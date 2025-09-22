¡Se reporta accidente de "Tom Holland" durante la grabación de Spider-Man!

¿La próxima película de Spider-Man en peligro? De a cuerdo con el medio "The Sun", "el rodaje se suspendió el viernes y podría estar en pausa durante semanas", esto debido a un accidente durante el rodaje de la cinta, en el que estaría involucrado el popular actor que da vida al amigable hombre araña.

A decir verdad, hasta el momento se desconocen los detalles del accidente y cómo podría influir en el rodaje de la película, sin embargo, The Sun ha realizado algunas actualizaciones relacionadas con el estado físico de Tom Holland, en primera instancia se menciona que "se cree que se golpeó la cabeza al caerse y fue tratado por conmoción cerebral".

Aunque en una de las más recientes actualizaciones se habla de una recuperación del actor, ya que "Tom fue visto en una foto con corbata negra con un grupo de personas, para una foto compartida el domingo por la noche".

¿Qué esperar de la próxima película de Spider-Man?

Como es de esperarse, no hay muchos detalles sobre la próxima película de Spider-Man, sin embargo, gracias a imágenes reveladas hemos podido construir "teorías" sobre la presencia de dos villanos, y un posible cameo de Venom. Entra aquí si quieres conocer más de ello.