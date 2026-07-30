Creé mi propio Netflix en tres horas usando la app gratuita de Plex, y estoy convencido de que ese es el futuro para los fanáticos del Blu-ray y el DVD

¿No era mucho más sencillo el entretenimiento en streaming cuando Netflix fue pionero en esta idea? Contaba con una gran variedad de contenido nuevo y clásico para ver a la carta, en cualquier dispositivo y en cualquier momento. Parecía el futuro, y en muchos sentidos lo era.

Sin embargo, la experiencia de streaming en 2026 es mucho más frustrante. Las películas y series ahora están dispersas en una multitud de plataformas, operadas por empresas como Apple, Amazon, HBO y Disney, además de Netflix. El costo de mantenerse al día sigue aumentando, y aunque te suscribas a varios servicios, no hay garantía de que encuentres todo lo que quieres.

Hace unas semanas tuve una especie de revelación, cuando me di cuenta de que el número de suscripciones de streaming que tenía ya era de dos dígitos —y aún así no podía encontrar nada que quisiera ver. Las recomendaciones que me ofrecían los algoritmos no eran particularmente atractivas, y estaba desperdiciando dinero en servicios que no usaba.

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Con eso en mente, decidí dar de baja algunas de estas aplicaciones de streaming y volver a Plex: aunque ofrece un componente de streaming, también te permite reproducir contenido local en todos tus dispositivos, así que puedes armar tu propio Netflix —sin tener que pagar necesariamente por otra suscripción.

Cómo funciona Plex

Plex funciona con un modelo freemium (Image credit: Plex / Future)

Si entras hoy al sitio web de Plex, verás que el servicio se parece mucho a otros servicios FAST (televisión en streaming gratuita financiada por publicidad), como Pluto TV o Tubi. Puedes ver un montón de programas y películas gratis, pero si te fijas bien, también hay una sección llamada «Mis medios» que puedes usar para crear una biblioteca con tus propios archivos.