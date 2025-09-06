7 nuevas películas de Paramount+ con más del 90% en Rotten Tomatoes que deberías ver en septiembre de 2025

Nuevo mes, nuevas películas y series en las diferentes plataformas de streaming como Paramount+, sin embargo, con 127 películas añadidas en septiembre, no es fácil encontrar las mejores,

Un nuevo mes significa un montón de nuevas películas y series para que disfruten los suscriptores de Paramount+, pero con la impresionante cifra de 127 películas que se añadirán al servicio en septiembre, es fácil perderse las mejores películas de Paramount+, pero ahí es donde podemos ayudar.

Nuestra selección de las nuevas películas que llegan este mes a uno de los mejores servicios de streaming abarca setenta años de cine, con todo tipo de géneros, desde la comedia clásica hasta el terror brutal, pasando por la ciencia ficción tanto intelectual como satírica, una legendaria película de Hitchcock y algunos thrillers de acción atemporales.

Estamos aquí para ahorrarte horas de búsqueda con nuestra lista de las mejores opciones de las nuevas incorporaciones de Paramount+ en septiembre, todas ellas con una puntuación del 90 % o más en Rotten Tomatoes. Así que siéntate, sigue leyendo y planifica tu próxima noche de cine.

Arrival (2016)

Arrival Trailer (2016) - Paramount Pictures - YouTube Watch On

Duración: 116 minutos

Cast principal: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma

Director: Denis Villeneuve

Calificación en RT: 94%

Esta película de ciencia ficción intelectual consolidó al nuevo director de Bond, Denis Villeneuve, como uno de los directores más importantes de Hollywood y, casi una década después, sigue estando entre sus mejores trabajos.

La película sigue a Louise Banks, profesora de lingüística interpretada por Amy Adams, mientras lidera un equipo de científicos, académicos y militares que intentan establecer contacto con naves alienígenas que han aterrizado en varios lugares del mundo. A medida que se intensifica el clima geopolítico, Banks y su equipo comienzan a descifrar el misterioso lenguaje alienígena y descubren mensajes que podrían cambiar el curso de la historia de la humanidad.

La llegada tuvo un gran impacto en su estreno y fue nominada a varios premios, entre ellos el de mejor película en los Óscar. Y no es difícil entender por qué. A diferencia de la mayoría de las historias de «invasión alienígena», la película es un drama reflexivo sobre la naturaleza humana, la comprensión, el arrepentimiento y la responsabilidad que plantea algunas preguntas importantes. Adams ofrece una de las mejores interpretaciones de su carrera, transmitiendo la emoción de un giro inesperado con una devastación silenciosa. Villeneuve ha seguido realizando algunas superproducciones visionarias, pero ninguna ha tenido el impacto emocional de esta tranquila obra maestra.

Face/Off (1997)

Face/Off (1997) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers - YouTube Watch On

Duración: 139 minutos

Cast principal: John Travolta, Nicolas Cage, Joan Allen, Gina Gershon, Alessandro Nivola

Director: John Woo

Calificación en RT: 93%

En los años 90, John Woo era el nombre de referencia en el cine de acción, y antes de que Misión imposible II llevara las cosas casi al punto de la autoparodia, Face/Off lograba un equilibrio perfecto entre lo descabellado y lo brutal.

En esta clásica película de acción, el agente del FBI Sean Archer (John Travolta) se somete a una cirugía pionera para extirparle la cara y sustituirla por la del terrorista Castor Troy (Nicholas Cage), recientemente entrado en coma tras un accidente aéreo, con el fin de infiltrarse en su organización y obtener información sobre un complot para colocar una bomba. Sin embargo, cuando Troy despierta inesperadamente, obliga al cirujano a darle la cara de Archer. Se desata el caos.

Para aquellos que aún no hayan disfrutado de esta obra maestra de la acción, les aseguro que esa es la trama real, y que la película es tan descabellada como sugiere la sinopsis. Tanto Cage como Travolta dan lo mejor de sí mismos, y la acción es absolutamente emocionante, con tanta cámara lenta y tantas palomas como cabría esperar del John Woo de los años 90. Si te apetece ver una película de acción retro para adultos, Face/Off es una de las mejores.

