DC Studios ha eliminado Supergirl: Woman of Tomorrow

Supergirl: Woman of Tomorrow ha recibido un título mucho más limpio y corto

El codirector de DC Studios, James Gunn, ha confirmado el cambio de nombre

La película de superhéroes se estrenará en los cines de todo el mundo en junio de 2026

¡Adiós a "Supergirl: Woman of Tomorrow"! La próxima película de DC Cómics ya no se llamará así de acuerdo con James Gunn.

En declaraciones a Rolling Stone, el codirector de DC Studios ha confirmado que la película protagonizada por Milly Alcock tendrá ahora un título mucho más corto: Supergirl.

El sorprendente anuncio se produjo justo al comienzo de la entrevista de Rolling Stone a Gunn, realizada como parte de la campaña promocional de la próxima película de Superman del guionista y director. Cuando el entrevistador le preguntó si podía aclarar cómo se referían a la Mujer del Mañana, Gunn hizo una pausa antes de decir: «Creo que simplemente se llama Supergirl».

Abundando en el cambio de título, Gunn utilizó la próxima salida de Superman en la gran pantalla, que originalmente se llamaba Superman: Legacy, para explicar por qué Supergirl: Woman of Tomorrow se había acortado.

«Siempre estoy acortando [los títulos de los proyectos]», respondió Gunn. "Legacy era realmente - nosotros [DC Studios] hacemos algo llamado premortem. Un premortem es reunirte con el grupo que está haciendo el proyecto. Suele ser un par de meses antes del rodaje... [y] una de las cosas que saqué a colación fue que [la película de Gunn sobre Superman] se llamaba [originalmente] Superman: Legacy".

"Aunque fui yo quien le dio ese título, no estaba seguro", continuó Gunn. "En primer lugar, estoy harto del título de superhéroe, dos puntos, lo del otro nombre. Además, parecía estar mirando hacia atrás cuando estamos mirando hacia adelante, aunque sí tiene que ver con el legado en la propia película. Y todo el mundo decía: 'Oh, sí, no, cámbialo'".

Woman of Tomorrow, pero un título para hoy

Milly Alcock interpretará a Kara Zor-El/Supergirl en el DCU (Image credit: James Gunn/Twitter)

Puede que a algunos fans de los cómics de DC les duela enterarse de que Supergirl: La Mujer del Mañana. Después de todo, la próxima película del Universo DC (DCU) es básicamente una adaptación de su homónima novela gráfica de ocho números, creada por el guionista de cómics Tom King y dibujada por Bilquis Eveley.

Sin embargo, en mi opinión, cambiar el nombre de la película del capítulo uno del DCU es la decisión correcta. Supergirl tiene un aire mucho más limpio. Además, para los que no sean devotos de los cómics de DC y no sepan que va a volver a contar una de las mejores historias de Kara Zor-El en un formato de acción real, su nuevo título mantiene un aire de misterio sobre lo que realmente implicará su trama.

Además, a diferencia de otros héroes icónicos de DC, como Superman, Batman y Wonder Woman, sólo ha habido otra película de Supergirl: Supergirl, de 1984, protagonizada por Helen Slater y disponible en streaming en Max. Así que la posibilidad de confundir a los espectadores con una película de título idéntico más de 40 años después del debut en la gran pantalla de la Doncella del Poder no debería ser motivo de gran preocupación.

En general, estoy bastante contento de que Supergirl haya eliminado el subtítulo. Desde luego, suena mejor que su nombre anterior, pero el cambio de título significa que tendré que revisar mi guía de Supergirl: La mujer del mañana. Qué suerte tengo, ¿eh?

Supergirl llegará a los cines de todo el mundo el 26 de junio de 2026.