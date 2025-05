El nuevo tráiler de Superman revela otro villano contra el que luchará el "Hombre de Acero", pero no creo que sea quien todo el mundo piensa que es

Se ha publicado el tráiler oficial de la película de James Gunn sobre Superman

Apareció en Internet tras su estreno en la presentación de Warner Bros en el Upfront 2025

La primera película del reiniciado Universo DC llegará a los cines a mediados de julio.

¡La espera terminó! Por fin podemos disfrutar de la película de James Gunn sobre Superman, pero eso no es todo, ya que se confirmó un nuevo enemigo para el "Hombre de Acero".

Momentos después de su estreno mundial durante la presentación Upfront 2025 de Warner Bros, el último teaser de la película del Universo DC (DCU), que comete el pecado capital que no quería del segundo tráiler de Superman, se ha publicado en Internet. Sin embargo, antes de que nos adentremos en su principal tema de conversación, es decir, quién es el mencionado villano, míralo por primera (o décima, ¡no estoy juzgando!) vez a continuación, porque hay mucho que desentrañar y disfrutar.

El último tráiler del primer capítulo del DCU llega casi cinco meses después de que se publicara en Internet el primer teaser de Superman: Krypto, el ladrón de escenas.

Desde entonces, Warner Bros. Pictures y DC Studios han comenzado lentamente a intensificar su campaña de marketing para la última aventura de Superman en la gran pantalla. Ese impulso promocional ha despegado por completo en las últimas semanas, con el lanzamiento de un nuevo clip de Superman que mostraba la asombrosa Fortaleza de la Soledad de la película, numerosos anuncios de televisión, y su última ronda de metraje liderando la carga de una campaña que DC Studios ha bautizado como el «Verano de Superman».

¿Quién es el Martillo de Boravia en Superman?

El Martillo de Boravia es una creación totalmente nueva para la película de Superman de Gunn (Image credit: DC Studios/Warner Bros. Pictures)

Muy bien, ¿quién es ese individuo con traje blindado contra el que se ve a Supes luchando sobre Metrópolis? Según una edición del periódico Daily Planet que aparece en el primer tráiler de la película, se les conoce simplemente como el Martillo de Boravia.

Boravia es una nación ficticia que ha aparecido en los cómics de Superman. Sin embargo, el llamado Martillo es un personaje original creado específicamente para una de las nuevas películas más emocionantes de 2025. Dado su misterioso título, el Martillo procede de este país, que parece haber sido reutilizado como un estado de Oriente Medio para la reiniciada franquicia cinematográfica de DC de Gunn y Peter Safran.

Aquí está la cosa, sin embargo: no estoy convencido de que el Martillo de Boravia sea un metahumano totalmente nuevo que ha sido inventado para Superman. Creo que esto es simplemente una treta y que el individuo bajo la armadura es uno de los otros dos enemigos - pero no el que se muestra en la primera imagen de Superman - a los que el Clark Kent de Corenswet tendrá que enfrentarse en esta película.

A continuación, grandes spoilers sobre Superman. No sigas adelante si no quieres que te arruinen este posible detalle de la historia antes del estreno.

La primera opción es que el Martillo de Boravia no sea otro que el Lex Luthor de Nicholas Hoult. Como uno de los antagonistas más notorios de Superman, no es difícil suponer que el supervillano increíblemente dotado podría inventar y manejar un supertraje casi a prueba de Superman que le permitiría enfrentarse a alguien a quien Luthor claramente desprecia.

Dicho esto, no me imagino a Luthor haciéndose pasar por este ser superpoderoso. Después de todo, no está en su naturaleza ensuciarse las manos. En su lugar, creo que es un enemigo diferente y uno que hemos visto previamente en el primer trailer de Superman: Ultraman.

Ultraman (segundo a la derecha) es la persona que creo que se esconde bajo el supertraje del Martillo de Boravia (Image credit: DC Studios/Warner Bros. Pictures)

Recuerda (o, mejor dicho, vuelve a ver) dicho teaser y te acordarás de que el Hombre de Acero luchó contra alguien que llevaba un traje completamente negro en un estadio de fútbol americano. Está claro que Supes lo está pasando realmente mal con este individuo, tanto que numerosos observadores han afirmado que Ultraman debe ser un clon de laboratorio de Clark Kent/Kal-El.

Esto no está fuera de lo posible. En DC Comics ya existe una versión malvada de Superman en una realidad alternativa, llamada Ultraman. Además, en el último tráiler de Superman se ve al Martillo de Boravia disparando rayos láser por debajo de su visor. La visión calorífica es uno de los superpoderes más emblemáticos de Supes, así que es lógico que un clon posea una habilidad similar.

Si añadimos la posibilidad de que Luthor se dé cuenta de que la única forma de derrotar a Superman es diseñar genéticamente un clon que pueda vencer literalmente a Kent en una batalla uno contra uno, la evidencia parece innegable. El Martillo de Boravia/Ultraman tiene que ser una réplica del metahumano titular.

Por supuesto, todo esto son especulaciones, pero todo apunta a que el Martillo es un señuelo por parte de Gunn, en el que el Martillo acabará siendo desenmascarado como Ultraman y, por poder, un calco del propio Superman. Lo sabremos con certeza cuando la película despegue en los cines de todo el mundo el 11 de julio.