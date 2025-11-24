El nuevo robot Olaf de Disney es tan real que te dará escalofríos

Disney llevará un Olaf que camina por sí solo a dos parques a principios de 2026.

Parece aún más genial que los droides BDX de Star Wars.

Olaf fue construido por Disney Imagineering.

Disney Imagineering ya ha creado un tesoro de animatrónicos y robots, quizá ninguno más adorable que los droides BDX de Star Wars, pero el siguiente es tan real que es increíblemente genial. Olaf, el muñeco de nieve que camina, habla y hace bromas que todos conocemos de Frozen, ahora es una realidad en forma de un robot increíblemente animado, realista y quizá incluso de tamaño real.

Y esto no es una prueba de concepto: Olaf llegará a los mundos de Frozen en Hong Kong Disneyland y Disneyland París a principios de 2026. Tampoco estará sobre raíles y, tal y como se detalla en el último episodio de We Call It Imagineering de Disney, que acaba de estrenarse en YouTube, se trata de un personaje robótico de última generación que puede interactuar plenamente con el público.

Aunque este robot de Disney Imagineering tiene un aspecto un poco diferente al de las generaciones anteriores del mismo grupo, e incluso al de los BDX Droids, Olaf es realmente el siguiente paso. Ha sido construido, prototipado y diseñado por el mismo grupo, Disney Research, en Zúrich, Suiza.

En esencia, más allá de los actuadores y otros componentes físicos, se encuentra el aprendizaje por refuerzo, una forma de IA que permite al robot practicar miles de movimientos dentro de una simulación por computadora. En lugar de que los ingenieros programen manualmente cada paso, Olaf «aprende» a caminar, mantener el equilibrio y gesticular mediante ensayo y error hasta que sus movimientos parecen naturales.

También es importante señalar que, aunque se utiliza IA para entrenar los movimientos del robot, no se trata de un personaje con IA. Olaf seguirá siendo controlado u operado por un miembro del elenco de Disney. Es un enfoque similar al que utiliza Disney con los droides BDX: la autonomía puede ayudar con el movimiento, el entrenamiento o ciertas acciones pregrabadas, pero al final del día, Olaf sigue siendo un personaje, igual que cuando te encuentras con Mickey.



Al igual que el trabajo de animación de Olaf realizado por Walt Disney Animation Studios, Imagineering desarrolla el caminar y otros movimientos de Olaf en un plazo mucho más rápido para que el robot pueda realizarlos. Así es como Olaf parece haber salido de la pantalla de Arendelle para entrar en el mundo de Frozen en un parque Disney, deslizándose sin esfuerzo por el pavimento y moviendo sutilmente la cabeza mientras observa el mundo que le rodea.

Con Olaf, al igual que con otros animatrónicos de Disney, se trata de sacar a estos personajes de la pantalla y las historias y presentarlos en la vida real de manera que los visitantes del parque puedan interactuar con ellos. Se tuvieron en cuenta tres principios con Olaf: «vivo, curioso e inconfundiblemente él mismo».

Teniendo en cuenta los comentarios de Jensen Huang, director ejecutivo y fundador de Nvidia, sobre el robot, creo que Disney ha dado en el clavo: "¿Cómo es posible que Disney haya desarrollado toda esta tecnología y la haya reducido a un pequeño muñeco de nieve, solo para hacerme feliz? La magia es increíble".

También significa lo que los Imagineers de Disney nos han dicho constantemente a TechRadar y a mí en nuestras conversaciones: no se trata solo de tecnología por la tecnología, sino de inmersión y narración.

A diferencia de los droides BDX itinerantes, el Walt Disney A-1000 Animatronic o incluso un audio-animatronic instalado en una atracción, podrás conversar con Olaf, o incluso encontrarlo deambulando hacia ti en Hong Kong Disneyland y Disneyland París. Aún no está claro si estas interacciones serán pregrabadas, o incluso autónomas, pero no deja de ser un proyecto ambicioso.

Vimos una interacción similar durante el verano en Disneyland, en Anaheim (California), cuando H.E.R.B.I.E., de Los Cuatro Fantásticos, llegó a los parques para saludar a los visitantes, y el robot respondía. También es importante señalar que H.E.R.B.I.E. fue creado para los parques a petición de Matt Shakman, el director de la película, y que Imagineering lo logró en solo unos meses.



Aun así, estoy más optimista que nunca sobre cómo la maestría de Disney en robótica y tecnología seguirá manifestándose en experiencias cada vez más inmersivas a medida que avancemos. Y desde una perspectiva material, los ojos y la boca de Olaf son totalmente articulados, y su nariz de zanahoria, así como sus dos brazos de ramita, se pueden quitar y volver a colocar sin esfuerzo. Aunque no puedo imaginar que Disney permita a los visitantes simplemente estirar la mano y quitar uno.



Sin embargo, lo que está claro es que, a diferencia del 1X Neo Beta u otros robots humanoides que han suscitado reacciones encontradas entre la población general, los robots y animatrónicos de Disney son entretenidos, simpáticos y nos dan ganas de ver más y de interactuar con ellos.

Está claro que Imagineering está trabajando en más proyectos y, por mi parte, estoy deseando ver cuándo salen a la luz, además de averiguar cómo puedo conocer a Olaf en Hong Kong Disneyland y Disneyland París.

