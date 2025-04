Nuevo HONOR 400 Lite: el primer Android con botón inteligente

La innovación aterriza en Latam, específicamente en Colombia con el esperado lanzamiento del HONOR 400 Lite, un smartphone que redefine la experiencia fotográfica móvil al incorporar un botón inteligente dedicado exclusivamente a la cámara. Este dispositivo ligero y potente llega con la promesa de capturar la vida en su máxima expresión: rápida, intensa y auténtica. Hasta el momento, no sabemos si dicho dispositivo llegue a México también, pero les estaremos avisando al respecto.

(Image credit: HONOR México)

"En un mundo donde los momentos pasan en segundos, la tecnología no puede quedarse atrás. Por eso presentamos en Colombia el nuevo HONOR 400 Lite, un smartphone que promete capturar la vida tal como es", afirmó Kenet Segura, PR manager de HONOR para Colombia. La característica estrella de este lanzamiento es su botón inteligente, una primicia en el ecosistema Android, diseñado para abrir la cámara de forma instantánea, permitiendo a los usuarios inmortalizar esos instantes fugaces que a menudo se escapan. "Porque la vida no repite escenas. Y aunque algunos recuerdos no pueden volver, HONOR cree que hay historias que merecen una segunda oportunidad para ser contadas... y esta vez, bien capturadas", añadió Segura.

La tendencia de usar smartphones para fotografía es innegable, con más del 90% de los usuarios prefiriéndolos sobre cámaras digitales. Se espera que esta cifra alcance el 96% para 2026. Consciente de esta realidad, HONOR ha equipado el 400 Lite con características que potencian la creatividad y la eficiencia:

Botón Inteligente para Cámara: Acceso instantáneo a la fotografía sin desbloquear el teléfono ni buscar la aplicación, ideal para capturar momentos espontáneos.

Acceso instantáneo a la fotografía sin desbloquear el teléfono ni buscar la aplicación, ideal para capturar momentos espontáneos. Inteligencia Artificial Avanzada: La integración de Google Gemini facilita la interacción con un asistente inteligente capaz de responder preguntas y redactar textos de manera natural. Google Lens transforma la cámara en una herramienta de descubrimiento para identificar objetos y traducir textos en tiempo real. Además, la función Pintura con IA de HONOR permite ampliar imágenes con fondos realistas, el Borrador Mágico con IA elimina elementos no deseados con precisión, HONOR AI Motion Sensing Capture detecta el momento óptimo para disparar en escenas de movimiento, y HONOR Face-to-Face Translation ofrece traducción en tiempo real durante conversaciones.

La integración de facilita la interacción con un asistente inteligente capaz de responder preguntas y redactar textos de manera natural. transforma la cámara en una herramienta de descubrimiento para identificar objetos y traducir textos en tiempo real. Además, la función permite ampliar imágenes con fondos realistas, el elimina elementos no deseados con precisión, detecta el momento óptimo para disparar en escenas de movimiento, y ofrece traducción en tiempo real durante conversaciones. Sistema de Cámaras Versátil: Una potente cámara principal de 108 MP para retratos dinámicos, acompañada de una ultra gran angular de 5 MP y una cámara frontal de 16 MP , garantizan imágenes nítidas y videos impecables.

Una potente para retratos dinámicos, acompañada de una y una , garantizan imágenes nítidas y videos impecables. Batería de Larga Duración y Carga Rápida: Con una batería de 5230 mAh y carga rápida de 35 W , el HONOR 400 Lite está diseñado para seguir el ritmo de un día ajetreado sin interrupciones prolongadas.

Con una y carga rápida de , el HONOR 400 Lite está diseñado para seguir el ritmo de un día ajetreado sin interrupciones prolongadas. Pantalla AMOLED Ultrabrillante: Una inmersiva pantalla de 6.7 pulgadas con calidad AMOLED y una fluidez de 120 Hz ofrece colores vibrantes y detalles nítidos para una experiencia visual excepcional.

Con este lanzamiento, HONOR reafirma su compromiso de construir tecnología innovadora y fomentar comunidades que compartan sus historias con autenticidad. El HONOR 400 Lite llega en primera instancia a Colombia en colores Gris Terciopelo y Verde Mars a partir de abril en los puntos de venta Claro a nivel nacional a un precio base de $1.799.900 pesos colombianos (que se traduciría a pesos mexicanos en poco menos de $9,000).

Como ya mencionábamos previamente, hasta este momento HONOR México no ha revelado si llegara este dispositivo a nuestro país.