Se han filtrado más detalles sobre el iPhone plegable, incluido un pliegue "menos evidente"

Se han filtrado algunos detalles clave del iPhone plegable.

Se espera que cuente con cuatro cámaras, dos colores y Touch ID.

Probablemente veremos el lanzamiento del teléfono en 2026.

¿Eres de los que piensa que el iPhone plegable de Apple llegará finalmente el año que viene (2026)? De ser así, no eres el único, pues parece un hecho casi seguro.

Por si fuera poco, acabamos de obtener algunos detalles más sobre lo que podemos esperar gracias a un informante de Apple que suele ser más confiable que la mayoría.

Ese informante es Mark Gurman, de Bloomberg, quien afirma que el teléfono plegable de Apple utilizará Touch ID en lugar de Face ID. Aunque todos los iPhone actuales utilizan Face ID, se cree que los sensores necesarios añadirían demasiado grosor al dispositivo plegable.

Por lo tanto, Apple va a optar por Touch ID para que el dispositivo sea lo más delgado posible, afirma Gurman, y por la misma razón no habrá ranura para tarjetas SIM, ya que solo será compatible con eSIM. Filtraciones anteriores han pronosticado que el teléfono tendrá un grosor de 4,8 mm cuando esté desplegado, en comparación con los 4,2 mm del Samsung Galaxy Z Fold 7, recientemente lanzado.

Este último informe también afirma que el iPhone plegable contará con cuatro cámaras: una en la pantalla exterior, otra en la pantalla interior y dos en la parte trasera (ambas de 48 MP, según un rumor anterior).

Arrugado

El iPhone 16 de Apple está a punto de tener un sucesor. (Image credit: Future)

Si creemos en los informes anteriores, una de las razones por las que el iPhone plegable ha tardado tanto en llegar es porque Apple está muy interesada en que el pliegue de la pantalla sea lo más invisible posible, y parece que la empresa ya ha encontrado una configuración de pantalla con la que está satisfecha.

Según Gurman, el iPhone plegable utilizará lo que se conoce como pantalla táctil «in-cell», con una pantalla integrada y una capa digitalizadora. Esto haría que la tecnología de la pantalla fuera similar a la de los modelos actuales de iPhone, lo que garantizaría un pliegue «menos evidente» y mejoraría la precisión táctil.

Otros detalles del informe: el iPhone plegable estará disponible en blanco o negro e incluirá el chip módem C2 de Apple, que se espera que debute en el iPhone 17 (lo que debería traducirse en una mayor eficiencia y duración de la batería).

Gurman afirma que el iPhone plegable supondrá un «cambio revolucionario» para Apple, y cree que cualquiera que se pase al iPhone plegable no querrá volver atrás. Pero antes de eso, el próximo mes se lanzará el iPhone 17 de este año.