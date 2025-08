Cómo ver Demon Slayer en orden: guía para ver el exitoso anime antes del estreno de la nueva película Demon Slayer: Infinity Castle

Sin duda, Demon Slayer es uno de los animes más queridos en el planeta.

La popularidad de la historia de Tanjiro, que descubre su destino de convertirse en uno de los legendarios cazadores de demonios Hashira, ha dado lugar a una gran cantidad de temporadas animadas, spin-offs y largometrajes.

Extiende tu mano y te guiaremos con confianza a través de la abarrotada lista de ofertas de Demon Slayer para darte una base sólida sobre cómo ver el anime. Estamos aquí para ayudarte a descubrir toda la locura diabólica de la aclamada propiedad del creador de manga Koyoharu Gotouge, que pasó a la pantalla grande y pequeña producida por Ufotable.

Con un total de 63 episodios y algunas películas recopilatorias condensadas, es fácil confundirse en tu viaje visual, pero relaja tu respiración, ya que aquí tienes ayuda para emocionarte con la nueva trilogía Demon Slayer: Infinity Castle, que llegará el 12 de septiembre de 2025.

Tanto si te saltas algunas de las entregas de la franquicia, sigues un camino estricto o te lanzas por tu cuenta después de adquirir una base de conocimientos tras la serie animada debut de 2019, sigue el rastro hasta este mapa no oficial de Demon Slayer si te pierdes por el camino.

Demon Slayer temporada 1 (Arco de la determinación inquebrantable)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Trailer 1

Este es el punto de partida más obvio, la serie original de anime de 26 episodios de 2019. Aquí encontrarás una base perfecta que te contará toda la historia del origen de Tanjiro Kamado y te revelará cómo su familia fue atacada y asesinada por demonios.

Un cazador de demonios Hashiri perdona la vida a su hermana pequeña Nezuko, que ha sido convertida en una de esas criaturas infernales. Tanjiro y Nezuko abandonan su pueblo nevado y se embarcan en una aventura en la que él es reclutado para convertirse en un cazador de demonios y aprender los trucos del oficio mientras lucha contra seres infernales en su misión.

Demon Slayer temporada 2 parte 1 (Arco del Tren Mugen) o la película Demon Slayer: Mugen Train.

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train Official Trailer

En este punto, tienes que tomar una decisión. Los fans pueden sumarse a la serie de siete episodios del arco argumental "Mugen Train" de la temporada 2 de Demon Slayer, que abarca los episodios 27-33, o bien comprar su boleto exprés y ver primero la película Mugen Train de 2020, que se presentó como una secuela directa de la temporada 1.

La primera parte de la temporada 2 es una edición recortada de la película «El ataque demoníaco en las vías» con el Hashira de la Llama, pero contiene secuencias y música añadidas, incluido un episodio precuela que tiene lugar antes de los acontecimientos de la película. Lo mejor es ver la película Demon Slayer: Mugen Train justo después de la temporada 1 y luego volver atrás para ver el episodio 1 de la temporada 2, que cuenta la historia previa, como contenido extra.

Demon Slayer, temporada 2, parte 2 (Arco del Distrito del Entretenimiento)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc Official Trailer

Ahora que nos hemos bajado del tren, nos adentramos en la siguiente tanda de capítulos originales de Demon Slayer de 2021-2022, que abarcan los episodios 33-44. Aquí, Tanjiro, Zenitsu e Inosuke se cuelan en el barrio rojo de Yoshiwara con Sound Hashira Tengen Uzui disfrazados de mujeres.

Planean investigar la desaparición de las esposas de Uzui, pero pronto se enfrentan a un imponente demonio de rango superior llamado Daki. ¡Prepárate un bocadillo, toma un respiro y prepárate para la recta final de 19 episodios más!

Demon Slayer temporada 3 (Arco de la Aldea de los Herreros)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc | OFFICIAL TRAILER

Estrenada en 2023, la temporada 3 consta de 11 episodios en total, o lo que es lo mismo, abarca los episodios 45-55 según el recuento oficial. Sigue a Tanjiro cuando entra en la aldea secreta de los herreros para reparar su arma, que resultó dañada en el distrito del entretenimiento, cuando los demonios de rango superior Gyokko y Hantengu son enviados por el rey demonio Muzan Kibutsuji para masacrar a la comunidad.

Demon Slayer temporada 4 (Arco de entrenamiento Hashira)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc | OFFICIAL TRAILER

La temporada 4 de Demon Slayer fue la última temporada emitida por televisión en 2024 e incluye solo ocho episodios, numerados del 56 al 63, por si aún los estás contando. En esta misión, Tanjiro se somete a un intenso entrenamiento con el Hashira de Piedra, Himejima, para aprender nuevas habilidades y destrezas en preparación para la inminente batalla del Cuerpo de Cazadores de Demonios contra Muzan, en su continuo objetivo de convertirse en miembro de los guerreros Hashira de alto rango.

En este punto, deberías estar completamente saciado con la historia de Demon Slayer y adecuadamente equipado para disfrutar de la primera entrega de una trilogía final que acaba de tener su estreno récord en Japón el 18 de julio de 2025 y que llegará pronto a una región cercana a ti a finales de este año.

Películas recopilatorias de Demon Slayer

Demon Slayer: Los mortíferos demonios Kizuki del Castillo Infinito (Image credit: Ufotable)

Las otras dos películas, Demon Slayer: To the Swordsmith Village (2023) y Demon Slayer: To the Hashira Training (2024), son meras recopilaciones truncadas que cubren el mismo territorio narrativo que las temporadas 3 y 4, por lo que recomendamos ver las temporadas completas y saltarse esas películas para evitar repeticiones o solapamientos.

Demon Slayer: The Movie – Infinity Castle

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle | Official Trailer | Crunchyroll

La primera entrega de la trilogía cinematográfica Demon Slayer: Infinity Castle, dirigida por Haruo Sotozaki, llegará a los cines de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido el 12 de septiembre de 2025.

Sirve como cierre de la serie al adaptar el arco argumental Infinity Castle del manga, en el que Muzan Kibutsuji atrapa a Tanjiro y a su Cuerpo de Cazadores de Demonios dentro de su fortaleza y se desarrolla una batalla culminante entre los Cazadores de Demonios y las Lunas Superiores de los Doce Demonios Kizuki de Muzan. ¡Va a ser un final épico!

Todos los episodios de Demon Slayer se transmiten en Crunchyroll en Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Los que se encuentren en Estados Unidos y Reino Unido también pueden ver la serie de anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba en Netflix.