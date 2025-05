LG y Apple TV+ se unen con una promoción única que no puedes dejar pasar

¿Tienes un LG Smart TV? De ser así, les tenemos una promoción especial en 93 países, ¿quieren saber de qué se trata? Simple, los usuarios de estos televisores podrán acceder a Apple TV+ por solo $2.99 dólares al mes durante tres meses.

Pero corran a aprovecharla, la oferta estará disponible desde el 19 de mayo hasta el 7 de julio, a través de la app Apple TV en modelos compatibles de televisores LG 4K y 8K (a partir de 2018), así como en pantallas lifestyle como StanbyME, StanbyME 2, StanbyME Go, monitores inteligentes LG MyView y proyectores LG CineBeam.

Gracias a esta promoción, los usuarios podrán disfrutar de Apple Originals, incluyendo dramas y comedias galardonadas, películas de estreno, documentales y contenido para toda la familia. Entre los títulos destacados se encuentran la aclamada serie Severance, los éxitos de ciencia ficción Silo, comedias como The Studio, dramas como The Morning Show y Your Friends & Neighbors, y películas reconocidas como The Gorge, The Instigators, Wolfs, The Family Plan, entre otras. También se incluyen contenidos infantiles como Jane, Stillwater y los entrañables especiales de Peanuts.

Las pantallas LG están diseñadas para ofrecer una experiencia cinematográfica de primer nivel con soporte para Dolby Vision y Dolby Atmos, lo que permite ver Apple TV+ en resolución 4K con calidad de imagen y sonido envolvente. Además, los modelos premium de LG también son compatibles con Filmmaker Mode, mejorando aún más la experiencia al reproducir títulos optimizados en Dolby Vision.

Con esta promoción, LG reafirma su compromiso de ofrecer experiencias de entretenimiento inmersivas y de alta calidad a través de su plataforma webOS, que brinda acceso fácil e intuitivo a una amplia gama de contenidos y servicios disponibles en sus televisores.

¿Sigues aquí? No esperes más y corre a aprovechar esta increíble promoción y disfruta todo el contenido que Apple TV+ tiene.