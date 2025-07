¡Oficial! Neil Druckmann, se alejará de su participación creativa en el programa The Last of Us de HBO

¡Atención! Neil Druckmann, jefe de Naughty Dog anunció que se alejará de su participación creativa en el programa The Last of Us de HBO. ¿Qué pasará con el futuro de la serie?

Como sabemos, la exitosa serie de HBO actualmente cuenta con 2 temporadas, sin embargo, anteriormente tanto el estudio, como HBO confirmaron una tercera temporada, la cual todos esperábamos que contara con la participación creativa de Neil, ya que para muchos, el éxito que ha obtenido hasta ahora el proyecto televisivo del juego ha sido en gran parte a ello.

Pero, con esta noticia, ¿qué podemos esperar de la tercera temporada de la serie?

¿Qué esperar de la tercera temporada de The Last of Us?

En una plática interna con el equipo de Techradar México, nos dimos a la tarea de preguntarnos si la decisión de Neil de "abandonar" su participación en la serie afectaría directamente el futuro del proyecto.

Las respuestas a decir verdad fueron variadas, "Jorge Covarrubias" nuestro editor de Gaming comentó que HBO la tenía fácil, pues solo debe continuar con lo que ya existe en los juegos y no aventurarse a nada nuevo.

Por otro lado, "Octavio Castillo", editor en Techradar México mencionó que debemos esperar un "GOT S8" haciendo referencia a la temporada 8 de una de las series más exitosas de HBO, Game of Thrones.

Ahora bien, ¿qué dice Naughty Dog del impacto de la noticia? A continuación te compartimos la imagen/comunicado que reveló:

(Image credit: Instagram/Naughty Dog)

Aquí la traducción textual:

A nuestra comunidad de Naughty Dog, queríamos haceros saber que el jefe de estudio Neil Druckmann ha enviado el siguiente mensaje a nuestro equipo esta mañana:

"He tomado la difícil decisión de abandonar mi participación creativa en The Last of Us en HBO. Una vez terminada la segunda temporada y antes de que comience la tercera, ha llegado el momento de centrarme por completo en Naughty Dog y sus futuros proyectos, incluyendo la escritura y dirección de nuestro próximo juego, Intergalactic: The Heretic Prophet, además de mis responsabilidades como jefe de estudio y director creativo".

"Co-crear la serie ha sido el punto culminante de mi carrera. Ha sido un honor trabajar con Craig Mazin como productor ejecutivo, director y guionista de las dos últimas temporadas. Estoy profundamente agradecido por el enfoque reflexivo y la dedicación que el talentoso elenco y el equipo tomaron para adaptar The Last of Us Parte I y la adaptación continua de The Last of Us Parte II."

Con este comunicado, entendemos que Neil, no será parte de la tercera temporada de The Last of Us en HBO, así que podemos esperar todo. Pero, ¡por favor HBO! ¡No lo arruines!