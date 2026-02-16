Nueva filtración de Spider-Man: Brand New Day revela el primer vistazo oficial a sus villanos

Spidey tendrá mucho trabajo en su próxima aventura en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Sony y Marvel sufrieron otra filtración de Spider-Man: Brand New Day

Nuevas imágenes nos han dado un primer vistazo a los villanos de la película.

Los fanáticos del MCU no están enamorados del diseño de uno de los enemigos del héroe titular.

Una nueva filtración de Spider-Man: Brand New Day aparentemente ha revelado el primer vistazo oficial a la alineación de villanos de la película de Sony y Marvel.

Las imágenes, que se extendieron rápidamente por la web el fin de semana pasado (14/15 de febrero), parecen mostrar a numerosos miembros de la galería de villanos del trepamuros que aparecerán en dicha película. Como era de esperar, los fans también han expresado su desdén por el diseño de uno de los personajes contra los que Spidey se enfrentará en su próxima película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

A continuación se incluyen posibles spoilers importantes de Spider-Man 4. Si quieres evitarlos, retrocede ahora antes del estreno de Brand New Day en cines el 31 de julio .

¿Qué villanos aparecerán en Spider-Man 4?

New promo for Spider-Man Brand New Day #SpiderManBrandNewDay pic.twitter.com/AkS4MfKrwIFebruary 15, 2026

En un banner publicado en el sitio web brasileño de ropa Piticas , que también confirma la participación de Bruce Banner/Savage Hulk en la película de Marvel , villanos clásicos y de segunda categoría como Scorpion, Boomerang y Tarántula formarán parte del elenco de villanos de Spider-Man 4. El arte promocional filtrado de la película, que se puede ver en X/Twitter , también parece mostrar a Lonnie Lincoln/Tombstone sosteniendo a Spider-Man en alto, en una recreación directa de la portada del cómic de 1988 "The Spectacular Spider-Man #142".

No es la primera vez que oímos que estos personajes antagónicos forman parte de la trama. En mayo pasado, otra filtración indicó que tres villanos aparecerían en Spider-Man: Brand New Day : ese trío formado por Tombstone, Mack Gargan/Scorpion y Fred Myers/Boomerang.

Dos meses después, un vistazo tras bambalinas de Spider-Man 4 sugirió que Tarántula , alias de supervillano usado por cinco personajes diferentes de Marvel, también tendría un papel. En septiembre, se informó que Marvin Jones III interpretaría a Tombstone en Brand New Day. Se espera que se le una Michael Mando, quien debería repetir su papel de Gargan de la película del UCM de 2016, Spider-Man: Homecoming.

Es el diseño del traje/supertraje/llámalo como quieras de Gargan en el MCU lo que más ha disgustado a los fans desde que salieron a la luz estas imágenes.

De hecho, los hilos en los foros de ResetEra , r/MarvelStudiosSpoilers, r/MarvelStudios y r/LeaksandRumors contienen comentarios de webheads descontentos. La mayoría parece estar molesta por los cambios en la cola de Scorpion, mientras que otros creen que el Gargan de Manod debería llevar el casco y la visera del supervillano.

Hay algunos fanáticos de Spider-Man a quienes no les preocupa el cambio de traje, y no hay garantía de que este sea el diseño final del traje de Scorpion. Sin embargo, si lo es, es de esperar que siga habiendo división de opiniones cuando se estrene la película o su primer tráiler.

¿Por qué todavía no hay un tráiler de Spider-Man: Brand New Day?

La próxima película de Tom Holland como Peter Parker/Spider-Man llegará a los cines a mediados de 2026. (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

Dado que estamos a menos de seis meses del estreno de Spider-Man 4 en cines, no sorprende que estén surgiendo detalles sobre la película de la Fase 6 de Marvel a través de filtraciones de merchandising. Después de todo, ¿no sería mejor ver a estos personajes en acción a través de un tráiler?

Entonces, ¿dónde está? Después de todo, una versión de baja calidad del primer avance de Brand New Day se filtró en línea el pasado diciembre . Un mes después, Alex Pérez, un informante poco fiable, afirmó que el tráiler inaugural de Spider-Man 4 se lanzaría "inminentemente" , algo que no ocurrió. Y, más recientemente, un informe indicó que el primer avance de Brand New Day no se emitiría durante el Super Bowl de este año , lo cual resultó ser cierto.

¿Cuánto tiempo nos hará esperar Sony? Depende de a quién escuches, no mucho. En declaraciones al canal de YouTube Who Let Us Out, el director Destin Daniel Cretton dijo: «Pronto sabrán más. Ya viene, ya viene».

Por otra parte, el usuario de Twitter Cryptic4Qual, con un historial mucho más fiable de exclusivas, sugirió que podría llegar en marzo. De ser cierto, será un mes largo.