Robert Downey Jr. desata una nueva teoría de los fans sobre Avengers: Doomsday por su posible doble papel en la película del MCU, y espero que no sea cierto

Una nueva teoría de los fans de Marvel sobre Avengers: Doomsday está circulando por Internet.

Los fans creen que Robert Downey Jr. está insinuando que interpretará a dos personajes en la película del MCU.

La culpa la tiene una reciente publicación de Downey Jr. en Instagram.

¡Atención fans de Marvel! Parece que Robert Downey Jr. ha desatado una enorme teoría sobre Avengers: Doomsday.

El sábado pasado (26 de julio), el actor superestrella, que interpretará al Doctor Victor von Doom en la próxima película, publicó un video aparentemente inocuo en Instagram.

En su mayoría, el video muestra a Robert Downey Jr. reproduciendo una canción de su hijo, Indio Downey, en Spotify. Luego, la superestrella enfoca brevemente con su cámara un par de cómics de Marvel, antes de girar el teléfono hacia sí mismo y mover los labios al ritmo de la canción que suena.

Son precisamente esos cómics los que han provocado una verdadera fiebre entre los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Bueno, al menos uno de ellos. El primer cómic que vemos es una copia de ‘Marvel Super Heroes Secret Wars’, la serie de 12 números creada por Jim Shooter, Mike Zeck y Bob Layton que se publicó de mayo de 1984 a abril de 1985. Esa es una de las dos series de cómics tituladas ‘Secret Wars’ —la segunda fue escrita por Jonathan Hickman y Esad Ribić, publicada de mayo de 2015 a enero de 2016— de las cuales Joe y Anthony Russo me dijeron que se están inspirando para Avengers: Doomsday y su secuela, Avengers: Secret Wars. Por lo tanto, no es una gran sorpresa que Downey Jr. esté leyendo dicha serie como parte de una posible investigación.

Sin embargo, es el otro título, ‘Iron Man: Legacy of Doom’, el que ha hecho que los fans del MCU entren en pánico.

Considerando que Downey Jr. interpretó a Tony Stark y su álter ego Iron Man en el MCU entre 2008 y 2019, algunos podrían pensar que esto solo es un guiño a los dos personajes icónicos que habrá interpretado para cuando llegue Avengers: Secret Wars en diciembre de 2027.

No obstante, los fans más veteranos de Marvel le están dando un significado mucho más profundo, e incluso han elaborado una nueva teoría fan sobre el posible recasting de Downey Jr. en la Fase 6 del MCU, una hipótesis que sinceramente espero que no sea cierta.

⚠️ Posibles spoilers importantes para las próximas dos películas de Avengers a continuación. Detente aquí si no quieres saber lo que los fans están especulando.

¿Robert Downey Jr. interpreta dos personajes en Avengers: Doomsday?

Por favor, Marvel, no deshagas el heroico sacrificio de Iron Man en Doomsday o Secret Wars... (Image credit: Marvel Studios)

Para los que no estén familiarizados con el tema, «Iron Man: Legacy of Doom» es una serie de cómics de cuatro números que presenta otro enfrentamiento entre el superhéroe blindado homónimo y Doom. Vale, este último se asocia más comúnmente como el archienemigo de Los Cuatro Fantásticos, pero también ha tenido algunos enfrentamientos con Stark en los cómics de Marvel.

De hecho, "Legacy of Doom" es la tercera vez que se enfrentan en las páginas del cómic. La primera fue en una historia de Iron Man en dos partes llamada "Doomquest", que salió a la venta en 1981, mientras que la segunda tuvo lugar en «The Doctor's Passion», otra narración en dos partes que se publicó en 1989.

Los fans han estado debatiendo sobre el posible doble de Downey Jr. en Doomsday en redes sociales como Reddit. (Image credit: Reddit)

Ok, pero ¿qué tiene que ver esto con la posibilidad de que Downey Jr. tenga un doble papel en Avengers 5 y su secuela, que ya es una de las películas más esperadas de 2027? Algunos fans creen que Downey Jr. está insinuando que interpretará a Doom y a una variante de Iron Man, o que confirma que su Doom es una variante del propio Stark.

Esta última es una teoría que ha circulado por Internet desde que se reveló que Downey Jr. interpretaría a Doom en el MCU en la Comic-Con de San Diego de 2024. De hecho, algunos fans se han preguntado por qué Marvel contrataría a Downey Jr para interpretar a Doom si no fuera un Stark de un universo alternativo que no hubiera visto los errores de sus actos como lo hizo el Stark del MCU, y que pudiera haber encontrado la manera de dominar la magia oscura y combinarla con su tecnología autodesarrollada. Oye, Ironheart ya demostró que la magia y la tecnología pueden mezclarse, así que no es como si alguien como un Stark malvado no pudiera descubrir cómo combinar ambas cosas.

Es la otra teoría sobre Downey Jr. interpretando potencialmente a Doom y a otra versión de Stark/Iron Man la que realmente me preocupa.

Si —y es un gran si— Doomsday adapta algún elemento de Iron Man: Legacy of Doom, podríamos tener una situación donde ese escenario hipotético se vuelva realidad. Si llegara a suceder, podríamos ver a un Doom interpretado por Downey Jr. enfrentándose a una variante de Stark —también interpretada por él— en un duelo que podría servir para demostrar qué tan poderoso es Doom o para mostrar que Doom necesita adquirir alguna tecnología que Stark haya perfeccionado.

La otra posibilidad es que Downey Jr. retome su papel como Stark/Iron Man en Secret Wars. Se ha rumorado que Chris Evans podría volver como Steve Rogers/Capitán América en la sexta película de Avengers, la cual —según informes— se presentará como una celebración de todos los universos de cómics de Marvel que han existido antes de que el MCU experimente un reinicio suave tras Secret Wars. Eso incluiría las franquicias de X-Men de 20th Century Fox, los tres universos de Spider-Man de Sony, y por supuesto, el MCU.

Si eso llega a suceder, para Marvel no tendría sentido celebrar todo ese legado sin la presencia de Stark interpretado por Downey Jr. Después de todo, él fue quien dio inicio al universo cinematográfico de Marvel.

Aun así, traer de vuelta a Downey Jr. como Stark de cualquier forma echaría por tierra su desgarrador pero heroico sacrificio en Avengers: Endgame (2019). Desde mi punto de vista, ese fue el adiós adecuado —aunque agridulce— que el personaje merecía, y no me gustaría verlo regresar como Iron Man en Doomsday y/o Secret Wars por esa razón.

Así que esta es una teoría fan que, sinceramente, no quiero que se haga realidad.

Avengers: Doomsday se estrena en cines el 18 de diciembre de 2026.