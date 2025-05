El director Alex Garland está haciendo una película de Elden Ring, pero ¿está condenada a frustrar a los fans desde el principio?

Elden Ring tendrá una adaptación cinematográfica, producida por A24

Alex Garland será el director, pero no se han confirmado detalles sobre la trama o el reparto

Rhys Wood, de TechRadar Gaming, ha declarado: "No espero exactamente una obra maestra".

¿Eres de los que quedó fascinado con Elden Ring? De ser así, seguramente ya sabes que llegará a la pantalla grande con el director Alex Garland al frente.

Parece que Garland no se duerme en los laureles. Acaba de escribir la esperadísima secuela de terror de 28 años después junto a Danny Boyle, mientras que su reciente película de A24, Civil War, es una de las mejores películas de HBO sobre Max, y su última película, Warfare, acaba de salir de los cines.

Ahora, ha puesto sus ojos en el juego de rol de fantasía Elden Ring, colaborando con A24 una vez más. Todavía no sabemos nada sobre la dirección o el argumento de Garland, así que aún es pronto.

Primeras impresiones sobre la adaptación de Elden Ring

Es natural sentir cierto recelo cuando se adapta un videojuego a la pantalla. Hemos visto resultados dispares, desde la impresionante serie de televisión de HBO The Last of Us hasta la pésima película de Eli Roth Borderlands, en la que escribí que "la era de las buenas adaptaciones de videojuegos ha terminado oficialmente".

Puede que me pusiera dramático, pero no deja de ser frustrante que algunos de nuestros queridos videojuegos se adapten tan mal.

Una de las mayores preocupaciones sobre la adaptación de A24 es el tamaño de Elden Ring. Su universo de mundo abierto es enorme, y mientras que los jugadores pueden pasar cientos de horas en un videojuego, las películas necesitan condensar las cosas considerablemente.

Esto me preocupaba cuando Prime Video adaptó Fallout, pero por suerte, el equipo creativo consiguió dar vida a Wasteland, así que no se han perdido todas las esperanzas.

Rhys Wood, de TechRadar Gaming, habla de la película Elden Ring: "Se puede argumentar que Elden Ring es la obra cumbre del catálogo de FromSoftware.

"Pero, sinceramente, no puedo evitar pensar que trasladar el RPG de acción de mundo abierto a la gran pantalla es una misión imposible. Incluso con un director tan consumado como Alex Garland al frente del proyecto.

"El juego Elden Ring es especial porque fomenta la expresión del jugador. Desde cómo les gusta a los jugadores construir sus personajes hasta el orden de los descubrimientos que harán en su primera partida, eso es algo que una película de fantasía lineal simplemente no va a ser capaz de capturar".

"No tengo ninguna duda de que la película de Elden Ring será un proyecto pulido y bien hecho con Garland al timón, así que por ahora mantendré la mente abierta, pero no espero precisamente una obra maestra".

Por el momento, el equipo de TechRadar no se pronuncia sobre el tratamiento cinematográfico de Elden Ring, pero quizá nos equivoquemos. El historial de Garland de películas extrañas y enrevesadas podría encajar bien con el material, pero eso no ayudará si resulta ser demasiado inadecuado para una película. Tendremos que esperar pacientemente a nuevas noticias.