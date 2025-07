Superman elenco y guía de personajes: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, y todos los que verás en la nueva cinta de DC

Superman se prepara para su estreno en cines. La primera película del Universo DC (UCD) reiniciado se estrena mundialmente el 11 de julio, así que querrás saber más sobre el elenco que protagoniza la película de Superman de James Gunn.

A continuación, hemos recopilado una lista de todos los personajes que aparecen en la nueva película de superhéroes. También te diremos qué actor los interpreta y dónde podrías haberlos visto antes.

Una última cosa antes de continuar: No incluimos personajes que no hayan sido confirmados como parte del elenco oficial de Superman. Así que, aunque se dice que una estrella de Guardianes de la Galaxia tiene un papel secundario en Superman y circula en internet una teoría popular sobre la verdadera identidad de Ultraman , no encontrarás estos ni otros posibles cameos con spoilers en esta guía.

David Corenswet como Clark Kent/Superman

David Corenswet es el último actor en interpretar al icónico kriptoniano. (Image credit: Warner Bros. Pictures)

Corenswet es el último actor encargado de dar vida a Clark Kent/Kal-El en un proyecto de acción real, tras estrellas como Christopher Reeve, Henry Cavill y de maneramuy fugaz, Brandon Routh. En la versión del Universo Cinematográfico de DC, el hijo más famoso de Krypton poseerá los poderes habituales del superhéroe, como visión térmica, capacidad de volar, superfuerza, invulnerabilidad, supervelocidad y visión de rayos X, entre otros.

Corenswet se hizo un nombre en The Politician de Netflix, pero también apareció en películas como The Greatest Hits de Hulu y Twisters de Universal, y en otros programas de televisión, incluidos Hollywood y Lady in the Lake.

Rachel Brosnahan como Lois Lane

Rachel Brosnahan interpreta al eterno interés amoroso de Clark Kent y su compañera reportera del Daily Planet. (Image credit: DC Studios/Warner Bros. Pictures)

Mejor conocida por interpretar a Miriam "Midge" Maisel en The Marvelous Mrs Maisel de Prime Video, Brosnahan interpretará a la combativa periodista Lois Lane en esta película del Capítulo Uno de DCU. Ella será menos una damisela en apuros en Superman , con la versión de Brosnahan del personaje siendo más agresiva y proactiva que las versiones anteriores.

A pesar de su galardonada actuación en la serie original de Amazon TV mencionada anteriormente, Brosnahan ha participado en Espías con Disfraz, Manhattan y El Amateur, entre otras producciones. Próximamente la verán en la segunda temporada de Presunto Inocente en Apple TV+, donde Brosnahan fue anunciada recientemente como la próxima protagonista de la serie antológica policiaca.

Nicholas Hoult como Lex Luthor

Nicholas Hoult ha interpretado personajes icónicos en Marvel y DC Comics. (Image credit: Jessica Miglio/DC Studios/Warner Bros. Pictures)

Hoult, quien supuestamente aceptó el papel de Lex Luthor en noviembre de 2023 antes de que se anunciara oficialmente su elección días después, interpretará a uno de los adversarios más icónicos de Superman. A pesar de que la primera imagen de Superman insinuaba la posible aparición de otro gran villano, Luthor será el villano principal de la película.

Los espectadores del Reino Unido reconocerán inmediatamente a Hoult por la comedia dramática de 2002 " About a Boy" y el drama adolescente de Channel 4, "Skins" . Desde entonces, Hoult ha interpretado una versión más joven del personaje de Marvel , Hank McCoy/Beast, en la segunda franquicia cinematográfica de X-Men de Fox, y ha protagonizado numerosos proyectos, como "Renfield", "Warm Bodies" , "Nosferatu", "Tolkien" , "Jurado n.º 2" , "The Great " y " The Menu" .

