Samsung avslöjar tidsplanen för One UI 8 – här är telefonerna och surfplattorna som får uppdateringen

Samsung Galaxy S25 Plus släpptes med One UI 7.

One UI 8 kommer till USA "i sommar"

Samsung släppte One UI 7 i januari

Det är ännu oklart exakt vilka enheter som får uppdateringen

Vi har knappt hunnit bekanta oss med One UI 7 (Samsungs version av Android 15), som först dök upp i Galaxy S25-serien i januari, men One UI 8 – Samsungs tolkning av Android 16 – är redan på väg inom bara några månader.

Detta bekräftades av Minseok Kang, Samsungs vice VD och chef för telefonplanering, via GSMArena. Under Googles senaste Android Show-event, strax före Google I/O, sade Kang att One UI 8 kommer att lanseras "i sommar" i USA. När uppdateringen väl börjat rulla ut kommer det troligtvis inte dröja särskilt länge innan den blir tillgänglig även på den svenska marknaden, eller eventuellt samtidigt som USA-släppet.

Det innebär att lanseringen sker någon gång i juni, juli eller augusti. På samma event meddelade Google att Android 16 släpps i juni efter flera månaders betatestning och tidigare läckor pekar på tisdagen den 3 juni som det exakta datumet.

Vi har vetat ett tag att Google planerat att släppa årets stora Android-uppdatering tidigare än vanligt – långt före nästa Pixel-lansering – och det verkar som att Samsung är helt med på tåget och vill hålla One UI uppdaterat i samma takt.

Vilka telefoner får One UI 8?

Great News ‼️Galaxy S22 Ultra spotted running Android 16 with One UI 8 on GeekBench!!Single-Core: 1581Multi-Core: 3680Build Version: S908USQU8GYCB pic.twitter.com/p4aeOGAteHMay 14, 2025

Nästa fråga blir såklart: vilka Galaxy-enheter får One UI 8? Samsung har ännu inte gett några klara besked och det är fortfarande oklart om det finns modeller som får One UI 7 men inte One UI 8.

Den välkända läckan @tarunvats33 har dock upptäckt ett benchmarktest där Samsung Galaxy S22 Ultra från 2022 kör en tidig version av One UI 8 – vilket tyder på att uppdateringen kan komma till minst tre år gamla telefoner.

Det råder ingen tvekan om att Galaxy S25-serien, som nu är Samsungs flaggskepp, kommer att få One UI 8. Det är också ett ganska säkert kort att Galaxy S24 och andra modeller från 2024 får den.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Tidigare rykten har pekat på att Samsung Galaxy Z Fold 7 och Galaxy Z Flip 7 – som väntas i juli – kommer med One UI 8 direkt ur förpackningen. Baserat på Minseok Kangs nya kommentarer verkar det stämma.

Allt detta innebär att Galaxy S25, S24, S23 och S22-serierna bör få One UI 8, och sannolikt även Galaxy S21 FE.

De tre senaste generationerna av Galaxy Z Fold och Z Flip (från Fold 4 och Flip 4 till dagens modeller) förväntas också inkluderas, likaså Galaxy Tab-serien tillbaka till Galaxy Tab S8 från 2022, samt A-serien med start från Galaxy A23 samma år.

Men vi får helt enkelt vänta lite till innan Samsung presenterar den fullständiga, officiella listan.