La imagen de New Avengers: Doomsday parece revelar por primera vez el aspecto del Doctor Doom interpretado por Robert Downey Jr., y a los fans de Marvel les encanta el diseño.

Marvel parece haber revelado la primera imagen del Doctor Doom del MCU.

Robert Downey Jr. interpretará al supervillano enmascarado en las dos próximas películas de Los Vengadores.

En una exposición de marketing de Disney se muestra una imagen promocional con el traje de Doom.

¡Atención! Parece que Marvel habría revelado el aspecto de Doctor Doom en el Universo Cinematográfico de Marvel, ¿estás listo para conocer todos los detalles?

El supervillano enmascarado, que será el principal antagonista de Avengers: Doomsday y su secuela Avengers: Secret Wars, será interpretado por la superestrella de Marvel Robert Downey Jr. Y, a pesar de que Avengers: Doomsday no llegará a los cines hasta diciembre de 2026, es posible que hayamos recibido nuestra primera imagen oficial de cómo será Doom en ambas películas.

First look at Robert Downey Jr. as Doctor Doom in promotional art for ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ pic.twitter.com/ox0MfuekgUSeptember 11, 2025

Nuestro primer vistazo a Doom, en el que luce su clásico supertraje de los cómics, forma parte de una amplia exposición promocional en una feria de marketing de Disney que se celebra actualmente en Shanghái, China.

La imagen anterior, que en el momento de la publicación de este artículo lleva circulando por Internet unas 18 horas, sugiere que el Doom de Downey Jr. vendrá equipado con su icónica máscara metálica, su capa verde con capucha, su armadura estilo cota de malla y sus guanteletes metálicos.

Ahora bien, no hay confirmación oficial de que este sea el aspecto que tendrá Doom en la quinta y sexta película de Los Vengadores. Después de todo, el banner promocional completo de Disney, que se puede ver a continuación, muestra una versión de Spider-Man que no se parece en nada al nuevo traje que Tom Holland llevará en Spider-Man: Brand New Day. Por lo tanto, es posible que esta imagen promocional de Doom no sea la que se verá en Avengers 5 y su secuela.

The Walt Disney Studios Marketing Expo is currently taking place in Shanghai.New ‘SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY’ and ‘AVENGERS: DOOMSDAY’ merchandise is being showcased. pic.twitter.com/yD4QgnRk3LSeptember 11, 2025

Sin embargo, eso no ha impedido que los fans del MCU comenten el diseño, y muchos han reaccionado positivamente ante la posibilidad de que la versión de Downey Jr. lleve un traje casi idéntico al popular traje que lleva Doom en la literatura de Marvel.

De hecho, los hilos que han aparecido en subreddits como r/marvelstudiospoilers y r/marvelstudios están llenos de fans que elogian la estética de Doom y/o rezan para que este sea el atuendo que Downey Jr. luzca en su interpretación del personaje en dos de las películas más esperadas de la Fase 6 de Marvel. De hecho, un observador ha planteado una intrigante teoría que especula sobre si algunos aspectos del traje de Doom podrían contener pistas sobre con qué héroes se aliará o a cuáles atacará para obtener sus artefactos mágicos, tecnología y/o superpoderes.

A Disney Marketing expo in Shanghai might’ve just dropped the first look at Robert Downey Jr’s Doctor Doom pic.twitter.com/fdfedhN7RNSeptember 11, 2025

En los últimos meses, los fans han tenido mucho más sobre lo que especular y/o comentar acerca de Doomsday.

A principios de esta semana, una nueva imagen de Avengers: Doomsday tuvo a los fans tratando de descifrar qué es lo que insinúa. Mientras tanto, en julio, Downey Jr. desató una gran teoría entre los fans sobre un posible doble papel en Doomsday, antes de que una enigmática publicación de otra gran estrella del MCU provocara una frenética reacción de los fans sobre su posible aparición en Avengers 5.

Avengers: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026. Para más información sobre una de las películas más emocionantes de 2026, echa un vistazo a mi guía dedicada a Avengers: Doomsday y luego lee la sección siguiente para obtener más información interesante sobre la película de superhéroes.