Edi Gathegi como Michael Holt/Mister Terrific

Edi Gathegi es el primer actor en interpretar a Mister Terrific en una película de acción real. (Image credit: DC Studios/Warner Bros. Pictures)

Su verdadero nombre es Michael Holt, Mister Terrific, y hará su primera aparición en acción real en una de las películas más emocionantes del Capítulo Uno del Universo DC. Gathegi interpretará a Holt, uno de los tres superpoderosos que conforman la Banda de la Justicia, una organización corporativa.

En cuanto a quién es Mister Terrific: es un científico convertido en superhéroe que usa orbes flotantes, conocidos como T-spheres, para crear proyecciones holográficas, hackear otras máquinas y emitir explosiones de energía. También es increíblemente inteligente (tiene 14 doctorados en DC Comics) y rico. En esencia, tiene las finanzas y la potencia de fuego para igualar a las del famoso justiciero multimillonario Bruce Wayne/ Batman.

Los créditos de Gathegi incluyen apariciones en varios episodios y/o temporadas en " For All Mankind" de Apple, "The Blacklist" de NBC, "Proof" de TNT y "The Family Tools" de ABC . Algunos espectadores también podrían reconocerlo de "X-Men: First Class" y "The Harder They Fall ".

Nathan Fillion como Guy Gardner/Green Lantern

Nathan Fillion, colaborador frecuente de James Gunn, interpretará a uno de los Linternas Verdes del DCU. (Image credit: DC Studios/Warner Bros. Pictures)

Guy Gardner, uno de los muchos personajes de DC que asumen el alias de Linterna Verde (personas dotadas de un anillo verde que otorga diversas habilidades a su portador), será interpretado por Nathan Fillion. Es uno de los tres Linternas Verdes confirmados para aparecer en esta franquicia cinematográfica, junto con John Stewart (Aaron Pierre) y Hal Jordan (Kyle Chandler), que se presentarán en la serie de HBO "Linternas".

Famoso por interpretar a Malcolm "Mal" Reynolds en Firefly , Fillion ha aparecido en numerosas otras series y películas populares. En su brillante carrera, también es reconocido por interpretar a Richard Castle en Castle y The Rookie de ABC, a TDK en El Escuadrón Suicida, a diferentes personajes de la saga de Guardianes de la Galaxia y por prestar su voz a personajes en varias series animadas de televisión y la franquicia de videojuegos Halo .

Dejando a un lado sus apariciones en las nuevas temporadas de The Rookie y su spin-off Feds, Fillion volverá a ser visto retomando su papel de Gardner en la segunda temporada de Peacemaker , que llegará a HBO Max a fines de agosto.

Isabela Merced como Kendra Saunders/Hawkgirl

Isabela Merced fue vista por última vez interpretando a Dina en la temporada 2 de The Last of Us. (Image credit: DC Studios/Warner Bros. Pictures)

La tercera y última integrante de la Banda de la Justicia, Hawkgirl (cuyo nombre real es Kendra Saunders), será interpretada por Isabela Merced.

Chica Halcón tiene una de las historias más complejas de DC Comics. En esencia, Saunders es la última reencarnación de Shayera Hol, miembro de una raza alienígena conocida como los Thanagarianos. La tercera en ocupar el manto de Chica Halcón, Saunders, posee los recuerdos de sus antepasadas, Hol y Shiera Sanders. También es una heroína reticente y cínica, así que prepárense para enfrentarse al más idealista Superman. En cuanto a habilidades, puede volar, es una experta combatiente y posee las habilidades sobrehumanas habituales.

Vista por última vez interpretando a Dina en la segunda temporada de The Last of Us , la estrella de Merced está en ascenso gracias a sus actuaciones en Madame Web , spin-off de Spider-Man; Alien: Romulus; Dora y la Ciudad Perdida de Oro; y Turtles All the Way Down. También hará un cameo en la segunda temporada de Peacemaker el próximo mes.

