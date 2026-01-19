Nuevo rumor sobre el lanzamiento de un tráiler de Spider-Man: Brand New Day está cobrando fuerza en línea

Habrá sonrisas por todas partes si el primer tráiler de Brand New Day se lanza pronto

Se rumora que el primer tráiler de Spider-Man 4 se lanzará muy pronto

Un filtrador ha sugerido que podría llegar "en cuestión de días".

La película Marvel Fase 6 se estrenará en cines el 31 de julio

El primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day podría aparecer "en cuestión de días", si hay que creer un nuevo rumor.

El viernes pasado (16 de enero), el experto de la industria y usuario de X/Twitter AlexFromCC informó a sus seguidores que su llegada "puede ser inminente" mientras Sony se prepara para iniciar su campaña promocional para la película Marvel Phase 6.

There's been some movement from Sony.Hearing a trailer release may be imminent. No date yet, as far as I know. But the recent movements make me think it could be within a matter of days. Time will tell. pic.twitter.com/m98DvyXLA6January 16, 2026

Antes de emocionarse demasiado, queridos internautas, es necesario un poco de contexto.

En cuanto a filtraciones, el historial de AlexFromCC es, en el mejor de los casos, mixto. Además, los detalles vagos de su última publicación —frases como "aún no hay fecha, que yo sepa" y "el tiempo lo dirá"— podrían considerarse como cartas de "salir de la cárcel" si lo que han oído sobre un avance inaugural de Spider-Man 4 no se materializa.

¿Cuándo podría salir el tráiler de Spider-Man: Brand New Day?

Los fanáticos de Marvel creen que el primer tráiler de Spider-Man 4 podría lanzarse en algún momento de esta semana (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

Si tomamos la filtración de AlexFromCC al pie de la letra, y si creemos en el revuelo que ha generado entre los fanáticos de Spider-Man , podría lanzarse hoy mismo (lunes 19 de enero).

Un vistazo rápido a r/MarvelStudiosSpoilers y r/Spiderman revela hilos llenos de comentarios de fans de Marvel que sugieren que podría transmitirse durante el partido del Campeonato Nacional de Fútbol Americano Universitario de 2026. El partido, que enfrenta a los Indiana Hoosiers contra los Miami Hurricanes, comienza a 6:30 de la tarde, tiempo de la CDMX.

De nuevo, hay que recalcar que no hay confirmación de que las primeras imágenes oficiales de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel ( UCM ) se muestren durante este evento. Entonces, ¿por qué los fans están cada vez más seguros de que así será? En dos palabras: Avengers: Doomsday.

Según informes, el tráiler oficial de Avengers: Doomsday se lanzará durante el Super Bowl 2026 (Image credit: Marvel Studios)

Tras el lanzamiento de los cuatro avances de Doomsday , los devotos del MCU están convencidos de que el primer tráiler de esta película debutará durante el Super Bowl 2026, que se llevará a cabo el domingo 8 de febrero. Teniendo en cuenta que esos avances han acumulado más de mil millones de reproducciones combinadas durante las últimas cuatro semanas, el primer vistazo a la próxima película de Avengers es el tráiler que todos quieren ver durante la decisión del Campeonato de la NFL de este año.

A pesar de la popularidad de Spider-Man, Sony podría no querer competir con otra de las películas más emocionantes de 2026 desde el punto de vista del primer tráiler. ¿Por qué arriesgarse y ver que el tráiler de Doomsday no solo eclipsa al de Brand New Day , sino que también domina las conversaciones en línea tras la presentación de ambos avances? Esa sería razón suficiente para que Sony publique el tráiler de Spider-Man 4 entre ahora y el 8 de febrero, para que tenga tiempo de brillar antes de que se publiquen más imágenes de Avengers 5 .

Muy pronto descubriremos si AlexFromCC tenía razón sobre el lanzamiento de los primeros avances de Spider-Man 4. Mientras tanto, descubre todo lo que sabemos hasta ahora sobre Spider-Man: Brand New Day y, si te animas, descubre un par de cosas sobre lo que podría mostrarse en su primera tanda de imágenes con esta filtración del tráiler de Spider-Man: Brand New Day.