Den första trailern till Project Hail Mary har nu släppts

Ryan Gosling spelar en NO-lärare som skickas för att rädda solen

Filmen har premiär den 20 mars 2026

Den första trailern för Project Hail Mary är här och ger oss vår första titt på vad den nya sci-fi-actionäventyrsfilmen har att erbjuda – och det ser ut som allt jag hade hoppats på från den här bokadaptionen.

Filmen är regisserad av Phil Lord och Christopher Miller (The Lego Movie och skaparna bakom Spider-Man: Into the Spider-Verse) och kommer att följa Ryan Gosling (Barbie) i rollen som den förvirrade naturvetenskapsläraren Ryland Grace, som vaknar upp i ett rymdskepp ljusår från jorden utan något minne av hur han hamnat där.

När Grace långsamt återfår sitt minne, börjar han pussla ihop att han har skickats på ett sista försök att ta reda på vad det är som får jordens sol att dö, men det finns fortfarande många obesvarade frågor, som: varför har en naturvetenskapslärare skickats för att rädda planeten? Kan han lösa det världsomspännande hotet i tid? Och vad är det för okänd livsform som är i rymden med honom?

Project Hail Mary - Official Trailer - YouTube Watch On

Drew Goddard har anpassat manuset från Andy Weirs roman, vilket är den andra filmatiseringen av Weirs verk efter The Martian – och att döma av trailern verkar mycket av bokens humor ha behållits i manuset.

Baserat på de korta klippen vi ser av Gosling i trailern, verkar det som att humorn från dagbokskamerorna vi såg i The Martian också kommer att vara en del av Project Hail Mary.

Detta markerar den första trailern för Project Hail Mary som släppts som en del av filmens marknadsföring. Amazon MGM Studios avslöjade tidigare att den nya sci-fi-filmen med Ryan Gosling kommer att släppas den 20 mars 2026, i en poster som de visade upp i fredags (den 27 juni), vilket bygger upp ännu mer förväntan inför denna sci-fi-titel.

Stora sci-fi-filmer som kommer 2026

Det är inte bara Project Hail Mary som sci-fi-fans har att se fram emot nästa år. Från Dune: Messiah – Denis Villeneuves sista film i den storslagna trilogin – till Jon Favreaus långfilmsversion av Star Wars: The Mandalorian, ser det ut som att 2026 kommer att bli ett stort år för nya filmer inom genren.

Marvel har teoretiskt sett två filmer från Marvels fas 6 planerade under året, med Spider-Man: Brand New Day i juli och Avengers: Doomsday i december – även om vi får se om något ändras där, eftersom Doomsday från början var tänkt att släppas först.

I juni kommer DC stå i centrum när Supergirl: Woman of Tomorrow förväntas landa på biodukarna tillsammans med en annan superhjältefilm baserad på en DC-serie, Masters of the Universe. Amazon MGM Studios live-action-anpassning av He-Man-världen regisseras av Travis Knight (Bumblebee).

Faktum är att Amazons filmbolag verkar ligga bakom många av de nya sci-fi-filmerna som kommer till biograferna 2026, eftersom de också är involverade i Timur Bekmambetovs (Wanted) kommande sci-fi-thriller Mercy med Chris Pratt och Rebecca Ferguson i huvudrollerna.

Till och med Steven Spielberg återvänder till genren med en ny film som enligt uppgift tros bli ett UFO-äventyr. Allt vi vet hittills är att projektet ska släppas 2026 och att det kommer att ha Emily Blunt, Domingo, Josh O’Connor, Colin Firth och Eve Hewson i rollerna.

Med tanke på schemat för vad som hittills har tillkännagivits, kommer Project Hail Mary att vara en av de första nya sci-fi-filmerna att se 2026 (Mercy är planerad för premiär i januari) och sparkar igång ett riktigt spännande år för alla rymdfans.