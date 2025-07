¡Dice mi mamá que siempre no! Warner Bros. Discovery (WBD) regresa a su nombre anterior, "Warner Bros." después de un anunció a principios de junio en el que se reveló que la empresa de medios se dividiría en dos, a continuación los nuevos nombres corporativos de sus nuevas empresas.

Al igual que hizo con HBO Max a principios de mes, que volvió a llamarse HBO Max tras dos años como Max (¿quién puede olvidar el meme de Spider-Man que compartió la directora de marketing de HBO Max, Shauna Spenley, durante el anuncio del cambio de marca?), WBD vuelve al nombre por el que se la conoce más comúnmente.

V2 approved by legal. pic.twitter.com/uUhH3RU4T6 May 14, 2025

El cambio entrará en vigor a mediados de 2026 y Warner Bros. se convertirá en la sede de Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO, HBO Max y Warner Bros. Gaming Studios, así como del legendario contenido cinematográfico y televisivo del estudio.

Por su parte, la recién creada Discovery Global incluirá las cadenas de televisión CNN, TNT Sports en Estados Unidos, Discovery y algunos canales en abierto en Europa, como Quest y Food Network, así como servicios de streaming como Discovery+ y Bleacher Report (B/R).

En la práctica, la división significa que Warner Bros. albergará todos los principales servicios de streaming y estudios de WBD, mientras que Discovery Global se convertirá en el lugar para las principales cadenas de entretenimiento, deportes y noticias.

La decisión de dividir Warner Bros. y Discovery Global es similar al plan de Comcast de escindir la cartera de cable de NBCUniversal, que atraviesa dificultades, en una nueva empresa llamada Versant. Al igual que Warner Bros., NBCU será el nuevo hogar de sus estudios, el servicio de streaming Peacock y las cadenas NBC y Bravo.

La caída de la televisión lineal no es ningún secreto. Desde la llegada de los mejores servicios de streaming, el contenido bajo demanda ha ganado mucha popularidad, principalmente por su accesibilidad, precios flexibles y conveniencia.

Esto ha dejado a las cadenas de televisión por cable luchando por recuperar a su audiencia, y como resultado, muchas compañías de medios han lanzado sus propias plataformas de streaming para contrarrestar la caída de ganancias y aliviar la presión financiera.

Una forma de compensar esa deuda es reestructurar el negocio, y eso es exactamente lo que ha hecho WBD (Warner Bros. Discovery): separar sus redes de cable más problemáticas de sus activos más rentables, incluyendo su plataforma HBO Max.

Sin embargo, esta decisión también implica que otras plataformas de streaming como Discovery+ y CNN (no el servicio que se cerró en 2022, sino uno nuevo que se lanzará más adelante este año) pasarán a formar parte de Discovery Global. Esta plataforma —conocida por su contenido de entretenimiento basado en la vida real y que incluye canales como Magnolia Network, HGTV, Food Network, TLC, ID, Animal Planet y Discovery Channel— seguirá operando de forma independiente, aunque los suscriptores pueden esperar algunos cambios en el contenido disponible.

El cambio más importante podría ser que HBO Max deje de incluir contenido deportivo de sus cadenas TNT Sports y Bleacher Report en Estados Unidos. Lo mismo podría ocurrir con el contenido de CNN que actualmente está disponible en HBO Max (aunque WBD ha asegurado que CNN Max seguirá activo, incluso con el lanzamiento del nuevo servicio independiente).

Sin embargo, aunque esto aún no está confirmado para EE.UU., un portavoz de WBD supuestamente dijo a RXTV que TNT Sports sí estará disponible en HBO Max cuando se lance en el Reino Unido en algún momento de 2026.

Todavía no está claro cómo afectará esta separación al contenido de HBO Max y Discovery+, pero considerando que ambas plataformas han ido fusionando parte de su contenido desde que WarnerMedia se unió con Discovery, es casi seguro que los suscriptores verán cambios en 2026 conforme las compañías se dividen nuevamente.

You might also like