La función más interesante del Samsung Galaxy S25 podría recibir una gran actualización en One UI 8

Un nuevo rumor sugiere que One UI 8 podría añadir una función de narración a la función Now Brief de la serie Samsung Galaxy S25

Titulada provisionalmente Listen Brief, la función aplica un procesador de texto a voz al resumen de noticias y actualizaciones generado por IA

One UI 8 no tiene fecha de lanzamiento en el momento de escribir estas líneas.

Sin duda, la serie Galaxy S25 de Samsung contiene grandes funciones, sin embargo, hay una que sobre sale, hablamos de "Now Brief", el resumen diario basado en IA, que se encuentra en el núcleo de la plataforma centrada en IA de la línea.

Como informa SammyGuru, la función Now Brief parece ser exclusiva de la serie Galaxy S25 por ahora: el lanzamiento más amplio de One UI 7 no ha llevado la función a dispositivos más antiguos.

Esto se debe probablemente a su dependencia del chip de seguridad Knox, que se introdujo con los últimos buques insignia de Samsung; pero mientras que los dispositivos más antiguos podrían perderse Now Brief, parece que los usuarios del Galaxy S25 podrían ver la función bastante mejorada con la próxima versión de One UI.

Un nuevo rumor sugiere que One UI 8 podría traer una nueva función llamada Listen Brief, que es más o menos lo que parece: una versión de audio de Now Brief. La función fue descubierta en un vistazo a un código no liberado por Android Authority.

Now Brief ya es un concepto bastante práctico, que agrupa noticias, actualizaciones, el tiempo y mucho más en un feed rápidamente digerible.

Pero para aquellos que quieran una dosis extra de comodidad, Listen Brief facilitaría aún más su dosis diaria de información personalizada.

Los resultados sugieren que podrás elegir entre el procesamiento de texto a voz de Samsung y el de Google, lo que significa que es probable que se trate de una narración del texto existente de Now Brief, en lugar de que un asistente de IA lea, procese y luego explique el contenido del resumen.

Personalmente, no he sido el más entusiasta de la IA -tengo mis problemas con el lado generativo de las cosas, y cuando se trata de ahorrar tiempo como la transcripción y resúmenes de correo electrónico rara vez he tenido un uso para las herramientas que se ofrecen-, pero incluso yo estaba impresionado por Now Brief cuando fue revelado en el primer Samsung Galaxy Unpacked de este año.

En cuanto a Listen Brief, creo que puede ser útil para algunos tipos de personas, sobre todo para las que tienen problemas visuales o de procesamiento de texto. Siempre aplaudo las funciones que hacen que la tecnología sea más accesible para más gente.

Listen Brief también podría ser un complemento útil para los que viajan al trabajo, los padres con mañanas ocupadas o los que simplemente prefieren escuchar a leer. Es un añadido potencial a lo que ya era una gran idea.

Todavía falta bastante para que veamos One UI 8, pero espero que los mejores teléfonos Samsung reciban su próxima actualización importante del sistema operativo más rápidamente que el tambaleante despliegue de One UI 7. Dinos si usarías Listen Brief en los comentarios.