El OnePlus 15 contará con una impresionante función de pantalla que la mayoría de los teléfonos no tienen

OnePlus ha compartido información sobre la pantalla del próximo OnePlus 13.

Entre las características más destacadas se incluyen una frecuencia de actualización de 165 Hz y biseles de 1,15 mm.

Se espera que el OnePlus 13 salga a la venta en China el 31 de octubre.

Como te compartimos anteriormente, el OnePlus 15 está en camino, ya que se espera que se lance pronto en el mercado nacional (China), y es probable que los mercados mundiales en los próximos meses.

PhoneArena sugiere que el OnePlus 15 se lanzará en China en octubre de 2025, y a medida que nos acercamos a la fecha de lanzamiento aún sin confirmar, la empresa ha compartido las especificaciones clave de la pantalla en colaboración con su marca hermana Oppo y el fabricante de pantallas BOE.

Según GizmoChina (a través de GSMArena), OnePlus ha compartido nueva información oficial sobre la pantalla del OnePlus 15 en un anuncio directo.

El OnePlus 15 contará con biseles simétricos de 1,15 mm alrededor de toda la pantalla. A modo de referencia, el iPhone 17 Pro Max tiene biseles ultradelgados que miden 1,36 mm.

El OnePlus 15 contará con biseles simétricos ultrafinos. (Image credit: OnePlus / Oppo / BOE / GizmoChina)

Además, el OnePlus 15 admitirá una frecuencia de actualización de 165 Hz, mucho más alta que la del OnePlus 13 y la mayoría de los mejores teléfonos Android del mercado. El estándar para un teléfono insignia moderno es de 120 Hz.

A modo de referencia, la frecuencia de actualización se refiere a la frecuencia con la que una pantalla vuelve a dibujar la imagen que se muestra en ella. Una frecuencia de actualización más rápida hace que el movimiento se vea más fluido y facilita el análisis de los detalles en movimiento.

OnePlus también ha revelado que la pantalla experimentará una mejora del 13 % en el modo de alto brillo, lo que suponemos que significa un aumento del brillo medido, así como una mejora del 11,8 % en la precisión del color. La pantalla también cuenta con la certificación TUV-Rheinland con un mínimo de 1 nit de brillo del hardware.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

OnePlus parece haber optado por una pantalla plana para el modelo de este año, en lugar del diseño curvo del OnePlus 13. (Image credit: OnePlus / Oppo / BOE / GizmoChina)

Además, se supone que la pantalla consumirá un 10 % menos de energía que la del OnePlus 13, con una vida útil total de los componentes un 30 % más larga. OnePlus ya es conocido por la duración de su batería, líder en su clase, por lo que esta mejora podría dar lugar a una longevidad realmente impresionante.

El OnePlus 15 también utilizará el chip P3 de Oppo, un controlador de pantalla dedicado que permite un tiempo de carga de la fila de píxeles de 1,3 microsegundos, lo que, según GizmoChina, es el doble de rápido que la media del sector. Esto permite una mejor capacidad de respuesta y un brillo sostenido a velocidades de actualización más rápidas.

Por último, las imágenes compartidas por OnePlus parecen confirmar que el OnePlus 15 tendrá una pantalla plana, en lugar de la pantalla curva que se veía en las generaciones anteriores. Los rumores actuales sugieren un tamaño de pantalla de 6,78 pulgadas.

El OnePlus 15 se perfila como un digno sucesor del OnePlus 13, que es nuestra elección actual como el mejor teléfono Android. No olvides contarnos qué opinas de estas especificaciones de pantalla en los comentarios a continuación.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.