Exclusiva: El set de Batman Arkham Asylum de Lego es oficial - con impresionantes detalles y 16 Minifiguras

Ya es oficial el próximo set de DC Batman de Lego: Arkham Asylum

El set de 2.953 piezas fue desvelado en la Comic Con de San Diego

Es un set de tres niveles y viene con 16 Minifiguras

La San Diego Comic Con 2025 aún no inicia, pero eso no ha impedido las primeras sorpresas, de la mano de LEGO y en exclusiva en TechRadar, una de las adiciones más recientes con la temática de Lego Batman.

El Batmóvil de Lego DC es impresionante desde hace tiempo, pero el nuevo set Lego DC Batman Arkham Asylum es una construcción imponente con montones de Minifiguras, 16 para ser exactos.

El set se compone de 2.953 piezas, y está diseñado como una pieza de exposición de 12,5 pulgadas de alto y casi 10 pulgadas de profundidad. Se compone de un edificio de dos plantas y un tejado, y el Asilo se puede separar para personalizar su aspecto. Tengo la sensación de que tanto los coleccionistas como los fans que opten por este set harán mucho de eso para organizar las Minifiguras en su interior.

Hay un montón de celdas para alojar a Harley Quinn, Bane o el Joker, pero también está el exterior del edificio, con ladrillos rojos y un montón de detalles. De hecho, los diseñadores de Lego envían este set con 65 pegatinas, lo que supone un montón de opciones de personalización. Incluso hay una señal de cemento en la fachada y otros detalles sacados directamente del universo de Batman y de la marca DC.

Por supuesto, el Asilo Arkham no estaría completo sin una furgoneta de reparto para el transporte de los reclusos, así que también está incluida, junto con varios accesorios para las Minifiguras.

Vamos a desglosar las Minifiguras aquí también. Hay 16 en total, incluyendo Batman, Batwoman, Batwing, Robin, Mr Freeze, The Riddler, Poison Ivy, Catwoman, Scarecrow, Harley Quinn, Bane, The Joker, The Penguin, Killer Croc, y dos guardias de seguridad.

Además, y algo poco habitual en los sets de Lego, tendrás elementos transparentes para ayudar a posar a los personajes, incluyendo la posibilidad de tener a Batman bajando del tejado o encaramado en lo alto.

Puedes ver una galería completa de imágenes del set DC Batman Arkham Asylum de Lego a continuación, y se lanzará antes de la temporada de vacaciones el 12 de septiembre por 299,99 $ / 269,99 £ (precio australiano por confirmar). Si eres miembro de Lego Insiders, el programa de recompensas gratuito de la marca, podrás pedirlo antes, el 9 de septiembre.

Teniendo en cuenta que se compone de casi 3.000 piezas y que se lanza antes de las vacaciones, Lego también sugiere que podría utilizarse como una especie de calendario de adviento de Batman. ¿Cómo? Pues construyendo una pieza de cada día durante 24 días, ya que viene con ese número de bolsas para confeccionar el libro de instrucciones de construcción.

