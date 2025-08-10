¡Así como llegan se van! Como sabemos, las plataformas de streaming como HBO Max agregan constantemente contenido nuevo, sin embargo, también se van.

Algunas de las películas que saldrán este mes de HBO Max se extrañarán más que otras —en mi caso, me despido con tristeza de Detective Pikachu y le digo un “que no te pegue la puerta al salir” a Ted 2— pero hay varias cintas entre las salientes que son tan disfrutables como cualquiera de las mejores películas en Max.

He elegido tres películas muy distintas que deberías ver mientras puedas. Una es una animación apta para toda la familia, otra es una sorprendentemente oscura cinta de acción ochentera con guión de Shane Black, y la última es un drama protagonizado —y dirigido— por una de las estrellas más grandes del cine. Aunque cada una tiene un estilo muy distinto, todas tienen algo que vale la pena ver.

Además, dos de estas películas resultan interesantes por su influencia e influencias: Arma Mortal (Lethal Weapon) no fue la primera cinta de “policías compañeros”, pero sí definió el molde de ese subgénero para los siguientes años; y sin la claramente Hitchcockiana Obsesión Fatal (Play Misty for Me), no existiría Atracción Fatal. ¡A ver películas!

Lethal Weapon / Arma Mortal

Lethal Weapon | 4K Ultra HD Trailer | Warner Bros. Entertainment - YouTube Watch On

Varias películas de Arma Mortal (Lethal Weapon) saldrán del catálogo de Max este mes, pero si andas corto de tiempo, solo las dos primeras son verdaderamente imperdibles: después de eso, la calidad se desploma. Arma Mortal 3 apenas logra una calificación del 60%, y la cuarta —completamente prescindible— obtuvo un nada halagador 52% por parte de la crítica.

Existe cierto debate sobre cuál de las dos primeras entregas es superior. Muchos se inclinan por la secuela, pero para mí, la mejor es la primera. En esa cinta, Martin Riggs (Mel Gibson) no está “loco de película”; está realmente loco, del tipo Mel Gibson detenido por un policía de loco: está completamente fuera de sí por el dolor y eso lo vuelve increíblemente peligroso, tanto para los demás como para él mismo. Eso le da un peso emocional que las secuelas, más convencionales dentro del género “policías compañeros”, no logran igualar.

"Arma Mortal es una película que coquetea con el absurdo cuando se pone seria", escribió Variety, pero "gracias a su energía imparable y su impulso constante, nunca cae por completo". En su reseña de la versión remasterizada en 4K, Starburst afirmó que "destaca como el epítome del cine de balaceras de los años 80, ambientado en ese mundo de fantasía hollywoodense donde los policías y las armas eran geniales y un actor de acción como Gibson llenaba las salas mostrando pectorales y habilidades de artes marciales. No es difícil ver por qué se considera un clásico: la acción es brutalmente divertida y la química entre los protagonistas es sólida".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Cloudy With a Chance of Meatballs / Lluvia de hamburguesas

Cloudy With a Chance of Meatballs - Official Trailer #1 - YouTube Watch On

Una de las cosas que más me encanta de la animación es que hace posible lo imposible, y esta película infantil —que también es divertida para adultos— es un gran ejemplo de eso: hará que creas que un hombre puede freír (perdón).

Lluvia de hamburguesas (Cloudy With a Chance of Meatballs) tiene una gran premisa y también un elenco increíble: “¿En qué otro lugar puedes encontrar juntos a Bill Hader, Anna Faris, James Caan, Bruce Campbell y —sí— Mr. T, todos dando lo mejor de sí?”, dice The Movie Report. La historia gira en torno a un inventor excéntrico (Hader) cuya máquina hace que llueva todo tipo de comida, salvando a un pueblo pesquero en decadencia por culpa de su deprimente economía basada en sardinas. Pero entonces la máquina se descontrola, con consecuencias que a menudo son hilarantes.

Las críticas fueron mixtas, y definitivamente no está al nivel de lo mejor de DreamWorks o Pixar. Pero como dijo Empire, “no es Pixar, pero es muy divertida”. La película es “brillante, absurda y una gran opción para entretener a toda la familia”.

Play Misty For Me / Obsesión mortal

Primero enfrentemos al elefante en la habitación: esta película fue hecha en 1971, lo que significa que su visión sobre la política sexual, su comprensión de las enfermedades mentales y las patillas y pantalones acampanados de Clint Eastwood (director y protagonista) han envejecido terriblemente. Pero es un thriller eficaz sobre un locutor de radio nocturno cuya aventura de una noche con una mujer inestable (Jessica Walter) se convierte en algo siniestro.

“Eastwood… claramente ha visto Psicosis y Repulsión más de una vez”, dijo TIME Magazine, “pero esos son excelentes referentes y ha aprendido bien sus lecciones”. The Chicago Reader coincidió: “Clint Eastwood eligió sabiamente un thriller fuerte y sencillo para su primera película como director, y el proyecto destaca por su discreta dedicación a hacer bien el trabajo técnico”.

La película le permitió a Eastwood, para entonces ya una gran estrella de cine, “ser antipático, egoísta y —en palabras de la canción principal— tan indefenso como un gatito en un árbol”, escribió Empire, describiéndola como “emocionante” y otorgándole cuatro de cinco estrellas.