Galaxy Quest (1999)

Galaxy Quest (1999) Theatrical Trailer - YouTube Watch On

Duración: 102 minutos

Cast principal: Tim Allen, Sigourney Weaver, Alan Rickman, Tony Shalhoub, Sam Rockwell, Daryl Mitchell

Director: Dean Parisot

Calificación en RT: 90%

Un elenco estelar se enfrenta a una película de ciencia ficción retro en una de las mejores películas de Star Trek jamás realizadas.

Por supuesto, la película no es una entrega oficial del canon de la Flota Estelar, sino que sigue al elenco de la serie de televisión homónima de los años 80, que vive de los cheques residuales y las apariciones en el circuito de convenciones. Sin embargo, cuando un grupo de alienígenas secuestra a los compañeros de reparto, creyendo que la serie es un documento histórico, las «celebridades» se ven envueltas en una batalla contra los malvados opresores intergalácticos.

Aunque la película se burla cariñosamente de Star Trek y de las óperas espaciales en general, también es un gran éxito de taquilla por derecho propio, con una construcción del mundo de ciencia ficción genuinamente ingeniosa. El reparto también parece divertirse mucho, en particular el «capitán» de Tim Allen, parecido a Shatner, y la oficial de comunicaciones de Sigourney Weaver, cuyo uniforme todo en uno le queda un poco demasiado ajustado. Sin embargo, quien destaca es Alan Rickman en el papel de Alexander Dane, un actor shakespeariano que interpretaba al Doctor de la serie, una mezcla de klingon y vulcano conocido por su icónica frase. Por el martillo de Grabthar, dale al play lo antes posible.

Animal House (1978)

Animal House Official Trailer #1 - Tom Hulce, John Belushi Movie (1978) HD - YouTube Watch On

Duración: 109 minutos

Cast principal: John Belushi, Tim Matheson, John Vernon, Verna Bloom, Thomas Hulce, Donald Sutherland

Director: John Landis

Calificación RT: 91%

Antes de que los Griswald se fueran de vacaciones y Van Wilder empezara a organizar fiestas, National Lampoon irrumpió en los cines con la película que básicamente lanzó la comedia estadounidense de los 80.

Animal House, que sentó las bases de casi todas las comedias universitarias que le siguieron, cuenta la historia de dos estudiantes de primer año socialmente torpes que intentan ingresar en la estirada fraternidad Omega Theta Pi antes de ser rechazados de forma humillante. Al acabar formando parte de la ruidosa Delta Tau Chi, la pareja, junto con sus hermanos de fraternidad, se enfrentan al decano de la universidad, que está decidido a abolir la ruidosa residencia.

Aunque ya era una estrella consolidada del incipiente Saturday Night Live, Animal House vio cómo la presencia descomunal de John Belushi irrumpía en la gran pantalla como el fiestero Bluto. La película también supuso el gran éxito del director John Landis y el debut como guionista de Harold Ramis, que continuaría escribiendo, dirigiendo o protagonizando algunas de las comedias más taquilleras de la década de 1980. Es posible que parte del humor haya quedado anticuado, pero si quieres ver dónde comenzó la que posiblemente sea la mayor ola de comedias cinematográficas, Animal House es una película imprescindible.

To Catch a Thief (1955)

To Catch a Thief Official Trailer - Cary Grant Movie (1955) - YouTube Watch On

Duración: 106 minutos

Cast principal: Cary Grant, Grace Kelly, Jessie Royce Landis, John Williams

Director: Alfred Hitchcock

Calificación en RT: 93%

La pregunta sobre cuál es la mejor película de Alfred Hitchcock tiene al menos una docena de respuestas correctas, pero sería difícil encontrar a alguien que no considerara To Catch a Thief (Para atrapar a un ladrón) como una firme candidata.

