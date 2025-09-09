ÚLTIMA HORA: iPhone 17 Pro revelado: esto es lo que necesitas saber

Por fin, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max son oficiales, y Apple presentó ambos dispositivos en su evento de lanzamiento 'Awe Dropping'.

Los dos nuevos teléfonos son, sin duda, los mejores iPhones de la línea iPhone 17 de Apple (que también cuenta con el iPhone 17 estándar y el iPhone 17 Air), pero ¿qué los hace tan especiales?

En esta guía, hemos reunido algunas de las actualizaciones clave introducidas para el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max, desde sus nuevos conjuntos de chips hasta sus diseños refrescantemente diferentes.

Nuevo Diseño

La actualización más evidente, o al menos el cambio más inmediato, para los iPhones de nivel Pro de Apple son sus nuevos diseños. Tanto el iPhone 17 Pro como el iPhone 17 Pro Max tienen un gran bloque de cámara que se extiende horizontalmente a través de sus respectivos paneles traseros, lo que Apple llama una "meseta de cámara de ancho completo".

Este es un cambio marcado con respecto al bloque de cámara de forma cuadrada y posición en las esquinas de Apple, que ha sido una característica de todos los iPhone de nivel Pro desde el iPhone 11 Pro.

Está claro, entonces, que el iPhone 17 Pro necesitaba un lavado de cara, pero este nuevo bloque de cámara más grande también tiene un propósito práctico: alberga sensores más grandes y tecnología de imagen más avanzada (más sobre esto más adelante).

Además, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max tienen un diseño unibody de aluminio cepillado, mientras que el iPhone 16 Pro y el iPhone 15 Pro usan un marco de titanio.

Apple ha realizado este cambio para ofrecer "el mejor rendimiento térmico en un iPhone", y la tecnología Ceramic Shield de la compañía ahora protege tanto la parte frontal como la trasera de su iPhone insignia.

Cámara Telefoto de 48MP

Tanto el iPhone 17 Pro como el iPhone 17 Pro Max cuentan con una cámara de teleobjetivo de 48MP con zoom óptico de 8x. Sí, lo leíste bien: un zoom óptico de 8x.

Esto es un gran problema por dos razones. Primero, representa una actualización importante en el iPhone 15 Pro y el iPhone 16 Pro, que cuentan con cámaras de teleobjetivo de 12MP con capacidades de zoom óptico de 3x y 5x, respectivamente.

En segundo lugar, esta nueva cámara de teleobjetivo acerca al iPhone 17 Pro (y de alguna manera lo adelanta) a su mayor competidor, el Samsung Galaxy S25 Ultra, que cuenta con un sensor de teleobjetivo de 50MP con zoom óptico de 5x.

El zoom óptico produce imágenes de mayor calidad que el zoom digital porque mueve físicamente los elementos de la lente para ampliar el sujeto (en lugar de recortarlo y ampliarlo). La cámara de teleobjetivo del iPhone 17 Pro, con su zoom óptico de 8x, puede moverse físicamente para ampliar un sujeto hasta ocho veces su tamaño original.

En otras palabras, tanto el iPhone 17 Pro como el iPhone 17 Pro Max son un lugar en nuestra lista de las mejores cámaras en teléfonos.

Cámara de enfriamiento por vapor

(Image credit: Apple)

La primera actualización bajo el capó para el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max es una cámara de vapor, que es algo que los mejores teléfonos Android (incluidos el Galaxy S25 Ultra y el Google Pixel 10 Pro) han tenido durante algún tiempo.

Una cámara de vapor es esencialmente una cámara de metal llena de líquido que se convierte en vapor cuando se calienta. Este vapor luego se disipa a través del área de la superficie de la cámara, alejando el calor de los componentes internos como el chipset.

Cuando un teléfono se calienta demasiado, el rendimiento generalmente se reduce para ayudarlo a enfriarse, pero con el enfriamiento de la cámara de vapor a cuestas, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max deberían poder mantenerse más frescos durante más tiempo que sus respectivos predecesores.

Procesador A19 Pro

(Image credit: Apple)

Tan seguro como que sale el sol, Apple ha equipado sus nuevos iPhones de nivel Pro con su nueva porción de silicio móvil: el A19 Pro.

El último cerebro de iPhone de la compañía cuenta con una CPU de seis núcleos, una GPU de seis núcleos y es "incluso más rápido y eficiente" que el A18 Pro en el iPhone 16 Pro.

Supuestamente obtendrá "niveles de cómputo MacBook Pro en un iPhone" gracias a este nuevo chipset A19 Pro, y el iPhone 17 Pro también presenta el primer chip WiFi 7 interno de Apple, el Apple N1, y su chip C1 de segunda generación, el Apple C1X.

Los últimos conjuntos de chips deberían facilitar velocidades más rápidas, menor latencia y conexiones Wi-Fi y 5G más confiables, lo que, por nuestro dinero, serán mejoras más notables que el aumento de potencia en papel provocado por el propio conjunto de chips A19 Pro.