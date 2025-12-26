Me encanta YouTube Premium, pero aún necesita estas 5 mejoras en 2026 para que sea perfecto

Si eres un lector habitual de TechRadar, sabrás que ya he escrito anteriormente sobre lo fantástico que es YouTube Premium. Probablemente sea la última suscripción digital a la que renunciaría, incluyendo Netflix y mi almacenamiento en la nube de Google, tal es el valor que le saco a mis 12,99 £ al mes (13,99 $ en EE. UU. y 16,99 AU$ en Australia).

No voy a volver a entrar en detalles sobre todo lo que me gusta de YouTube Premium, pero no tener que ver ni un solo anuncio transforma la experiencia de visualización: regístrate para obtener una prueba gratuita o prueba el servicio durante un mes y verás a qué me refiero. Una vez que vuelves al nivel con anuncios, resulta increíblemente molesto.

También hay un montón de ventajas adicionales, como la posibilidad de descargar vídeos a dispositivos para verlos sin conexión y la reproducción en segundo plano en el móvil (para que puedas seguir escuchando los vídeos mientras utilizas otras aplicaciones). YouTube Music Premium también está incluido, por lo que no necesitas una suscripción independiente para escuchar música en streaming.

Sin embargo, eso no significa que YouTube Premium sea perfecto, al menos todavía no, y tengo algunas sugerencias de funciones que harían que el servicio fuera aún más atractivo y tal vez atrajeran a otra franja de suscriptores. Por si acaso hay alguien del equipo de YouTube leyendo esto, aquí les dejo lo que me gustaría ver.

1. Un modo incógnito adecuado

El modo incógnito de YouTube vuelve a mostrar anuncios (Image credit: Future)

Cambiar al modo incógnito en el navegador es una forma muy útil de ver videos sin dejar rastro en tu historial de visualización o recomendaciones, pero si eres suscriptor de YouTube Premium notarás un problema: los anuncios vuelven a aparecer. Esto es así incluso en el modo incógnito que viene integrado como opción en las aplicaciones de Android e iOS.

Si pago por YouTube Premium, no quiero ver anuncios, ni siquiera en modo incógnito; esta es una función que debería estar disponible en la computadora y en el celular para los suscriptores. De esa manera, puedo escuchar ritmos relajantes y lo-fi de fondo todo el día mientras trabajo, y no aparecerá una gran cantidad de videos similares en mis recomendaciones.

2. Estadísticas de visualización más detalladas

El resumen de YouTube para 2025 (Image credit: Future)

Soy un gran fanático de las estadísticas en todas sus formas, y el resumen de YouTube que se presentó por primera vez este año es sin duda una interesante retrospectiva de los últimos 12 meses de visualizaciones en la plataforma: está disponible para todos, sean suscriptores Premium o no, y ofrece un desglose rápido y sencillo de los canales y tipos de videos que más has visto.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sin embargo, hay muchas más cosas que me gustaría ver: ¿a qué horas del día suelo ver más videos? ¿En qué punto medio de los videos suelo dejar de verlos? ¿Cuántos videos he visto a una velocidad de 1,5x este año? También sería interesante contar con mejores análisis de los propios videos, por ejemplo, cuándo vi un video por última vez y cuántas veces lo he visto.

3. Convierte YouTube en Plex

YouTube podría parecerse más a Plex (Image credit: Plex)

Quizás sea demasiado exigente, pero me gustaría que los suscriptores de YouTube Premium pudieran añadir sus propios videos y reproducirlos en todos sus dispositivos a través de Internet, de modo que YouTube funcionara de manera similar a Plex o Jellyfin. Esta función de importar archivos locales ya está disponible en servicios de música como Spotify y YouTube Music.

Ya se puede hacer esto hasta cierto punto en YouTube, ya que la función de carga está disponible en todos los dispositivos, pero sería útil contar con más funciones al estilo de Plex, como la posibilidad de categorizar y ordenar los videos más fácilmente, y un mejor etiquetado del contenido (el mismo tipo de opciones que se obtienen al comprar películas y programas de forma digital a través de YouTube, de hecho).

4. Herramientas más fáciles para recortar y compartir

Momentos Netflix (Image credit: Netflix)

A la gente le encanta compartir clips en línea, y herramientas como Netflix Moments lo hacen más fácil que nunca, así que, ¿qué tal unas herramientas mejoradas para recortar y compartir para los suscriptores de YouTube Premium? Me encantaría poder recortar una sección de un video (podcast, película, programa o cualquier otro tipo) y luego compartirla rápidamente a través de YouTube o de una cuenta de redes sociales conectada.

¿Qué tal la posibilidad de resaltar mi parte favorita de una película o programa en particular, convertirla en un YouTube Short y luego añadir un pequeño comentario? Por supuesto, los usuarios ya están haciendo esto en YouTube y en las redes sociales. Pero tal y como están las cosas, se necesitan diversas herramientas de terceros y una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo para realizar esta tarea.

5. Personalizaciones adicionales de video

Hay muchos complementos disponibles para YouTube, incluido Enhancer for YouTube (Image credit: Enhancer for YouTube)

La gran cantidad de extensiones de navegador relacionadas con YouTube que se pueden encontrar en línea es una prueba de lo mucho que los usuarios quieren jugar con el aspecto y la funcionalidad de YouTube, y esta es otra área en la que creo que hay margen de mejora en lo que respecta a la experiencia predeterminada: YouTube debería integrar muchas más de estas personalizaciones.

Puedes utilizar extensiones del navegador para ver estadísticas más detalladas sobre la calidad del video, ajustar el comportamiento de reproducción en bucle y cambiar otros elementos que ves alrededor de los videos (incluidas las recomendaciones), por ejemplo. Atenuación del fondo, filtros de luz azul, transcripciones en línea, más atajos de teclado, etc. Hay mucho potencial aquí.

¿Qué otras funciones te gustaría que se añadieran a YouTube Premium? Cuéntanoslo en los comentarios a continuación.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.