El tráiler de Madison aleja a Taylor Sheridan del mundo de Yellowstone y lo acerca mucho más al drama más exitoso de todos los tiempos de Netflix

Se ha lanzado oficialmente el primer tráiler completo de la serie de Taylor Sheridan, The Madison.

Sigue a los Clyburn mientras dejan atrás su cómoda vida en la ciudad de Nueva York para mudarse al salvaje y agreste valle del río Madison, en Montana.

No tiene relación con Yellowstone, a pesar de los informes iniciales.

Por fin ha llegado el día, queridos fans de Taylor Sheridan: acaba de salir el primer tráiler completo de la nueva serie The Madison (y pueden verlo a continuación).

Protagonizada por Michelle Pfeiffer y Kurt Russell, seguiremos a la familia Clyburn mientras dejan atrás su cómoda vida en Nueva York para mudarse al salvaje y agreste valle del río Madison, en Montana. La serie será exclusiva de Paramount+ a partir del 14 de marzo y contará con seis episodios.

Antes de ver el tráiler, esperaba algo más parecido a las próximas series de Sheridan, Marshals y Dutton Ranch. Ahora sabemos que The Madison no está relacionada con Yellowstone, a pesar de los primeros informes, pero no era descabellado pensar que habría algún drama vaquero y posibles tiroteos.

Sin embargo, el tráiler revela una historia diferente, que me recuerda a la serie original más exitosa de Netflix de todos los tiempos.

Opinión: La primera impresión de Madison se asemeja a Virgin River con el estilo vaquero de Taylor Sheridan

Si quitaras al elenco de The Madison y pusieras a Alexandra Breckenridge y Martin Henderson en la misma cabaña rústica que ves arriba, casi parecería que tuvieras exactamente la misma serie que Virgin River. Incluso la tipografía y las tomas de las exuberantes montañas y cascadas son una imagen especular.

Lo último que esperaba que hiciera Sheridan era llevar su nuevo proyecto por la ruta del drama acogedor, pero precisamente por eso nunca debemos subestimarlo.

Si tuvieras que resumir el tráiler anterior en una sola palabra, probablemente dirías «saludable». Está claro que no se trata de una familia en guerra, como los Dutton, sino de una familia con esperanza y amor en su esencia, que se inclina por un estilo de vida más pausado. En todo caso, esa es la mejor sorpresa que Sheridan podría darnos.

Francamente, mi mamá estará encantada de que Sheridan haya cambiado la sangre y las palabrotas por el drama emocional y la observación de aves. Ella forma parte del núcleo de fans de Virgin River que sospecho que emigrará a Montana junto con los Clyburn, y eso es una gran victoria para Paramount+.

Las cifras de audiencia de Sheridan ya hablan por sí solas (al fin y al cabo, así es como conseguimos que se confirmara tan pronto la tercera temporada de Landman), pero lo único que le falta en su arsenal es un programa de televisión más desenfadado.

Si no puedes vencerlos, únete a ellos... y no creo que tarde mucho en que el universo de Sheridan pise los talones al acogedor drama de Netflix.

