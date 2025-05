Samsung revela el calendario de despliegue de One UI 8: estos son los teléfonos y tabletas que deberían soportarlo

Samsung Galaxy S25 Plus llega con One UI 7

One UI 8 llegará en «verano» a EE.UU.

Samsung lanzó por primera vez One UI 7 en enero

Aún no está claro qué teléfonos la recibirán

¿Apenas te estás acostumbrando a One UI 7 (la versión de Samsung de Android 15)? Si tu respuesta fue negativa, esto tal vez no te alegre mucho, pues en los próximos meses tendremos One UI 8 (la versión de Samsung de Android 16).

Así lo ha anunciado Minseok Kang, vicepresidente y jefe de planificación de teléfonos inteligentes de Samsung (GSMArena). En su intervención en el reciente evento Android Show de Google, previo al Google I/O de la semana que viene, Kang dijo que One UI 8 se lanzaría "este verano" en Estados Unidos.

Eso sitúa la fecha de lanzamiento entre junio, julio o agosto. En el mismo evento, Google dijo que Android 16 se lanzaría en junio tras meses de pruebas beta, y filtraciones anteriores sugieren que el martes 3 de junio será el gran día.

Hace tiempo que sabemos que Google planea lanzar su gran actualización anual de Android a principios de año, mucho antes de las presentaciones de los teléfonos Pixel, y parece que Samsung está de acuerdo con el plan y quiere que One UI siga el ritmo.

¿Qué teléfonos recibirán One UI 8?

Great News ‼️Galaxy S22 Ultra spotted running Android 16 with One UI 8 on GeekBench!!Single-Core: 1581Multi-Core: 3680Build Version: S908USQU8GYCB pic.twitter.com/p4aeOGAteHMay 14, 2025

La siguiente pregunta es: ¿qué teléfonos Galaxy recibirán One UI 8? Samsung aún no ha dicho mucho al respecto, y no está claro si hay algún teléfono que sea elegible para One UI 7 pero no para One UI 8.

El conocido informador @tarunvats33 ha descubierto un benchmark que muestra el Samsung Galaxy S22 Ultra de 2022 ejecutando una versión temprana de One UI 8, lo que sugiere que el nuevo software llegará a los teléfonos de al menos tres años de antigüedad.

Como buques insignia actuales, no hay duda de que la serie Galaxy S25 recibirá la actualización a One UI 8, y es una apuesta bastante segura que los teléfonos Samsung Galaxy S24 y otros modelos de 2024 también la recibirán. Más allá de eso, tendremos que esperar y ver.

Rumores anteriores habían sugerido que el Samsung Galaxy Z Fold 7 y el Samsung Galaxy Z Flip 7, previstos para julio, vendrían con One UI 8 de fábrica. Según los nuevos comentarios de Minseok Kang, parece que así será.

Todo esto significa que, en teoría, las series Galaxy S25, S24, S23 y S22 deberían recibir One UI 8, y potencialmente también el Galaxy S21 FE.

Las tres últimas iteraciones de las series Z Fold y Z Flip también deberían estar cubiertas (desde el Z Flip 4 y el Z Fold 4 hasta los modelos actuales), junto con la gama Galaxy Tab que se remonta al Galaxy Tab S8 de 2022, además de los teléfonos de la serie Galaxy A que se remontan al A23 del mismo año. Pero tendremos que esperar un poco más para conocer la lista oficial completa.