El tráiler de la segunda temporada de Fallout revela quién interpretará a Mr. House y a un Deathclaw, y anuncia la fecha oficial de estreno

Amazon ha revelado la fecha oficial de estreno de la segunda temporada de Fallout.

Hasta ahora, solo sabíamos que se estrenaría en Prime Video en diciembre.

El primer tráiler de esta temporada se presentó junto con la fecha de lanzamiento en la gamescom 2025.

¡Es oficial! Amazon anunció la fecha de estreno de la segunda temporada de Fallout, así que seguramente estás más que emocionado de que el 17 de diciembre de 2025 llegue ya.

Antes de hoy (19 de agosto), solo sabíamos que la segunda temporada de Fallout se estrenaría en Prime Video en diciembre. Ahora sabemos exactamente cuándo se estrenará en uno de los mejores servicios de streaming del mundo, ya que la fecha de estreno se reveló durante la Opening Night Live de la gamescom 2025.

Fallout – Season Two Teaser Trailer | Prime Video - YouTube Watch On

Pero eso no es todo lo que se reveló. De hecho, Amazon también presentó el primer tráiler de esta temporada, que puedes ver arriba, y en el que se muestra a Lucy MacLean, interpretada por Ella Purnell, y The Ghoul, interpretado por Walton Goggins, enfrentándose cara a cara con uno de los icónicos Deathclaws de la serie de videojuegos.

Aparte de ese encuentro con Deathclaw, el primer avance de la temporada 2, como era de esperar, pone a los personajes principales de la serie en primer plano mientras continúan atravesando el Yermo. También nos ofrece un primer vistazo a la versión en imagen real de New Vegas de la serie de televisión Fallout, también conocida como la ubicación principal de una de las entregas más queridas de la serie de videojuegos Fallout: New Vegas.

La escena a mitad de los créditos del final de la temporada pasada dejó claro que New Vegas tendría un papel destacado en la segunda temporada de una de las mejores series de Prime Video. Los fans, por lo tanto, sabían perfectamente que parte de la historia de esta entrega tendría lugar allí. No obstante, es estupendo ver un escenario tan destacado y querido de los juegos representado de la forma más auténtica posible. Ah, y pasaremos algún tiempo con su dictatorial gobernante, Mister House, interpretado por Justin Theroux, en secuencias de flashbacks que muestran New Vegas en el apogeo de su gloria.

Las primeras imágenes llegan un día después de las primeras imágenes de la temporada 2 de Fallout y cuatro días después del estreno del primer póster de la temporada 2 de Fallout. A menos de cuatro meses para que vuelva la adaptación de Amazon de la icónica franquicia de videojuegos de Bethesda, esperemos que no haya desvelado todas las sorpresas que nos esperan en la temporada 2.

Ella Purnell regresa como Lucy MacLean en la segunda temporada de Fallout. (Image credit: Prime Video)

La temporada 2 contará con el regreso de rostros conocidos de la temporada anterior, como Lucy, interpretada por Purnell; The Ghoul/Cooper Howard, interpretado por Goggins; Maximus, interpretado por Aaron Moten; Hank MacLean, interpretado por Kyle MacLachlan, y Norm MacLean, interpretado por Moises Arias. A pesar de la incorporación de Theroux, según se informa, la temporada 2 de Fallout también añadió a su elenco el icono de Solo en casa, Macauley Culkin, el pasado mes de noviembre, pero aún no se sabe qué papel interpretará.

La segunda temporada de Fallout se estrenará con un episodio en Prime Video. A partir de entonces, se emitirán nuevos episodios semanalmente hasta el final de la temporada, el 6 de febrero de 2026. Para más información sobre el regreso de la serie original de Prime Video, consulta mi guía dedicada a la segunda temporada de Fallout.