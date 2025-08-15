HBO Max ha lanzado un tráiler final de la temporada 2 de Peacemaker.

El último avance está lleno de momentos sangrientos y obscenos.

Incluye un clip que parece revelar un momento clave de la historia.

¿Eres de los que está esperando con emoción el estreno de la segunda temporada de Peacemaker? De ser así, te tenemos noticias, pues a poco menos de una semana de su estreno, HBO Max reveló el tráiler final.

Lanzado el pasado (14 de agosto), el tráiler para adultos está lleno de la acción espeluznante y el humor obsceno que esperamos de los proyectos para adultos con James Gunn, co-CEO de DC Studios, al mando. De hecho, desde cuerpos mutilados y numerosas palabrotas hasta una orgía que parece rivalizar con el episodio "Herogasm" de la temporada 3 de The Boys en cuanto a la cantidad de desnudos que se muestran, se trata de un tráiler que es mejor ver en privado. (Advertencia: se recomienda discreción al espectador).

Con la segunda temporada de Peacemaker lista para llegar el 21 de agosto (América del Norte y del Sur) y el 22 de agosto (el resto del mundo), este es probablemente el último material promocional basado en imágenes que veremos.

Además, está repleto de clips interesantes. Los dos primeros avances de la exitosa serie que regresa ponen en primer plano los elementos multiversales de esta temporada y, en el proceso, no hacen mucho por disipar las preocupaciones de los fans de DC sobre su lugar en el reinicio del Universo DC (DCU) de Gunn y Peter Safran. El tráiler final de la serie original para adultos tampoco ignora esos aspectos, pero hace hincapié en la persecución de Rick Flag Sr. al personaje principal, cuyo nombre real es Chris Smith, quien, spoiler, mató al hijo de Flag Sr. en The Suicide Squad de 2021.

Las referencias a la película de Superman de Gunn, como el plan de Lex Luthor para acabar con el mundo y la amenaza que representan los metahumanos (es decir, los seres con superpoderes), también ocupan un lugar destacado. Parece, entonces, que la trama de la segunda temporada de Peacemaker se dividirá entre la dimensión conocida como DCU y las realidades paralelas que descubra su elenco a través de la Cámara de Despliegue Cuántico (QUC), es decir, la unidad de almacenamiento interdimensional que se encuentra en la casa del padre fallecido de Smith.

¿El tráiler final de la temporada 2 de Peacemaker arruina un punto importante de la trama antes del regreso de la serie?

Bueno, esto no pinta nada bien... (Image credit: HBO Max/DC Studios)

En general, la última ronda de imágenes del tercer proyecto de DCU Chapter One está recibiendo mucho cariño por parte de los espectadores. Sin embargo, creo que mucha gente ha pasado por alto el hecho de que el último tráiler de Peacemaker 2 parece desvelar un momento crucial que podría tener un gran impacto en la historia.

A continuación hay posibles spoilers importantes de la temporada 2 de Peacemaker.

El clip final del tráiler comienza con un alienígena de cuatro ojos, que parece llevar un molde muerto y sin pelo, abriendo su propia puerta interdimensional al QUC. Al entrar en este reino aparentemente infinito, ve a Smith y a su mejor amigo Adrian Chase/Vigilante quemando... algo. En resumen: Smith le dice crudamente al alienígena que se vaya, lo que desencadena una conversación algo divertida entre Smith y Chase.

...no es lo que parece, ¡lo prometo! (Image credit: HBO Max/DC Studios)

Ahora, no sabemos qué están haciendo, pero no creo que estén teniendo una barbacoa interdimensional. De hecho, creo que están destruyendo evidencia que podría implicarlos en el asesinato de alguien.

Piénsalo: el dúo lleva delantales y guantes tipo hazmat cubiertos de sangre. Como aprendimos una y otra vez en la temporada 1, Smith solo pide ayuda a Chase cuando hay algún tipo de trabajo sucio que hacer. Además, el tráiler oficial de la temporada 2 de Peacemaker mostró a Smith guiando a Chase por el QUC, mientras este último cargaba equipo que normalmente se usa para limpiar, así como un tenso enfrentamiento con un Peacemaker de una realidad alterna.

Para mí, toda esta evidencia sugiere que Smith mató accidentalmente a alguien. Y creo que no se trata de una persona cualquiera: de hecho, pienso que es el Peacemaker antes mencionado.

¿Estoy leyendo demasiado en un solo clip? Tal vez, pero antes de que descartes la idea por completo, déjame mostrarte parte de la sinopsis oficial de la próxima entrega de una de las mejores series de HBO Max:

“En la temporada 2, Peacemaker descubre un mundo alterno donde la vida es todo lo que él desearía que fuera.”

Como se implica, la vida de este otro Smith/Peacemaker es notablemente mejor que la versión del DCU. El Smith que conocemos podría ponerse celoso y, ya sea de manera accidental o intencional, matar a su variante multiversal, lo que le permitiría ocupar el lugar de este Smith del mundo paralelo, algo que los diversos tráilers de la temporada 2 han insinuado.

Supongo que lo sabremos con certeza cuando Peacemaker 2 se estrene con un lanzamiento de dos episodios en HBO Max y en más de las mejores plataformas de streaming del mundo en un futuro cercano. Por ahora, puedes enterarte de todos los detalles sobre el regreso de la serie en mi guía dedicada a la temporada 2 de Peacemaker y luego leer mi reseña de la temporada 2.