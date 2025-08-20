El Apple Watch podría sufrir un rediseño importante, pero no a tiempo para el Apple Watch 11

Un nuevo informe describe los cambios que se introducirán en el Apple Watch 12.

Podríamos tener nuevos sensores y un rediseño exterior.

El dispositivo wearable no se lanzará hasta septiembre de 2026.

No sería una sorpresa si el Apple Watch 11 llega en algún momento del próximo mes (como usualmente Apple lo hace), pero los rumores no atacan este hecho, sino algo más a futuro, a su sucesor de 2026, ya que se dice que llegaría con un rediseño muy significativo.

Esta información proviene de un informe de DigiTimes (vía MacRumors), basado en fuentes de la cadena de suministro, aunque no tenemos mucha información sobre lo que podría implicar, y no se trata de un dispositivo que haya cambiado mucho en cuanto a su aspecto a lo largo de los años.

El artículo menciona un aumento en el número de sensores, presumiblemente para un seguimiento más preciso de la salud y el estado físico, o tal vez para añadir métricas que se puedan rastrear. Estos sensores adicionales pueden formar parte del rediseño.

En el pasado hemos oído rumores sobre un Apple Watch con cámara y otro con marco de cristal sensible al tacto, pero estas posibles mejoras no se mencionan específicamente en el último informe de DigiTimes.

Refuerzo de batería

Apple Watch Ultra 2 (Image credit: Future)

El nuevo artículo también menciona una mejora en la eficiencia energética, lo que esperamos que signifique que podamos disfrutar de una mayor duración de la batería con el Apple Watch 12 y, quizás, con el Apple Watch Ultra 4 (el Apple Watch Ultra 3 debería llegar este año).

En cuanto al modelo de este año, el informe afirma que el Apple Watch 11 contará con algunas funciones de Apple Intelligence. Sin embargo, según lo que hemos visto de watchOS 26, parece probable que estas se gestionen principalmente en un iPhone conectado.

Teniendo en cuenta las predicciones de DigiTimes para 2026, parece que el Apple Watch 11 podría ser una actualización menor. Sin embargo, la publicación tiene un historial mixto en cuanto a predicciones sobre los dispositivos de Apple, así que hay que tenerlo en cuenta.

Sin duda, a lo largo del próximo año tendremos muchas más filtraciones y rumores sobre el Apple Watch 12, pero antes de eso tenemos el Apple Watch 11, que debería aparecer junto con los teléfonos iPhone 17 en algún momento de septiembre.