Sean Gunn como Maxwell Lord

Maxwell Lord, visto aquí en el primer tráiler de la temporada 2 de Peacemaker, tendrá un pequeño papel en Superman. (Image credit: DC Studios/HBO Max)

Maxwell Lord, normalmente un villano de la Mujer Maravilla, tendrá un papel secundario en Superman. Sean Gunn, colaborador frecuente y hermano del codirector de DC Studios, interpreta al principal financista de la Banda de la Justicia.

Gunn, quien prestó su voz a Weasel y GI Robot en la serie animada de HBO Max, Creature Commandos, la primera producción del Universo DC en estrenarse, también interpretó a Kraglin en las películas de Guardianes de la Galaxia , a Weasel en El Escuadrón Suicida y a Kirk Gleason en Gilmore Girls . Al igual que Fillion y Merced, Gunn también aparecerá en la segunda temporada de Peacemaker .

Anthony Carrigan como Rex Mason/Metamorpho

Metamorpho será más crucial para la historia de esta película de lo que algunas personas creen (Image credit: DC Studios/Warner Bros. Pictures)

Interpretado por Anthony Carrigan, exalumno de Barry , Rex Mason/Metamorfo es otro metahumano que aparecerá por primera vez en acción real. Mason es un arqueólogo capaz de alterar los átomos de su cuerpo para cambiar su forma y consistencia, y crear cualquier elemento que desee.

Revelado por primera vez en un vídeo entre bastidores, el diseño de Metamorpho en el Universo DC es casi idéntico a su aspecto en los cómics. El tráiler oficial y el avance final de Superman también indican que desempeñará un papel pequeño pero significativo en la trama.

Además de su actuación que se roba la escena como NoHo Hank en Barry , el público podría haber visto a Carrigan en Gotham , Death of a Unicorn , Fatherhood y The Forgotten .

Maria Gabriela de Faria como Angela Spica/The Engineer

Angela Spica es parte de un grupo de superhumanos conocido como The Authority en DC Comics. (Image credit: DC Studios/Warner Bros. Pictures)

Maria Gabriela De Faria interpreta a Angela Spica/The Engineer, miembro de The Authority, un equipo de antihéroes del Universo Wildstorm/DC Comics que no teme recurrir a medidas extremas para salvar el día. Spica suele ser representada con un cuerpo líquido y varios superpoderes gracias a su sangre enriquecida con nanitos. Sin embargo, mientras que su contraparte del Universo DC está igualmente imbuida de nanotecnología, esta actúa como una armadura, le permite fabricar diversas armas y le otorga habilidades sobrehumanas.

De Faria, actriz venezolana que ha protagonizado varias telenovelas, no será un nombre conocido para muchos. Ha aparecido como actriz invitada en algunas series en inglés, como Deadly Class , The Moodys y Animal Control , pero su próxima aparición en Superman es su papel internacional más importante hasta la fecha.

Frank Grillo como Rick Flag Sr.

Rick Flag Sr. ha sido ascendido desde que lo vimos en la temporada 1 de Creature Commandos. (Image credit: DC Studios/Warner Bros. Pictures)

Tras sobrevivir a los eventos de la primera temporada de Creature Commandos, Rick Flag Sr. tendrá un pequeño papel en Superman. Frank Grillo le prestó su voz en la serie animada para adultos, así que no sorprende que Grillo también interprete al recién nombrado Jefe de la versión de acción real de ARGUS.

Grillo es un actor prolífico y sus fanáticos lo conocerán por su interpretación de Brock Lumlow/Crossbones en MCU, Bill en el éxito televisivo de Sylvester Stallone para Paramount+, Tulsa King , Alvey en Kingdom , Nick en Prison Break y Frank en Warrior, entre muchas otras películas y programas.

Wendell Pierce como Perry White

Wendell Pierce, fotografiado como parte de la gira de prensa mundial de Superman, interpretará al editor en jefe de The Daily Planet. (Image credit: Eric Charbonneau)

Wendell Pierce ha sido elegido para interpretar a Perry White, el duro pero justo editor en jefe del Daily Planet, interpretado por última vez en la gran pantalla por Lawrence Fishburne.