La película sigue al ladrón retirado John Robie, interpretado por Cary Grant, que ahora vive de sus ganancias ilícitas en la Costa Azul. Sin embargo, cuando se cometen una serie de robos con todas sus señas de identidad, el antiguo criminal se ve obligado a limpiar su nombre. Sin embargo, las cosas se complican cuando Robie se ve envuelto con una de las víctimas adineradas (interpretada por Grace Kelly), que sospecha que John puede ser el responsable.

Quizás no tan frenética como otros thrillers de Hitchcock sobre «hombres equivocados» (aunque el director volvería a reunirse con Grant para perfeccionar esa fórmula cuatro años más tarde con North by Northwest), To Catch a Thief es, no obstante, una suntuosa novela policíaca con magníficos paisajes y una química chispeante entre los dos protagonistas. Grant rara vez ha estado más encantador y Kelly rebosa elegancia cada vez que aparece en pantalla. To Catch a Thief no te dejará tan sin aliento como otras obras de Hitchcock, pero te absorberá por completo cada fotograma de este misterio en tecnicolor.

Witness (1985)

Witness (1985) Trailer #1 - YouTube Watch On

Duración: 117 minutos

Cast principal: Harrison Ford, Kelly McGillis, Josef Sommer, Lukas Haas, Jan Rubeš, Alexander Godunov, Danny Glover

Director: Peter Weir

Calificación RT: 94%

Hablando de Hitchcock, Witness (Testigo), de 1985, es un thriller policíaco protagonizado por Harrison Ford que bien podría haber sido obra del propio maestro del suspense.

Cuando un policía encubierto es asesinado en una estación de tren de Filadelfia, el único testigo es un niño amish de ocho años. El detective John Brook (Ford), encargado de investigar el caso, se convierte en blanco de amenazas al empezar a descubrir una trama de corrupción policial. Obligado a buscar refugio con el niño y su madre, Rachel (Kelly McGillis), en su comunidad amish, Brook comienza a apreciar su cultura y entabla un cauteloso romance con Rachel.

Witness equilibra hábilmente su historia de amor «entre dos mundos» con los elementos propios de un thriller policial, explorando un mundo que aún hoy es desconocido para la mayoría. Pero aunque el romance desafortunado es el corazón de la película, no se dejen engañar, cuando la acción comienza, lo hace con todo el derramamiento de sangre que se espera de una película policíaca de la época. Ford muestra su lado más tierno, pero sigue demostrando que es todo un héroe de acción. Si buscan un giro interesante en un género muy trillado, Witness merece absolutamente la pena.

The Loved Ones (2009)

The Loved Ones - Official Trailer - YouTube Watch On

Duración: 84 minutos

Cast principal: Xavier Samuel, Robin McLeavy, Victoria Thaine, Jessica McNamee, Richard Wilson, John Brumpton

Director: Sean Byrne

Calificación en RT: 98%

Es difícil creer que una película de terror australiana poco conocida, que podría describirse como una mezcla entre Pretty in Pink y Hostel, sea la mejor valorada de esta lista, pero The Loved Ones supera con creces las expectativas.

Cuando la adolescente Lola (Robin McLeavy) es rechazada por Brent (Xavier Samuel), el chico que le gusta en la prepa, para el baile escolar, decide organizar su propio baile privado, secuestrando a su compañero de clase y sometiéndolo a su demencial fiesta. Lo que sigue es una inquietante mezcla de bolas de espejos, vestidos de satén y taladros eléctricos que hay que ver para creer.

No hay duda de que The Loved Ones es una película brutal, pero lo que la diferencia de otras películas similares de la misma época es su vena perversamente divertida, que lleva al extremo problemático a los héroes adolescentes creados por John Hughes. Con claros matices de Misery, de Stephen King, la odisea de Brent se convierte casi en una parodia de Looney Tunes a medida que avanza la película, con McLeavy ofreciendo una interpretación extraordinariamente desquiciada como la rechazada Lola. No es una película para personas impresionables, pero es una auténtica pasada para los amantes del gore que buscan una película corta, impactante y empapada de sangre.

