Max acaba de hacer un gran cambio, y tu vida de streaming probablemente será más fácil

Max reubica su menú de navegación superior en uno lateral.

También añade dos nuevas formas de encontrar contenidos para ver en streaming.

El cambio de diseño está empezando a llegar lentamente a los televisores.

¿Has entrado últimamente a Max en tu televisor y por un momento has creído que se trata de otra aplicación? Sabemos que tal vez la respuesta sea afirmativa, ya que Max está trabajando en un rediseño.

Y lo primero en notarse es que la barra de navegación superior, bueno, ya no está en la parte superior. Eto es parte de un menú de navegación rediseñado que el servicio de streaming está empezando a desplegar tras una exitosa prueba en Latinoamérica.

Este cambio solo llega para los televisores -así que interfaces inteligentes o una caja de streaming como el Roku Ultra o Apple TV 4K-, no para la interfaz web o las apps móviles.

¿A dónde se fue tu fácil navegación a HBO? Es decir, todos necesitamos nuestra dosis de Larry David cortesía de Curb Your Enthusiasm. ¿Dónde quedaron los deportes, las noticias y las series? Bueno, no tan lejos, ya que ahora residen en una nueva barra de menú en la parte izquierda de la pantalla. Y con ella, Max ofrece nuevas formas de encontrar contenidos curados.

Dos nuevos submenús, Novedades y Categorías, se unen a los ya existentes Series, Películas, HBO, Deportes y Noticias. El objetivo de estos submenús es facilitar las recomendaciones de contenidos y encontrar algo para ver en streaming. Ambas son búsquedas típicas de los streamers, ya que varios servicios prueban nuevas formas de conseguir que consumas contenidos más rápido y sin esfuerzo.

Las categorías son un poco más autoexplicativas, pero dividen los contenidos según diferentes temas, géneros y marcas. En cualquier caso, las dos nuevas categorías son una adición bienvenida a las categorías existentes, ayudándote a encontrar los programas y películas que quieres más rápidamente.

El menú de navegación izquierdo de Max también despeja la parte superior de la interfaz para que puedas ver la imagen del carrusel superior sin mucha distracción. También puedes permitir que Max muestre más imágenes cinemáticas en la parte superior para promocionar tus contenidos más recientes o particularmente interesantes.

Este despliegue tampoco está disponible para todos los abonados a Max a la vez, así que no te preocupes si aún no lo ves. Llevará algún tiempo llegar primero a un subconjunto de usuarios y, con el tiempo, expandirse a toda la base de clientes en dispositivos de TV conectados de todo el mundo y dondequiera que el servicio de streaming esté disponible. En un comunicado compartido, Max señala que el diseño podría «modificarse ligeramente en las distintas regiones para adaptarse a las necesidades locales».

Será interesante ver la reacción de los usuarios ante el rediseño del menú de navegación de Max, si se sigue ajustando y si otros servicios de streaming aplicarán cambios basados en él. Quizá recuerdes que Amazon rediseñó Prime Video este verano, y puedes ver nuestra primera experiencia con él aquí.

Pero teniendo en cuenta que estamos hablando de Max, echa un vistazo a nuestro contenido favorito en la plataforma aquí.

