia Call of Duty es posiblemente el juego de disparos en primera persona más emblemático de todos los tiempos y sería estupendo que la película reflejara eso de alguna manera.

Desde las playas de Normandía hasta los campos de batalla del futuro, la perspectiva en primera persona que emplea el juego sumerge por completo al jugador en la acción, con balas silbando junto a nuestras cabezas y explosiones que nos lanzan al suelo. También añade profundidad emocional a la historia, ya que miramos a los ojos de un compañero caído mientras exhala su último aliento o llevamos a cabo acciones poco agradables con nuestras propias manos.

Ahora bien, no espero una película al estilo de Hardcore Henry rodada íntegramente en primera persona, y desde luego no quiero una réplica al estilo de Doom de la experiencia del videojuego, pero acercarse a los personajes mientras se desarrolla la carnicería es imprescindible si Paramount quiere replicar la intensidad que pueden ofrecer los juegos. Y si realmente quieren recrear la experiencia del videojuego, que incluyan también una escena con un plano demasiado lejano de un helicóptero fuera de control.

Consigue al director adecuado

(Image credit: Activision)

El comentario de Ellison de que Paramount «está abordando esta película con el mismo compromiso disciplinado e inquebrantable con la excelencia que guió nuestro trabajo en Top Gun: Maverick» sin duda implica que están buscando otra película de acción de prestigio y, posiblemente, tratando de llenar el vacío dejado por Misión: Imposible.

Si ese es el caso, entonces los hombres detrás de cualquiera de esos éxitos de Tom Cruise, Joseph Kosinski y Christopher McQuarrie, serían una opción sólida para la silla del director. Incluso ha habido rumores de que, antes de que Activision firmara el contrato con Paramount, estaban cortejando a Steven Spielberg (un conocido fan de los juegos) para que dirigiera la película, pero el tipo de acuerdo global que se consigue con The Beard los asustó.

Sin embargo, para mí, hay una cosa que esta película necesita: Bayhem. Personalmente, creo que una película de Call of Duty tiene que ser exactamente el tipo de diversión grandilocuente y sin pretensiones en la que destaca Michael Bay. El lado militar y machista de la franquicia Transformers encaja a la perfección con CoD, y el director ha demostrado que tiene lo que hay que tener para contar una historia militar dramática con la visceral 13 Hours. Si la película acaba contando una historia amplia que abarca varios periodos, Bay podría ser el hombre perfecto para dar vida a ese tipo de acción épica.

Zombies

(Image credit: Activision)

Probablemente esta elección sea solo una ilusión por mi parte, ya que Paramount parece decidida a ofrecer una historia militar más realista, pero casi desde que existe la franquicia, el modo Zombies ha sido una parte muy importante de ella.

El modo Zombies, que debutó en World at War en 2008, es un juego del tipo «última resistencia» en el que los jugadores deben defenderse de hordas de muertos vivientes. Esta edición tan popular ha estado presente en una docena de juegos desde entonces, con estrellas como Jeff Goldblum, Heather Graham y Kiefer Sutherland protagonizando los minijuegos. Desde Black Ops Cold War en 2020, el modo Zombis ha seguido una trama bastante intrincada a lo largo de los lanzamientos, centrada en la dimensión del Éter Oscuro.

Por supuesto, es poco probable que la película incluya zombis, pero estaría bien ver el modo incorporado a través de una secuencia onírica, una alucinación o algo similar. Y tal vez, si la versión de acción real de la franquicia se expande a series de streaming, tengamos algo parecido a Marvel Zombies en el futuro.