Visto por última vez en la película Thunderbolts de Marvel, Pierce es mejor conocido por su papel de Bunk Moreland en The Wire , una de las mejores series de HBO Max de todos los tiempos. También apareció como Robert Zane en Suits y James Greer en Jack Ryan de Tom Clancy , y protagonizó diversas películas de gran éxito, como Selma , Ray y Malcolm X.

Skyler Gisondo, Beck Bennett, Mikaela Hoover, and Christopher McDonald as Jimmy Olsen, Steve Lombard, Cat Grant, y Ron Troupe

Ron (segundo desde la izquierda), Cat (tercera desde la izquierda), Steve (atrás en el medio) y Jimmy (segundo desde la derecha) trabajan para The Daily Planet. (Image credit: DC Studios/Warner Bros. Pictures)

White, Lane y Kent (cuando el último de ese trío no sea un superhéroe, claro) no son los únicos empleados del Daily Planet que veremos en Superman .

Gisondo interpreta a Jimmy Olsen, fotógrafo del medio y amigo de Kent y Lane. Los espectadores quizá lo reconozcan por su trabajo en The Righteous Gemstones y The Santa Clarita Diet.

Bennett ( Saturday Night Live , Hamster and Gretel ), Hoover ( The Belko Experiment ) y McDonald ( Jill & Jack ) completan la plantilla del Daily Planet. Interpretarán, respectivamente, al periodista deportivo egoísta Lombard, al columnista de chismes Grant y al periodista general Troupe.

Pruitt Taylor Vince y Neva Howell como Jonathan 'Pa' Kent y Martha 'Ma' Kent

Los Kent son los padres sustitutos de Kal-El (Image credit: DC Studios/Warner Bros. Pictures)

Se confirmó que Vince y Howell interpretarán a los padres sustitutos de Clarke, Jonathan y Martha Kent, el pasado abril. No se sabe con certeza qué papel tendrán, pero por las imágenes que hemos visto, sabemos que compartirán escenas emotivas con el kriptoniano que da nombre al filme.

Superman marcará la primera aparición en pantalla de Vince en cuatro años, con el último papel de la estrella de Murder One , Stranger Things, Bird Box y Beautiful Girls en Crime Story de 2021. Mientras tanto, los créditos de actuación de Howell incluyen Beckinfield, The Edge of Sanity y The Resident.

Sara Sampaio com Eve Teschmacher

Eve Teschmacher se posiciona como una influencer de las redes sociales en el DCU (Image credit: DC Studios/Warner Bros. Pictures)

Normalmente, Teschmacher es la asistente y el interés amoroso de Luthor. Si bien esta última se ha mantenido para la próxima aventura cinematográfica de Superman, la versión de Sampaio se ha modificado para convertirla también en una influencer de redes sociales.

Modelo de pasarela de profesión, la filmografía de Sampaio no es tan extensa como la de muchas de sus compañeras de Superman. Sin embargo, apareció en un episodio de Billions y tuvo pequeños papeles en películas como Crisis, Wifelike y At Midnight.

Ouzo el perrom, como Krypto el superperro

El mejor amigo de SuperMan será un gran éxito entre los niños y los amantes de los animales por igual. (Image credit: DC Studios/Warner Bros. Pictures)

Esta lista no estaría completa sin un guiño a Krypto el Superperro, quien nos robó el corazón cuando se lanzó el primer tráiler de Superman en diciembre pasado .

Basado en Ouzo, el perro rescatado de James Gunn, Krypto será una versión bulliciosa del compañero canino de Superman. De hecho, lo hemos visto como una amenaza en el avance mencionado, el primer clip oficial de Superman y otros tráilers de una de las películas más esperadas de 2025. No te sorprendas si Krypto, quien también se espera que aparezca en la película de Supergirl del próximo año , es uno de los momentos más destacados de la película cuando finalmente se estrene.