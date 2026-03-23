Dutton Ranch: fecha de estreno, argumento y todo lo que sabemos sobre Beth Dutton y Rip Wheeler. Spin-off de Yellowstone en Paramount+

Spin-off de Yellowstone protagonizado por Beth Dutton y Rip Wheeler: información clave - Se estrena en Paramount+ el 15 de mayo.

- Estará ambientada en la actualidad y explorará la vida de los Dutton tras los acontecimientos de la quinta temporada.

- Es probable que otros actores de Yellowstone aparezcan en ella, incluido Finn Little, que interpreta a Carter

. - Compartirá "más ADN con Yellowstone" que cualquiera de los (¡muchos!) otros spin-offs planeados.

- Anunciada por primera vez en diciembre de 2024.

La serie derivada de Beth Dutton y Rip Wheeler del universo de Yellowstone ya tiene fecha de estreno oficial y, aunque todavía falta un tiempo, conocemos algunos detalles cruciales sobre cómo podría ser la nueva serie de Paramount+ .

Nunca hay que subestimar el atractivo de un buen western: y la serie de televisión Yellowstone lo ha demostrado con creces. Estrenada sin mucha publicidad en Paramount Network en junio de 2018 (HBO la rechazó inicialmente), la serie protagonizada por Kevin Costner fue atrayendo poco a poco a una audiencia cada vez mayor, y la serie, que retrataba la vida en un rancho de Yellowstone, Montana, y sus alrededores, terminó por todo lo alto en su quinta y última temporada en 2024 con una audiencia de más de 12 millones de personas.

Pero la gente, al igual que los rancheros, quería más. Y los creadores Taylor Sheridan y John Linson se apresuraron a crear spin-offs de la familia Dutton. Primero fueron las precuelas, 1883 y 1923 , luego las secuelas y otras series relacionadas con los Dutton (respiren hondo): The Madison , Marshals (ambas se estrenan en marzo de 2026), 1944 , 6666 y, quizás la más esperada de todas las nuevas series del universo de Yellowstone , una serie que, según algunos, se llamará Dutton Ranch .



Entonces, ¿qué sabemos sobre la serie derivada en la que Kelly Reilly y Cole Hauser retomarán sus papeles como Beth Dutton y Rip Wheeler? Aquí tienes todo lo que necesitas saber hasta ahora sobre la serie neowestern, incluyendo el reparto, la trama y la fecha de estreno.

El artículo continúa a continuación

Dutton Ranch fecha de estreno

It's a return to Dutton Ranch for Beth and Rip. (Image credit: Paramount+)

Por fin tenemos una respuesta: Paramount ha confirmado que Dutton Ranch se estrenará en Paramount+ el 15 de mayo.

Es mucho antes de lo que hubiera previsto, ya que Marshals y The Madison se estrenaron a principios de marzo.

También se emitirá en Paramount Network a partir del 15 de mayo a las 20:00 (hora del este/hora del Pacífico), con dos episodios, y luego semanalmente durante la primera temporada de la serie, que consta de nueve episodios.

Dutton Ranch: ¿ya hay tráiler?

Beth, uno de los personajes favoritos de los fans, fuma un cigarrillo para matar el tiempo mientras espera el tráiler (Image credit: Paramount+)

No, todavía no hay nada; les avisaremos en cuanto haya novedades.

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Dutton Ranch reparto

Finn Little regresará a la plaza de toros como Carter (Image credit: Paramount+)

Hasta el momento, Paramount ha confirmado el siguiente reparto:

Kelly Reilly

Cole Hauser

Finn Little

Juan Pablo Raba

Jai Courtney

J.R. Villarreal

Marc Menchaca

Natalie Alyn Lind

Ed Harris

Annette Bening

Aparte de los rostros famosos que ya conocemos de Yellowstone , lamentablemente aún no tenemos ni idea de a quién interpretarán los nuevos miembros del reparto.

Dutton Ranch historia

La serie continuará después de los eventos de la quinta temporada de Yellowstone. (Image credit: Paramount+)

Hasta el momento, Paramount solo ha confirmado una breve sinopsis de Dutton Ranch : "Mientras Beth y Rip luchan por construir un futuro juntos, lejos de los fantasmas de Yellowstone, se topan con nuevas y brutales realidades y un rancho rival despiadado que no se detendrá ante nada para proteger su imperio. En el sur de Texas, los lazos de sangre son más fuertes, el perdón es efímero y el precio de la supervivencia podría ser tu alma".

Siempre fue obvio que Beth y Rip estarían en el centro de la acción. Al final de la quinta temporada de Yellowstone (¡cuidado con los spoilers si aún no la has visto!), el rancho Dutton ya no existe, tras ser vendido a la Reserva Broken Rock, lo que permite que la tierra se conserve como una reserva protegida.

El padre de Beth, John Dutton III, fue asesinado por un sicario (de un disparo en la cabeza) contratado por Jamie Dutton y Sarah Atwood, pero el crimen fue simulado como un suicidio. En el último episodio de la temporada, Beth, que juró vengar la muerte de su padre, apuñala a Jamie.

Según Deadline , es probable que el spin-off retome la historia donde terminó la quinta temporada. Estará protagonizado por personajes de Yellowstone , interpretados por los mismos actores y ambientado en la misma época; esta nueva serie derivada es la que más se asemeja a la original de todas las producciones del universo Yellowstone hasta la fecha.

Hauser se mantiene hermético sobre la trama, y ​​también declaró a Fox News en mayo de 2025: "Podemos esperar lo mismo que hemos estado haciendo durante los últimos siete años. Kelly y yo estamos trabajando sin descanso para crear algo especial".



Mientras tanto, declaró a The Hollywood Reporter en junio de 2025: "Kelly y yo estamos centrados en la relación de Rip y Beth y en nuestro amor, y en lo que les vamos a deparar. Estoy tan emocionado como todos los demás. Tengo muchas ganas de ver qué se les ocurre. Ojalá empecemos a ver algo pronto". Nosotros también lo esperamos, si la serie se estrena a finales de año.

¿Qué otros spin-offs, secuelas y precuelas de Yellowstone conocemos?

La serie de Beth y Rip estará ambientada en la actualidad. (Image credit: Paramount+)

Hay dos series más próximas en el universo de Yellowstone : 1944 (ambientada durante la Segunda Guerra Mundial y que explorará las experiencias de la familia Dutton durante esa época) y 6666 (sobre otro rancho, Four Sixes, que también aparece en Yellowstone y tratará sobre los personajes que viven en él), las cuales ya se habían anunciado como "en desarrollo".