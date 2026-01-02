¿Cuándo se estrena el episodio 8 de la temporada 2 de Landman en Paramount+?

Me cuesta mucho aceptar que, en solo dos semanas, tendremos que decir adiós a la temporada 2 de Landman. Bueno, al menos hasta que llegue la temporada 3, que ya ha sido confirmada.

Mientras tanto, reina el caos. M-Tex se ha asociado oficialmente con el malvado Gallino (Andy García), y Tommy (Billy Bob Thornton) no tiene más remedio que aceptarlo.

Aun así, al menos Angela (Ali Larter) lo mantiene alerta en casa. Si no está intentando montarse encima de Tommy mientras conduce, la arrestan por dar alcohol a los jubilados de una residencia.

Me gustaría que Paramount+ le diera a Angela su propia serie, pero hasta entonces, voy a ver Landman como si no hubiera un mañana. Teniendo esto en cuenta, aquí tienes toda la información sobre cuándo ver el episodio 8 de la temporada 2 de Landman.

¿A qué hora puedo ver el episodio 8 de la temporada 2 de Landman en Paramount+?

El episodio 8 de la temporada 2 de Landman se estrena en uno de los mejores servicios de streaming del mundo el domingo 4 de enero.

Al igual que sus predecesores, llegará a la plataforma a las 12:00 a. m. PST. A continuación, te indicamos cuándo se estrenará en otros países del mundo:

EE. UU.: 12:00 a. m. PST / 3:00 a. m. EST

Canadá: 12:00 a. m. PST / 3:00 a. m. EST

Reino Unido: 8:00 a. m. GMT

India: 1:30 p. m. IST

Singapur: 4:00 p. m. SGT

Australia: 7:00 p. m. AEDT

Nueva Zelanda: 9:00 p. m. NZDT

La temporada 1 de Landman también está disponible en Paramount+, por si necesitas refrescar tus conocimientos sobre el negocio petrolero. ¿Aún no te has registrado? Aprovecha esta prueba gratuita.

¿Cuándo salen los nuevos episodios de la temporada 2 de Landman?

Tommy (Billy Bob Thornton) y Angela (Ali Larter) son oro televisivo (Image credit: Paramount)

La segunda temporada de Landman se estrenará casi semanalmente, con episodios que se emitirán desde el 16 de noviembre hasta el 18 de enero. En otras palabras, ya tenemos planeado nuestro maratón navideño.

El calendario completo de la temporada es el siguiente:

Episodio 1: ya disponible

Episodio 2: ya disponible

Episodio 3: ya disponible

Episodio 4: ya disponible

Episodio 5: ya disponible

Episodio 6: ya disponible

Episodio 7: ya disponible

Episodio 8: 4 de enero

Episodio 9: 11 de enero

Episodio 10: 18 de enero

