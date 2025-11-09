3 nuevas películas de acción de Paramount+ con más del 90% en Rotten Tomatoes que deberías ver en streaming en noviembre de 2025

El periodo entre Halloween y Navidad es ideal para ponerse cómodo y, para los que vivimos en el hemisferio norte, disfrutar del ambiente otoñal con algunas películas clásicas. Y ahí es donde Paramount+ se convierte en uno de los mejores servicios de streaming de este mes, con un montón de películas nuevas que nos mantendrán pegados al sofá.

Decidir exactamente qué ver puede ser complicado, pero para mí, nada supera a una película de acción clásica para una gran noche en casa, especialmente las películas históricas de guerra, y entre las mejores películas de Paramount+ que llegan en noviembre hay tres que son absolutamente geniales.

Desde Spielberg hasta Vietnam, si te apetece una epopeya llena de acción, sigue leyendo, porque te voy a dar mi selección de las tres mejores, todas con más del 90% en Rotten Tomatoes.

Saving Private Ryan (1998)

Saving Private Ryan (1998) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers - YouTube Watch On

Duración: 170 minutos

Cast: Tom Hanks, Edward Burns, Matt Damon, Tom Sizemore

Director: Steven Speilberg

Calificación RT: 94%

La épica película de Steven Spielberg sobre la Segunda Guerra Mundial cambió por completo las reglas del juego cuando llegó a los cines en 1998, con una representación sangrienta, intensa e insoportable de uno de los conflictos más mortíferos de la historia.

Siguiendo al capitán John Miller, interpretado por Tom Hanks, la película comienza con una desgarradora representación del desembarco del Día D, antes de que Miller y los miembros restantes de su escuadrón —Ed Burns, Tom Sizemore, Jeremy Davies, Barry Pepper, Adam Goldberg, Giovanni Ribisi y Vin Diesel— reciban la misión de localizar al único hermano Ryan superviviente (Matt Damon) después de que el Departamento de Guerra de los Estados Unidos se entere de que sus tres hermanos han muerto en combate.

Lo que sigue es, aparentemente, una clásica y trepidante historia de aventuras bélicas en la que Miller y su escuadrón viajan por Francia en busca de Ryan. Sin embargo, lo que distingue a Salvar al soldado Ryan es que se aleja de la heroica narrativa del «bien contra el mal» de las películas anteriores sobre la Segunda Guerra Mundial, ya que estos soldados estadounidenses amenazan con asesinar a los enemigos que se rinden, se les aconseja dejar morir a los niños y la misericordia se ve recompensada con la muerte. Pero lejos de ser un ejercicio de pesimismo, Salvar al soldado Ryan tiene como tema central los lazos afectivos y la hermandad, lo que, aunque hace que las pérdidas que se producen a lo largo de la película sean aún más devastadoras, le da un cierto sentido de consuelo mientras acompañamos a este grupo de hermanos.

Raiders of the Lost Ark (1981)

Raiders of the Lost Ark (1981) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers - YouTube Watch On

Duración: 115 minutos

Cast: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Ronald Lacey, John Rhys-Davies, Denholm Elliott

Director: Steven Speilberg

Calificación RT: 94%

Antes de poner los ojos en blanco por considerar que esta es una entrada tramposa en una lista de películas bélicas, hay que decir que En busca del arca perdida es una película en la que se cierne la sombra de la Segunda Guerra Mundial, ambientada solo tres años antes del estallido del conflicto y que gira en torno a un complot nazi para hacerse con el poder mundial antes de que los Aliados tengan oportunidad de movilizarse.

Protagonizada por Harrison Ford en su mejor momento como Indiana Jones, En busca del arca perdida muestra al arqueólogo y héroe de acción enfrentándose a las fuerzas nazis alemanas en una carrera por recuperar el Arca de la Alianza, perdida hace mucho tiempo, antes de que los malhechores puedan usar sus poderes para hacer que sus ejércitos sean invencibles. Tras reunirse con su antiguo amor Marion Crane (Karen Allen), la pareja se esfuerza por descubrir la ubicación del antiguo artefacto antes de que su viejo rival René Belloq pueda llevar a los nazis hasta él.

Es poco probable que tenga que convencerte de las virtudes de uno de los clásicos del cine de todos los tiempos, pero, en pocas palabras, En busca del arca perdida es una de las películas más entretenidas que se han hecho nunca. Las fuerzas combinadas de Steven Spielberg y George Lucas se unen para ofrecer una aventura trepidante, sustentada por la irresistible y encantadora interpretación de Ford. Emocionante, divertida y, en algunos momentos, francamente aterradora, En busca del arca perdida es perfecta para esas perezosas tardes de otoño.

Hamburger Hill (1987)

Hamburger Hill (1987) ORIGINAL TRAILER [HD] - YouTube Watch On

Duración: 110 minutos

Cast: Michael Patrick Boatman, Don Cheadle, Dylan McDermott, Tim Quill, Courtney B. Vance, Steven Weber

Director: John Irvin

Calificación RT: 100%

Hamburger Hill, una película de acción totalmente diferente, es un clásico algo olvidado de la época de las películas sobre Vietnam de finales de los 80, que también nos trajo títulos como Platoon y La chaqueta metálica.

Siguiendo al sargento Frantz (Dylan McDermott), cansado de la guerra, y a sus cinco nuevos reclutas, la película narra el asalto a la colina 937, apodada «Hamburger Hill» por los soldados debido a que los que luchaban en ella eran «triturados como carne picada». Enfrentándose a una feroz resistencia y a las malas condiciones meteorológicas, el pelotón se ve envuelto en numerosos ataques a la colina, acumulando bajas a medida que se impone la realidad de la guerra.

Aunque la película sin duda comenta la futilidad del conflicto y las oleadas de jóvenes enviados a la muerte, a diferencia de sus compañeras de cartelera, se centra directamente en describir la experiencia genuina de un pequeño grupo de soldados, dejando en segundo plano el alcance más amplio de la guerra y su política. Por muy angustiosas e intensas que sean las escenas de acción, es en los momentos más tranquilos cuando la película alcanza su máximo esplendor, cuando el grupo recibe mensajes de casa y discute su lugar en una sociedad cada vez más contraria a la guerra de Vietnam. Hamburger Hill no es una película fácil de ver, pero merece la pena buscarla entre la sombra de sus contemporáneas más conocidas.

