Spotify acaba de lanzar sus primeras listas de videos musicales, llevando el formato clásico de MTV a la era del streaming...

Spotify ha lanzado su primera lista de reproducción con las listas de éxitos de videos musicales

Esto forma parte de la expansión constante del ecosistema de videos musicales de la plataforma

Spotify vuelve a competir con YouTube, pero no es una competencia reñida

Los videos musicales en Spotify se están convirtiendo en una de las formas más populares de disfrutar de la música digital en streaming; ahora, el servicio está ampliando su ecosistema de videos en un nuevo intento por superar a YouTube.

Por primera vez, Spotify incorpora videos musicales a su sección de listas de éxitos con el lanzamiento de "Music Video Charts Global", una nueva lista de reproducción con los 50 videos más reproducidos. Además, la plataforma también ha lanzado una nueva lista de reproducción editorial llamada «Videos para ti», que ofrece recomendaciones personalizadas de videos musicales basadas en tus hábitos de reproducción.

(Image credit: Spotify)

Music Video Charts Global se lanzó el 21 de julio y ya está desempeñando un papel importante en la expansión gradual del contenido de video de Spotify. Recientemente, Spotify modificó el proceso de subida de videos para los músicos, permitiéndoles subir sus propios videos directamente a través de Spotify for Artists, en lugar de tener que hacerlo a través de su discográfica y distribuidor.

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Los artistas también pueden proponer videos al equipo editorial de Spotify para tener más posibilidades de aparecer en listas de reproducción como «Mejores videos nuevos», «Presentaciones en vivo» y «Los mejores videos de hoy».

Si eres como yo y pasaste la mayor parte de tu juventud revisando los canales de televisión dedicados a la música antes de que, lamentablemente, dejaran de existir, las nuevas listas de videos musicales de Spotify podrían despertarte un poco de nostalgia —pero la plataforma lo está haciendo de una manera diseñada para la era del streaming.

(Image credit: Future)

Music Video Charts Global clasifica los 50 videos más populares de todo el mundo según las reproducciones diarias de videos musicales, y se actualiza todos los días a las 6 p. m. ET / 11 p. m. GMT / 8 a. m. AEST (del día siguiente). Spotify también anunció que cada martes destacará los 10 videos musicales más populares en sus redes sociales, pero hay otra razón por la que el mejor servicio de streaming musical está redoblando su compromiso con los videos musicales.

Aunque Spotify está tratando de emular estos canales, una forma de consumo musical que en su momento moldeó los hábitos de escucha, la plataforma respalda su expansión en el ámbito de los videos musicales con datos vinculados directamente al streaming.

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En un correo electrónico que nos enviaron, Spotify señaló: «Después de reproducir un video en Spotify, los oyentes reproducen esa canción un 64 % más durante las siguientes tres semanas, son 1,4 veces más propensos a guardarla, compartirla o agregarla a una lista de reproducción, y continúan reproduciendo el resto del catálogo de ese artista un 57 % más».

Para Spotify, su nuevo ecosistema no solo genera una mayor participación de los fans y más visualizaciones de videos, sino que también les da a los artistas la oportunidad de aumentar las reproducciones de audio. Esto es beneficioso tanto para los fans como para los artistas, pero como alguien que no usa Spotify para ver videos musicales, veo esto simplemente como otra forma de competir con YouTube.

La batalla entre Spotify y YouTube continúa

Spotify ha estado tratando de ponerse a la altura de YouTube desde que lanzó los videos musicales en 2024. Aunque hay usuarios que sí usan Spotify para ver videos, y la plataforma cuenta con las cifras que lo respaldan, yo simplemente no soy una de esas personas. Tan pronto como los canales de televisión musical desaparecieron, fue YouTube el que llenó ese vacío para mí, y así ha sido desde entonces.

Sin embargo, Spotify sabe que no puede limitarse a crear un ecosistema de videos musicales y esperar que los usuarios de YouTube acudan en masa a él; tiene que ofrecer algo más —por eso ha aprovechado los lanzamientos anticipados. Por ejemplo, artistas como Taylor Swift y BTS han lanzado sus videos musicales en Spotify como contenido exclusivo antes de subirlos a YouTube unos días después. Aquí es donde Spotify tiene la ventaja.

Dado que Spotify se centra en la transmisión de música y audio, es más probable que los artistas se inclinen por la empresa cuando se trata de asociaciones exclusivas. Aunque YouTube tiene su propia plataforma musical, su reproductor de video estándar alberga contenido de innumerables géneros, desde series web, entrevistas, tutoriales, vlogs y mucho más; por lo tanto, la música no es la única fuente de ingresos. Además, YouTube Music no es tan influyente como Spotify.

¿Creo que Spotify está haciendo bien al llevar las listas clásicas de videos musicales a la era del streaming? Supongo que sí, pero sigo sin creer que sea suficiente para atraer a los fieles espectadores de videos musicales que priorizan YouTube y hacer que se cambien de plataforma.

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