The Narrow Road to the Deep North es una serie dramática en streaming en Prime Video.

¿Quieres disfrutar de un nuevo drama romántico? ¿Qué opinas de uno ambientado en la segunda guerra mundial disponible en Prime Video y con gran aceptación de la critica?

Aunque la serie se estrenó en uno de los mejores servicios de streaming el 18 de abril, The Narrow Road to the Deep North ha tenido problemas para ganar audiencia, ya que aún no encabeza las listas de éxitos en ninguno de los países en los que está disponible (actualmente no está disponible en el Reino Unido).

Sin embargo, eso no es óbice para su calidad, ya que los espectadores que la han visto alaban la serie y los críticos la aclaman como uno de los mejores programas de Prime Video del momento, coronando el drama con una puntuación del 100% en Rotten Tomatoes.

The Narrow Road to the Deep North - Official Trailer | Prime Video - YouTube Watch On

Co-creada y dirigida por el director de Assassin's Creed, Justin Kyrzel, The Narrow Road to the Deep North sigue al soldado de la Segunda Guerra Mundial Dorrigo Evans a través de tres períodos de tiempo: antes de su despliegue, durante su tiempo como prisionero de guerra y como un hombre mayor en la década de 1980, con Jacob Elordi retratando la versión más joven y Ciarán Hinds interpretando al Dorrigo más viejo.

Hermosa y brutal a la vez, la serie narra la historia de amor de Dorrigo con Amy (Odessa Young), la mujer de su tío, antes de la guerra, y cómo ese amor le sostiene y le persigue durante su inflexible estancia en un campo de prisioneros birmano. Más tarde, Dorrigo es un cirujano venerado y un héroe de guerra que lucha contra los fantasmas de su pasado y la culpa que siente tanto por la aventura como por su condición de superviviente de uno de los escenarios más brutales de la Segunda Guerra Mundial.

Basada en la novela homónima de Richard Flanagan, la serie se desarrolla a lo largo de cinco apasionantes episodios, saltando entre las tres líneas temporales para contar una historia intrincadamente tejida, anclada en las sobresalientes interpretaciones de Elordi y Hinds, que, en ocasiones, hace que el amor parezca tan brutalmente doloroso como la guerra.

¿Qué opina la critica de The Narrow Road to the Deep North?

(Image credit: Amazon Prime)

Con una puntuación perfecta en Rotten Tomatoes, no es de extrañar que la respuesta de la crítica haya sido brillante. The Guardian calificó la serie de "elegante y poética", al tiempo que elogió las interpretaciones complementarias de Dorrigo por parte de los dos actores principales, afirmando que ambos "parecen realmente diferentes reflejos de la misma persona".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

The New York Times, por su parte, calificó la interpretación de Elordi de "estupenda", al tiempo que afirmaba que la serie en general "combina magistralmente un romance dulcemente condenado, un drama doméstico en capas y una desgarradora historia de la Segunda Guerra Mundial". La BBC también elogió al joven protagonista, afirmando que el drama era un "impresionante escaparate para Jacob Elordi".

¿Qué piensan los suscriptores?

(Image credit: Prime Video)

La puntuación de audiencia de Rotten Tomatoes quizá no sea tan alta, pero se mantiene en un respetable 70%. En Reddit, sin embargo, los espectadores están encantados con la serie: «Ha sido perfecta [...] ha merecido la pena cada minuto de mi tiempo».

Otro aficionado ha publicado: "Ha sido impactante [...] un trabajo sólido", mientras que un tercero ha afirmado: "Estoy asombrado por la narración, la fotografía y la música".

La serie ya está disponible en Prime Video en Estados Unidos, Australia, Canadá y Nueva Zelanda, y se emitirá en BBC iPlayer en el Reino Unido a finales de año. Además, en México está disponible en Universal+.

Desoladora, esperanzadora, brutal y edificante, The Narrow Road to the Deep North es una serie emocionalmente cargada que hay que ver.