La serie de televisión Harry Potter de HBO revela el regreso de Warwick Davis como el profesor Flitwick

La serie de Harry Potter de HBO parece tomar forma más rápido de lo que podría llegar la snitch dorada, y Warwick Davis es la incorporación más reciente del elenco.

Pero, ¿no lo hemos visto antes en alguna parte? Sí, como el profesor Flitwick en las películas originales de Harry Potter.

El reparto principal ya se ha anunciado por completo al comenzar el rodaje en Londres, y Davis es el único actor que regresa de la serie original. La temporada 1 no llegará hasta algún momento de 2027, lo que significa que, si participa en toda la adaptación, Davis habrá dejado sus maletas en Hogwarts para pasar otra década de su vida allí. El actor aún no ha hecho ninguna declaración pública, pero es obvio que se trata de una decisión importante por parte del estudio.

Al ver por primera vez al elenco en el set con sus trajes de mago, que son completamente idénticos a los de las películas, muchos fans se han preguntado cuál es el sentido de reiniciar la franquicia. Ahora que Davis se ha sumado al proyecto, ese argumento es tan sólido como el cemento, y siento que he perdido la cabeza (además de dudar sobre mi suscripción a HBO Max).

El regreso de Warwick Davis a la serie de Harry Potter demuestra que HBO no sabe lo que está haciendo.

Our favourite Flitwick moments #HarryPotter #ProfessorFlitwick - YouTube Watch On

Déjame decir lo que todos estamos pensando: ¿por qué?

¿Por qué HBO está rehaciendo una franquicia tan conocida solo para traer de regreso a antiguos miembros del elenco?

¿Por qué únicamente un actor ha sido convocado de nuevo y no más?

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

¿Por qué la serie de TV hasta ahora parece ser una copia plano por plano de lo que ya hemos visto?

Estoy más confundido que Ron en la clase de McGonagall, y tengo la sensación de que esto es solo la punta del iceberg de la molestia. Sin embargo, los fans parecen más divididos en general. En X/Twitter, un usuario respondió al anuncio: “¿Cuál es el sentido de este reboot si están regresando actores?”. Otro opinó lo contrario: “Esto tiene sentido porque él es icónico en el papel, mantiene la continuidad y autenticidad para los fans.”

Por un lado, entiendo que el regreso de Davis en su papel significa que la interpretación de Flitwick será tratada con total gracia y sensibilidad. Pero si el reboot televisivo busca dar paso a un elenco (en su mayoría) nuevo, quizá habría sido más acertado que esa fuera la base de la continuidad. Escoger a un actor desconocido con enanismo para interpretar a Flitwick sería sin duda tanto un triunfo para HBO como para nosotros (o como verás más adelante, ya tienen a la persona perfecta para el papel).

Hay otra parte de esto que me incomoda. Flitwick no fue el único papel que Davis interpretó en su momento: también dio vida al cajero goblin y a Griphook, el duende encargado de Gringotts. Aunque aún no sabemos quién interpretará a los cajeros, Leigh Gill ha sido elegido como el nuevo Griphook. Seguramente, si vas a traer de regreso a Davis, lo lógico sería que retomara todos los papeles que ya había desempeñado.

Es este tipo de decisiones erráticas lo que para mí termina de arruinarlo todo. No estuve de acuerdo con los comentarios de Nick Frost sobre interpretar a Hagrid, no entendí por qué el dulce Dominic McLaughlin estaba siendo moldeado a la imagen de Daniel Radcliffe, y tampoco pude comprender por qué algunos de mis actores favoritos decidieron unirse a un proyecto tan polarizante y controvertido.

Sería mejor para todos que la serie de Harry Potter fuera cancelada y, en su lugar, HBO Max produjera algún insoportable reality show. Pero ya estamos demasiado metidos en esto. No veo cómo Davis (por brillante que sea, dicho sea de paso) pueda cerrar la brecha entre el mundo viejo y el nuevo, considerando que deberían existir como universos separados.

Si Ralph Fiennes termina siendo nuestro Voldemort secreto, honestamente lo vería solo con la esperanza de que esta vez gane la magia oscura.