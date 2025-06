El tráiler de Proyecto Fin del Mundo adelanta la desesperada misión de Ryan Gosling para salvar el Sol

Se reveló el primer tráiler de Proyecto Fin del Mundo

Muestra a Ryan Gosling como un profesor de ciencias de sexto grado que "ni siquiera puede caminar sobre la luna" y fue enviado a salvar la Tierra.

Amazon MGM Studios estrenará la película en marzo de 2026

El primer tráiler de Project Hail Mary (Proyecto Fin del Mundo) ya está aquí, dándonos un primer vistazo a lo que la nueva película de ciencia ficción, acción y aventuras tiene reservado para nosotros y parece todo lo que podría haber esperado de esta adaptación del libro.

Dirigida por Phil Lord y Christopher Miller (The Lego Movie y productos de Spider-Man: Into the Spider-Verse), la próxima película verá a Ryan Gosling (Barbie) interpretar al confundido profesor de ciencias Ryland Grace, quien se despierta en una nave espacial a años luz de la Tierra sin ningún recuerdo de cómo llegó allí.

A medida que Grace recupera la memoria, empieza a comprender que lo han enviado en una misión desesperada para descubrir qué ha estado provocando la muerte del sol de nuestra galaxia. Pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta, como: ¿por qué han enviado a un profesor de ciencias a rescatar el planeta? ¿Podrá resolver a tiempo el problema del fin del mundo? ¿Y qué forma de vida desconocida es la que lo acompaña en el espacio?

Drew Goddard ha adaptado el guión de la novela de Andy Weir, que es la segunda adaptación de Weir después de The Martian , y al ver el tráiler, parece que muchos de los elementos de comedia del libro se han mantenido en el guión, lo cual es genial ya que el astuto sentido del humor de Gosling es ideal para este papel.

A juzgar por los breves clips que tenemos de Gosling en el tráiler, parece que la comedia irónica de las cámaras del diario que vimos en The Martian también será parte del Proyect Hail Mary.

Este es el primer tráiler de "Project Hail Mary" que se lanza como parte de la promoción de la película. Amazon MGM Studios reveló previamente que la nueva película de ciencia ficción de Ryan Gosling se estrenará el 20 de marzo de 2026, en un póster presentado el viernes pasado (27 de junio), lo que aumenta aún más la emoción por este espectáculo de ciencia ficción.

Las grandes películas de ciencia ficción que llegarán en 2026

Los fans de la ciencia ficción no solo esperan con ansias el próximo año. Desde Dune : Messiah, la última película de Denis Villeneuve en la exitosa trilogía, hasta la versión cinematográfica de Jon Favreau de The Mandalorian, de Star Wars, 2026 se perfila como un gran año para las nuevas películas del género.

En teoría, Marvel tiene dos películas de la Fase 6 de Marvel que se estrenarán a lo largo del año, con Spider-Man: Brand New Day en julio y Avengers: Doomsday en diciembre, aunque veremos si algo cambia allí, ya que originalmente se suponía que Doomsday saldría primero.

En junio, DC será el centro de atención, ya que se espera que Supergirl: Woman of Tomorrow llegue a los cines junto con otra película de superhéroes inspirada en un cómic de DC, Masters of the Universe. La adaptación de acción real de Amazon MGM Studios del mundo de He-Man está dirigida por Travis Knight (Bumblebee).

De hecho, parece que el negocio cinematográfico de Amazon está detrás de muchas de las nuevas ofertas de ciencia ficción que llegarán a los cines en 2026, ya que también está involucrado en el próximo thriller de ciencia ficción Mercy de Timur Bekmambetov (Wanted) , protagonizado por Chris Pratt y Rebecca Ferguson.

Incluso Steven Spielberg regresa al género con una nueva película que, según muchos, será una aventura ovni. Hasta ahora, solo sabemos que el proyecto, aún sin título, se estrenará en 2026 y que estará protagonizado por Emily Blunt, Domingo, Josh O'Connor, Colin Firth y Eve Hewson.

Si observamos el calendario de lo que se ha anunciado hasta el momento, Project Hail Mary estará entre las primeras películas nuevas de ciencia ficción para ver en 2026 (Mercy tiene previsto su estreno en enero), lo que da inicio a un festín de ópera espacial para los ojos.