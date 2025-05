Samsung Galaxy S25:s häftigaste funktion kan få en rejäl uppgradering i One UI 8

Ett nytt rykte tyder på att One UI 8 kan lägga till en uppläsningsfunktion för Samsung Galaxy S25-seriens Now Brief-funktion

Funktionen, som preliminärt kallas Listen Brief, använder text-till-tal för att läsa upp den AI-genererade nyhets- och uppdateringssammanfattningen

Vid skrivande stund har One UI 8 ännu inget lanseringsdatum

Now Brief är utan tvekan är en av årets mest intressanta Samsung-funktioner – den AI-drivna dagliga sammanfattningen som är en central del av Galaxy S25-seriens AI-fokuserade plattform.

Som SammyGuru rapporterar verkar Now Brief än så länge vara exklusiv för Galaxy S25-serien – den bredare lanseringen av One UI 7 har inte introducerat funktionen till äldre enheter.

Det beror troligen på att funktionen är beroende av säkerhetschippet Knox, som introducerades med Samsungs senaste flaggskepp. Men även om äldre enheter går miste om Now Brief, ser det ut som att användare av Galaxy S25 kan få en rejäl uppgradering av funktionen i nästa version av One UI.

Ett nytt rykte antyder nämligen att One UI 8 kan introducera en ny funktion kallad Listen Brief – precis vad det låter som: en ljudversion av Now Brief. Funktionen upptäcktes i ännu ej släppt kod, enligt Android Authority.

Now Brief är redan ett smidigt koncept, där nyheter, uppdateringar, väder med mera paketeras i ett snabbt överskådligt flöde. För dig som vill ha ännu mer bekvämlighet skulle Listen Brief göra det dagliga informationsintaget ännu enklare.

Det verkar som att du kommer kunna välja mellan Samsungs och Googles text-till-tal-lösningar, vilket tyder på att det rör sig om en ren uppläsning av den befintliga Now Brief-texten – snarare än en AI-assistent som tolkar och sammanfattar innehållet.

Now Brief-funktionen verkar för närvarande vara begränsad till Galaxy S25 -serien. (Image credit: Philip Berne / Future)

Många skribenter i TechRadar-teamet har inte varit särskilt entusiastiska över AI tidigare – med invändningar mot generativa AI-verktyg och funktioner som transkribering eller e-postsammanfattningar har sällan känts användbara. Men vi blev faktiskt imponerade av Now Brief när det visades upp under årets första Galaxy Unpacked-event.

När det gäller Listen Brief ser vi tydligt att funktionen kan vara till stor nytta för flera olika användare – särskilt för personer med synnedsättning eller svårigheter att bearbeta text. Vi välkomnar alltid funktioner som gör tekniken mer tillgänglig.

Listen Brief kan också vara ett välkommet tillskott för pendlare, föräldrar med stressiga morgnar eller för dig som helt enkelt föredrar att lyssna framför att läsa. Det är ett smart tillägg till en redan bra idé.

Vi är fortfarande en bit bort från lanseringen av One UI 8, men vi hoppas att Samsungs bästa telefoner får nästa stora OS-uppdatering snabbare än den något skakiga utrullningen av One UI 7.